Мечты сдуваются

Если помните, в том году Алексей Жутиков красочно делился своей болью, описывая удивительный феномен под названием японская пресс-конференция. Подтверждаю: обычно все так и происходит. Может, без красных ковров, но с монотонными речами по бумажке и журналистами, клюющими носом сильнее, чем студенты на первой паре в субботу – точно. Впрочем, в Subaru уже давно придумали, как правильно нужно доносить свои ценности до европейских непосед: они просто поручили это дело итальянцу.

Бывшего главу PR-службы, а ныне начальника отдела продаж и маркетинга европейского офиса Subaru, зовут Дэвид Делло Стритто, и он чертовски хорош. Говорит легко, страстно, ловко жонглирует цифрами и техническими деталями, где надо – смешно шутит, а где надо – включает романтику, рассказывая о своих детях и близких… Не спикер – настоящий актер без «Оскара»! И, как всякий хороший актер, он точно знает, как захватить внимание аудитории и завоевать доверие – а уже через это доверие посеять в головах нужные мысли. Которые потом прорастут и заплодоносят буквами – вроде тех, которые вы читаете прямо сейчас.

Дэвид светится от счастья, рапортуя о шестом подряд рекордном году для Subaru: 2017-й японцы закончили с пятипроцентным ростом и всего во второй раз в своей истории продали больше одного миллиона машин. С серьезным и гордым видом Делло Стритто рассказывает о впечатляющих результатах краш-тестов нового XV – да, приукрашивая рекорд EuroNCAP (впереди три Volvo и VW Arteon) – но ведь это действительно достижение! А вот, пожалуйста, три главных свойства, которые, согласно опросам, клиенты больше всего ценят в Subaru: качество, удобство и безопасность. И кстати, 86 процентов европейских продаж приходится на три кроссовера – XV, Forester и Outback. Идиллия и пастораль!

А что там со славным раллийным прошлым и цепляющимся за жизнь настоящим по имени WRX STI? Да полноте вам, об этом печется в лучшем случае одна сотая часть клиентуры.

И даже я, навсегда зараженный вирусом субаризма и до сих пор не способный придумать себе более подходящую машину, чем «сарай» WRX второго поколения, сижу и послушно киваю головой. Ну да, дескать, семейному человеку до подвигов МакРэя двадцатилетней давности нет никакого дела, а комфортные и удобные кроссоверы – вот они, иди и покупай. И я уже почти ведусь на речи харизматичного итальянца, продолжающего вещать: «Мы маленькая независимая компания и гордимся этим. Мы не собираемся никому продаваться, входить в крупные альянсы и так далее. Мы – Subaru». После чего синий логотип с шестью звездами оказывается на слайде в компании других «сильных и независимых» брендов: Mazda – это понятно, но дальше начинаются McLaren, Pagani и прочая экзотика. Серьезно?

Презентация обновленного Outback проходила в рамках больших покатушек Subaru в Лапландии. И даже в том, как эти покатушки были организованы, чувствовалось смещение приоритетов марки. Вместо просторных озер, где можно и разогнаться, и ошибиться без последствий, дали узкие, затычные лесные дорожки, к тому же покрытые не снегом, а голым льдом (на фото не смотрите, тут «внедорожный» участок). И это при том, что большинство автомобилей было обуто в «липучку»! Состав машин – XV, Forester и Outback с неотключаемой стабилизацией. В общем, получилось медленно, нервно и не слишком-то кайфово. На этом фоне получасовой заезд на шипованной WRX STI оказался лишь приятным, но очень уж мимолетным бонусом.

Несмотря на весь энтузиазм Делло Стритто, по стенам хрустального замка начинают ползти трещины. Окей, вы научились делать идеальные семейные автомобили – так почему бы не попытаться их продать как можно большему количеству семей? Зачем сознательно закрываться в своей нише, когда та же Mazda продается в полтора раза лучше? И кстати, зачем в презентации небольшого обновления для Outback столько графиков, диаграмм и технических деталей? Неужели до них есть дело условной Эшли из штата Орегон, которая будет возить своих спиногрызов до школы и обратно?

Дело в том, что они – люди из Subaru – по-прежнему фанаты своего дела, хотя и пытаются изобразить обратное. Маньяки. Пока весь цивилизованный мир занимается маркетингом и зарабатывает деньги, пусть даже ценой дизельгейтов и моторов с ресурсом в один километр после гарантии, они корпят над только им ведомыми деталями. А потом с победным видом показывают список: смотрите, мол, какие мы молодцы! А в списке этом…

Ну вот я просто процитирую. Добавлена кольцевая рельефная сварка опоры заднего амортизатора. Изменены характеристики втулок продольного рычага со стороны цапфы. Используется другое масло в передних и задних амортизаторах. Достигнуто более комфортное ощущение при перемещении рычага трансмиссии. И это малая часть, уж поверьте! А следом за этим: «Кстати, мы научили двери автоматически запираться после 20 километров в час и добавили динамическую разметку на камеру заднего вида». Аллилуйя!

Если кто не заметил, я наконец-то перешел к рассказу про обновленный Subaru Outback. Снаружи отличить его от дорестайлингового вы не сможете, несмотря на то, что японцы поменяли зеркала, форму накладок на бамперы, наполнение фар и перекладины в решетке радиатора. Но если все-таки зададитесь этой целью – смотрите именно на перекладины: хромом отныне покрыта только одна из трех.

Внутри с подсказками гораздо лучше. Меньше стало серебристого пластика, поменялся руль (он теперь такой же, как у нового XV), раздалась и похорошела мультимедийка (ее мы уже видели там же), а главная удача – переделанный блок климат-контроля с дисплеями внутри крутилок температуры на манер Audi. Выглядит все это действительно лучше и дороже – и если бы я работал в Subaru, то наверняка бы высчитал, на сколько конкретно процентов. Но по факту перед нами все тот же интерьер, который считался олдскульным еще пять лет назад – но которому не откажешь в качестве материалов и превосходной эргономике даже сегодня.

Вы наверняка скажете, что с таким подходом по части езды вообще ничего не должно было измениться – и будете правы и неправы одновременно. Потому что глобально Outback действительно остался собой – комфортным, но выносливым универсалом для поездок на дальние дистанции, который при этом умеет поворачивать лучше, чем подавляющее большинство его прямых (и «кривых») конкурентов. И он точно не потерял способность рубиться до последнего, которую продемонстрировал в нашей оголтелой внедорожной вылазке два года назад. Но поехал он все-таки лучше.

У вариатора появился режим кик-дауна, поэтому теперь попытки резко ускориться с хода «Аутбэк» встречает не лениво, а с энтузиазмом – хотя разгон до сотни у версии со 175-сильным оппозитником объемом 2,5 литра остался все на той же отметке в 10,2 секунды. Переписана программа управления мотором и реакциями на акселератор – и тягой действительно стало удобнее управлять. Но заметно это все только в том случае, если очень быстро перепрыгивать из старой машины в новую.

За счет цепи с более коротким звеном у вариатора увеличен диапазон передаточных чисел, что, как уверяют инженеры, должно снизить расход топлива. Паспортные данные, правда, не изменились: тут все те же 7,7 литра на сотню в смешанном цикле, 6,3 по трассе и 10 ровно – в городе.

А вот изменения в плавности хода – в любом случае налицо: это первый «Субарь» на моей памяти, который умеет вертикально раскачиваться! Все эти небольшие и нудные доработки заметно расслабили шасси, в салон стало проникать меньше вибраций и стуков, ход на большой скорости стал благороднее – и все это без особого ущерба энергоемкости. Хотя чему удивляться, если у любой Subaru этой самой энергоемкости хоть отбавляй? Вот, пожалуйста – может и отбавили, но никто не заметил.

И ведь это только мои заморочки, что на финских лесных дорогах, больше подходящих для ралли, эта раскачка совсем ни к чему, верно? Хочется дубасить, а ощущения полного контроля уже как-то нет – но ведь и дубасить нормальный человек не захочет! Вот и не отключаемая до конца стабилизация, видимо, мешает только мне.

Среди прочих обновок, которые получил Subaru Outback – поворотные фары и камеры кругового обзора, улучшенная система мониторинга давления в шинах, ключ с режимом энергосбережения и более продвинутым алгоритмом шифрования (чтобы угонщикам было сложнее дистанционно считывать сигнал), два новых цвета кузова, один новый дизайн дисков и, наконец, кнопка закрывания багажника с подсветкой.

Комплекс активной безопасности EyeSight, который работает только по картинке со стереокамер и оттого часто слепнет, потому что в -25 обмерзает лобовое стекло (до сих пор лишенное обогрева) – это тоже исключительно моя проблема, правда ведь? Ну, и Саши Мирошкина, который нарвался на то же самое, погрузив XV в туман. Это же все нам, автожурналистам, до сих пор надо лезть на рожон, а 99 процентов покупателей – они совсем про другое и в такие непростые условия просто не попадут.

Если верить экспрессивному Делло Стритто (а ему сложно не верить), все так и есть. Детская мечта купить Subaru и носиться по полям и лесам – так, чтобы пыль столбом и мама-смотри-я-как-Колин – неумолимо сдувается, размывается. И скоро она останется уделом седеющих и лысеющих, но так и не повзрослевших пацанов вроде нас. А Outback – он же для тех, других, которые на самом деле правы больше, чем все мы вместе взятые. Как минимум потому, что голосуют кошельком.

Обновленные машины появятся в России в ближайшее время, но цены пока не объявлены. Дорестайлинговая версия сейчас стоит от 2 399 000 рублей без учета скидок, а мощная модификация с шестицилиндровым оппозитником объемом 3,6 литра (он никаких изменений не претерпел) обойдется покупателю в 3,3 миллиона.

После обновления кроссовер стал подходить им еще лучше и наверняка обеспечит еще пару процентов прироста продаж по итогам года. С этим бессмысленно спорить, на это глупо злиться: Subaru по-прежнему делает отличные машины, просто теперь уже в открытую говорит, что машины эти – без пяти минут пенсионерские.

Но знаете, несмотря на всю эту депрессивную картинку, следующий WRX STI все-таки будет. Пока непонятно, когда, непонятно, в каком виде – но он должен быть. Они обещали. \m

Subaru Outback Нравится Японцы сделали чуть более современную, комфортную и цивилизованную машину He нравится Но еще немного отдалились от своих собственных ценностей Вердикт Он был крутым, стал еще круче, но останется нишевым 2498 см³, H4, 175 л.с., 235 Нм Вариатор 7,7 л/100 км, 0-100 10,2 с, 198 км/ч 1712 кг

Технические характеристики

Subaru Outback 2.5i-S Тип двигателя Бензиновый, H4 Рабочий объем 2498 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 175/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 235/4000 Тип привода Полный Трансмиссия Вариатор Передняя подвеска Пружинная, McPherson Задняя подвеска Пружинная, многорычажная Тормоза Дисковые, вентилируемые Габариты (ДхШхВ), мм 4820 x 1840 x 1675 Колесная база, мм 2745 Снаряженная масса, кг 1712 Дорожный просвет, мм 213 Объем багажного отделения, л 512 – 1801 Макс. скорость, км/час 198 Разгон 0-100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (комб.), л/100 км 7,7 Цена в России, руб. нет данных

Иллюстрации: Subaru