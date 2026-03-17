Перезагрузка: тест-драйв новой линейки дорогих «Москвичей»

Откуда они взялись

Более компактный «Москвич» М70 происходит от кроссовера MG HS второго поколения, а М90 выглядит как копия флагманского кроссовера MG RX9. Этот же кроссовер в Китае продается под маркой Roewe RX9. В процессе превращения в «Москвичи» кроссоверы прошли циклы летних и зимних испытаний.

Подготовка их выпуска в Москве началась еще в 2024 году, а с конца 2025-го машины собирают крупноузловым методом. Локализация производства обещана: начало выпуска кроссоверов М70 со сваркой и окраской кузовов намечено на 2027 год. Обещан для этой модели и полный привод. На флагманском семиместном М90 он уже есть.

Внешность новых «Москвичей» можно назвать аккуратной, но безликой. В городском потоке они не привлекают внимания и забываются через пару секунд после того, как проехали мимо.