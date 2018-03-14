Мечты сдуваются

Если помните, в том году Алексей Жутиков красочно делился своей болью, описывая удивительный феномен под названием японская пресс-конференция. Подтверждаю: обычно все так и происходит. Может, без красных ковров, но с монотонными речами по бумажке и журналистами, клюющими носом сильнее, чем студенты на первой паре в субботу – точно. Впрочем, в Subaru уже давно придумали, как правильно нужно доносить свои ценности до европейских непосед: они просто поручили это дело итальянцу.
Бывшего главу PR-службы, а ныне начальника отдела продаж и маркетинга европейского офиса Subaru, зовут Дэвид Делло Стритто, и он чертовски хорош. Говорит легко, страстно, ловко жонглирует цифрами и техническими деталями, где надо – смешно шутит, а где надо – включает романтику, рассказывая о своих детях и близких… Не спикер – настоящий актер без «Оскара»! И, как всякий хороший актер, он точно знает, как захватить внимание аудитории и завоевать доверие – а уже через это доверие посеять в головах нужные мысли. Которые потом прорастут и заплодоносят буквами – вроде тех, которые вы читаете прямо сейчас.
Дэвид светится от счастья, рапортуя о шестом подряд рекордном году для Subaru: 2017-й японцы закончили с пятипроцентным ростом и всего во второй раз в своей истории продали больше одного миллиона машин. С серьезным и гордым видом Делло Стритто рассказывает о впечатляющих результатах краш-тестов нового XV – да, приукрашивая рекорд EuroNCAP (впереди три Volvo и VW Arteon) – но ведь это действительно достижение! А вот, пожалуйста, три главных свойства, которые, согласно опросам, клиенты больше всего ценят в Subaru: качество, удобство и безопасность. И кстати, 86 процентов европейских продаж приходится на три кроссовера – XV, Forester и Outback. Идиллия и пастораль!
А что там со славным раллийным прошлым и цепляющимся за жизнь настоящим по имени WRX STI? Да полноте вам, об этом печется в лучшем случае одна сотая часть клиентуры.
И даже я, навсегда зараженный вирусом субаризма и до сих пор не способный придумать себе более подходящую машину, чем «сарай» WRX второго поколения, сижу и послушно киваю головой. Ну да, дескать, семейному человеку до подвигов МакРэя двадцатилетней давности нет никакого дела, а комфортные и удобные кроссоверы – вот они, иди и покупай. И я уже почти ведусь на речи харизматичного итальянца, продолжающего вещать: «Мы маленькая независимая компания и гордимся этим. Мы не собираемся никому продаваться, входить в крупные альянсы и так далее. Мы – Subaru». После чего синий логотип с шестью звездами оказывается на слайде в компании других «сильных и независимых» брендов: Mazda – это понятно, но дальше начинаются McLaren, Pagani и прочая экзотика. Серьезно?
Несмотря на весь энтузиазм Делло Стритто, по стенам хрустального замка начинают ползти трещины. Окей, вы научились делать идеальные семейные автомобили – так почему бы не попытаться их продать как можно большему количеству семей? Зачем сознательно закрываться в своей нише, когда та же Mazda продается в полтора раза лучше? И кстати, зачем в презентации небольшого обновления для Outback столько графиков, диаграмм и технических деталей? Неужели до них есть дело условной Эшли из штата Орегон, которая будет возить своих спиногрызов до школы и обратно?
Дело в том, что они – люди из Subaru – по-прежнему фанаты своего дела, хотя и пытаются изобразить обратное. Маньяки. Пока весь цивилизованный мир занимается маркетингом и зарабатывает деньги, пусть даже ценой дизельгейтов и моторов с ресурсом в один километр после гарантии, они корпят над только им ведомыми деталями. А потом с победным видом показывают список: смотрите, мол, какие мы молодцы! А в списке этом…
Ну вот я просто процитирую. Добавлена кольцевая рельефная сварка опоры заднего амортизатора. Изменены характеристики втулок продольного рычага со стороны цапфы. Используется другое масло в передних и задних амортизаторах. Достигнуто более комфортное ощущение при перемещении рычага трансмиссии. И это малая часть, уж поверьте! А следом за этим: «Кстати, мы научили двери автоматически запираться после 20 километров в час и добавили динамическую разметку на камеру заднего вида». Аллилуйя!
Если кто не заметил, я наконец-то перешел к рассказу про обновленный Subaru Outback. Снаружи отличить его от дорестайлингового вы не сможете, несмотря на то, что японцы поменяли зеркала, форму накладок на бамперы, наполнение фар и перекладины в решетке радиатора. Но если все-таки зададитесь этой целью – смотрите именно на перекладины: хромом отныне покрыта только одна из трех.
Внутри с подсказками гораздо лучше. Меньше стало серебристого пластика, поменялся руль (он теперь такой же, как у нового XV), раздалась и похорошела мультимедийка (ее мы уже видели там же), а главная удача – переделанный блок климат-контроля с дисплеями внутри крутилок температуры на манер Audi. Выглядит все это действительно лучше и дороже – и если бы я работал в Subaru, то наверняка бы высчитал, на сколько конкретно процентов. Но по факту перед нами все тот же интерьер, который считался олдскульным еще пять лет назад – но которому не откажешь в качестве материалов и превосходной эргономике даже сегодня.
Вы наверняка скажете, что с таким подходом по части езды вообще ничего не должно было измениться – и будете правы и неправы одновременно. Потому что глобально Outback действительно остался собой – комфортным, но выносливым универсалом для поездок на дальние дистанции, который при этом умеет поворачивать лучше, чем подавляющее большинство его прямых (и «кривых») конкурентов. И он точно не потерял способность рубиться до последнего, которую продемонстрировал в нашей оголтелой внедорожной вылазке два года назад. Но поехал он все-таки лучше.
У вариатора появился режим кик-дауна, поэтому теперь попытки резко ускориться с хода «Аутбэк» встречает не лениво, а с энтузиазмом – хотя разгон до сотни у версии со 175-сильным оппозитником объемом 2,5 литра остался все на той же отметке в 10,2 секунды. Переписана программа управления мотором и реакциями на акселератор – и тягой действительно стало удобнее управлять. Но заметно это все только в том случае, если очень быстро перепрыгивать из старой машины в новую.
А вот изменения в плавности хода – в любом случае налицо: это первый «Субарь» на моей памяти, который умеет вертикально раскачиваться! Все эти небольшие и нудные доработки заметно расслабили шасси, в салон стало проникать меньше вибраций и стуков, ход на большой скорости стал благороднее – и все это без особого ущерба энергоемкости. Хотя чему удивляться, если у любой Subaru этой самой энергоемкости хоть отбавляй? Вот, пожалуйста – может и отбавили, но никто не заметил.
И ведь это только мои заморочки, что на финских лесных дорогах, больше подходящих для ралли, эта раскачка совсем ни к чему, верно? Хочется дубасить, а ощущения полного контроля уже как-то нет – но ведь и дубасить нормальный человек не захочет! Вот и не отключаемая до конца стабилизация, видимо, мешает только мне.
Комплекс активной безопасности EyeSight, который работает только по картинке со стереокамер и оттого часто слепнет, потому что в -25 обмерзает лобовое стекло (до сих пор лишенное обогрева) – это тоже исключительно моя проблема, правда ведь? Ну, и Саши Мирошкина, который нарвался на то же самое, погрузив XV в туман. Это же все нам, автожурналистам, до сих пор надо лезть на рожон, а 99 процентов покупателей – они совсем про другое и в такие непростые условия просто не попадут.
Если верить экспрессивному Делло Стритто (а ему сложно не верить), все так и есть. Детская мечта купить Subaru и носиться по полям и лесам – так, чтобы пыль столбом и мама-смотри-я-как-Колин – неумолимо сдувается, размывается. И скоро она останется уделом седеющих и лысеющих, но так и не повзрослевших пацанов вроде нас. А Outback – он же для тех, других, которые на самом деле правы больше, чем все мы вместе взятые. Как минимум потому, что голосуют кошельком.
После обновления кроссовер стал подходить им еще лучше и наверняка обеспечит еще пару процентов прироста продаж по итогам года. С этим бессмысленно спорить, на это глупо злиться: Subaru по-прежнему делает отличные машины, просто теперь уже в открытую говорит, что машины эти – без пяти минут пенсионерские.
Но знаете, несмотря на всю эту депрессивную картинку, следующий WRX STI все-таки будет. Пока непонятно, когда, непонятно, в каком виде – но он должен быть. Они обещали. \m
Технические характеристики
|Subaru Outback 2.5i-S
|Тип двигателя
|Бензиновый, H4
|Рабочий объем
|2498 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|175/5800
|Макс. момент, Нм/об/мин
|235/4000
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|Вариатор
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые, вентилируемые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4820 x 1840 x 1675
|Колесная база, мм
|2745
|Снаряженная масса, кг
|1712
|Дорожный просвет, мм
|213
|Объем багажного отделения, л
|512 – 1801
|Макс. скорость, км/час
|198
|Разгон 0-100 км/ч, с
|10,2
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,7
|Цена в России, руб.
|нет данных