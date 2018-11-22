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11:04

Видео: пикап-гигант за 7 млн

Внедорожный пикап из Форсажа — самый большой в России. Как на нем вообще ездить?

Если вы до сегодняшнего дня считали, что Тойота Ленд Круйзер — это очень большая машина, то мы хотим представить вам автомобиль, на фоне которого даже Дуэйн Джонсон в Форсаже смотрелся щуплым пятиклассником. Это International MXT — самый большой пикап в России и где-нибудь во Франции он бы просто застрял между светофорами в первой же деревне. Но мы живем в России и все страны нам завидуют, так что на MXT у нас можно ездить даже в супермаркет за продуктами. Конкретно эта машина еще и оборудована Playstation с такими большими экранами, что изображение на них видит вся улица, включая стоящие за вами в пробке автомобили. Посмотрите это видео и узнайте больше про этот чудо-автомобиль.

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