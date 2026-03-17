Перезагрузка: тест-драйв новой линейки дорогих «Москвичей»
Откуда они взялись
Более компактный «Москвич» М70 происходит от кроссовера MG HS второго поколения, а М90 выглядит как копия флагманского кроссовера MG RX9. Этот же кроссовер в Китае продается под маркой Roewe RX9. В процессе превращения в «Москвичи» кроссоверы прошли циклы летних и зимних испытаний.
Подготовка их выпуска в Москве началась еще в 2024 году, а с конца 2025-го машины собирают крупноузловым методом. Локализация производства обещана: начало выпуска кроссоверов М70 со сваркой и окраской кузовов намечено на 2027 год. Обещан для этой модели и полный привод. На флагманском семиместном М90 он уже есть.
Внешность новых «Москвичей» можно назвать аккуратной, но безликой. В городском потоке они не привлекают внимания и забываются через пару секунд после того, как проехали мимо.
В целом у автомобилей, которые стали новыми «Москвичами», достаточно запутанная биография. В Китае и Европе они известны под британским брендом MG — тем самым Morris Garage, который был основан в 1924 году и начинал с производства спортивных автомобилей. К 2005 году бренды MG и Rover, входившие в одну компанию, оказались под угрозой закрытия.
В результате марка была продана китайской компании Nanjing Automotive Company, которая впоследствии сама отошла концерну SAIC. Автогигант инвестировал в развитие исторического бренда, и под его крылом автомобили MG сейчас продаются не только в Китае, но и в самой Великобритании. В Китае концерн SAIC также имеет совместные предприятия с немецким концерном Volkswagen и американским General Motors, а также является крупным поставщиком автокомпонентов с доступом к технологиям западных брендов.
Двигатели, применяемые на новых «Москвичах», схожи по конструкции с моторами GM, но были основательно переработаны. В частности, на них применяется алюминиевый блок цилиндров с отдельными гильзами.
Что интересного в М70
«Москвич» М70 относится к классу «С» и по габаритам он близок к таким хорошо знакомым россиянам машинам, как Kia Sportage, Toyota RAV4 или Mazda CX-5. По эргономике «Москвич» китайского происхождения им практически не уступает: диапазон настроек сиденья и руля здесь весьма широк, а удобное положение на водительском месте удается найти за считанные минуты. Интерьер также выглядит по-европейски: передняя панель обтянута искусственной кожей, руль с усеченным ободом вполне удобен, а качество материалов приемлемо.
Создатели не стали прятать все функции в меню планшета, и это радует. Под экраном остались крупные физические клавиши: аварийка, обогрев стекол, кнопка возврата в главное меню. Здесь же — «аналоговые» регулировки зеркал. Впрочем, без погружения в меню все же не обойтись: настройки климата и выбор режимов движения спрятаны в меню. На ходу туда лучше не лезть — сдвоенный экран ощутимо бликует и не отличается высокой четкостью.
Особенно просторной «семидесятку» не назовешь, но пространства в ней вполне достаточно. Главные ее достоинства — в ездовых качествах. У руля три режима: в «комфорте» усилие кажется ватным и неестественным, но стандартные настройки хороши. М70 охотно слушается руля, крены минимальны, управляемость прозрачная. За рулем этого кроссовера невольно хочется прибавить газу.
Под капотом старшей версии за 3,5 млн рублей — бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 199 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», и эта связка провоцирует на динамичное движение.
На резкое нажатие педали газа машина реагирует едва ощутимой паузой и устремляется вперед. Предусмотрен для этой коробки и ручной режим: переключать передачи можно подрулевыми лепестками. Кстати, для семиместного М90 с аналогичной силовой установкой такая функция не предусмотрена.
«Москвич» М70 с турбомотором 1.5 на 150 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением стоит от 3,1 млн рублей, но его динамические возможности скромнее. Обгоны на трассе требуют расчетливости: между нажатием на газ и реальным ускорением — слишком длинная пауза.
Семь мест и полный привод
Полный привод на М70 обещают внедрить, но не ранее 2027 года. А на семиместном «Москвиче» М90 он уже есть. На заснеженных горных дорогах Приэльбрусья флагманский «Москвич» демонстрирует стабильное поведение, но ручного режима коробки этому автомобилю остро не хватает.
В сравнении с «семидесяткой» отделка салона у этой машины воспринимается более скромной. Декоративные вставки «под дерево» на ощупь — дешевый пластик, похожий на картон. Гораздо лучше выглядит альтернативная отделка с чешуйчатым рисунком — она кажется более добротной.
А вот подвеска М90 и, в частности, плавность хода совершенно точно заслуживают похвалы. На гравийке она работает отлично: крупные неровности глотает без пробоя, мелкие отзываются лишь гулом. Раскачки нет, избыточной жесткости — тоже. Шасси сбалансировано на редкость хорошо. То же можно сказать и про М70 — чувствуется рука европейских инженеров.
Салон пятиметрового кроссовера образцово просторен, а для диванчика на третьем ряду даже предусмотрена регулировка наклона спинки. Вот только сидеть там приходится с высоко поднятыми коленями — диванчик установлен слишком низко.
На ходу М90, ожидаемо, воспринимается менее юрким и динамичным. Управляемость его вполне прогнозируема. К тормозам вопросики: при легком нажатии на педаль машина не спешит замедляться, но в какой-то момент они «схватывают» слишком резко.
Выбора силовых установок для флагманской модели «Москвича» не предусмотрено: только турбомотор 2.0, только 9-ступенчатый «автомат» и полный привод. Цена вопроса — 4,2 млн рублей без учета скидок и спецпредложений (с учетом «трейд-ина» или кредита стоимость может снижаться примерно до 3,85 млн).