Всем в глубине души хочется быть подтянутым парнем из рекламы фитнес-клуба, и дизайнеры теперь пытаются сделать его подобие даже из семейной машины. Вот и из заднего бампера B-Класса торчат лезвия диффузора и две блестящие трубы выхлопа, как у дорогого купе AMG, хотя диффузор этой машине не нужнее, чем складной задний ряд сидений болиду Формулы-1.
Спереди B-Класс и вовсе выглядит А-классом, который спустя десять лет пришел на встречу выпускников. Амбиций поубавилось, формы округлились — началась семейная жизнь.
А чтобы вместить внутри жену с тремя детьми, крыша стала выше, салон сместился вперед, а капот натянули на него, как одеяло — не самые запоминающиеся пропорции.
Благо начинка B-Класса позаимствована у «ашки» — автомобиля с самым навороченным на данный момент в классе интерьером. Приборная панель и мультимедийная система MBUX скомпонованы в единый кластер из двух дисплеев.
Сказав «Хей, Мерседес», вы можете говорить с машиной разговорным языком — например, услышав «мне холодно», электроника попробует известными ей способами вас согреть. Но даже не думайте закрывать статью, потому что B-Класс выглядит копией «ашки» с высокой крышей. Это не так.
Во-первых, посадка в B-Классе более вертикальная и выше на девять сантиметров — и это совсем другое, кроссоверное ощущение за рулем. При этом линия остекления здесь ниже, и салон ощущается просторнее и воздушнее.
Во-вторых, здесь пугающее количество опций, которые раньше привычно было видеть только в S-Классе. Все те же дисплеи на передней панели, такой же руль, вентиляция и массаж сидений, тонкий благородный шпон, музыка Burmester, система Energizing control, которая самая настраивает нужный климат, свет и звук в салоне, чтобы вас расслабить или взбодрить. Нужно лишь сообщить ей, какое у вас сейчас настроение.
Все это в том или ином виде есть у других Мерседесов, но тот же Energizing control, например, B-Классу достался первым после «эски». Интересно, когда здесь появится пневмоподвеска?
В общем, за этим рулем понимаешь, что унификация и технологии подарили нам не только одноразовые моторы, но и вещи, доступные когда-то только на самом высоком уровне пищевой цепочки.
В-третьих, «бешка» хороша для тех, кому важен комфорт сзади: здесь больше запас места в ногах, высокий потолок, проще возиться с детским сиденьем, а над головой пассажиров второго ряда может быть собственный люк.
Багажник имеет объем 420 литров, а в 2019 году немцы обещают сюда добавить систему салазок, которая позволит двигать задний диван и регулировать его спинку по углу наклона.
Новые моторы теперь агрегатируются с 8-ступенчатым «роботом» собственной разработки, но двигатели для России (136-сильный B 180 и 163-сильный B 200, оба объемом 1,3 л) все еще работают с 7-ступенчатой коробкой. В спортивном режиме она позволяет бодро ехать на моменте, а в «комфорте» спокойно плестись в пробке.
«Бешка» вообще ближе к аутентичному шаблонному стереотипу из представлений о Мерседесе. На фоне А-Класса здесь заметно мягче подвеска. Да, микровэн едет по-немецки плотно, но каждая неровность поглощается пружинами и амортизаторами деликатнее и благороднее.
Дело и в более разумной размерности колес — все начинается с базовых 16 дюймов и заканчивается максимум восемнадцатью. И в настройках пружин и амортизаторов — весь пол с подвесками здесь не отличается от А-Класса, но «бешку» учили более спокойным, «семейным» повадкам.
В этом подход Мерседеса, скажем, отличается от подхода Фольксвагена, где каждую машину на платформе Гольфа пытаются приблизить по водительским ощущениям к самому Гольфу.
Рулевое управление такое же легкое и точное как в А-Классе, но с поправкой на более высокий центр масс, из-за чего машина больше кренится и не дает такого цельного ощущения в быстрых поворотах.
Впрочем, управлять «бешкой» все-равно не скучно, а для комфортной езды в городе это и вовсе самый лучший автомобиль в линейке. А еще здесь есть уникальная инновация, которую инженеры получили буквально из воздуха: электроприводы сиденья здесь могут незаметно, в пределах градусов и миллиметров, менять угол наклона подушки и спинки, чтобы перераспределить нагрузку у затекших мышц спины.
Гениально и просто — электропривод спинки сиденья, которую вы зачастую настраивали раз и навсегда, теперь способен сделать долгую поездку более комфортной. И не смотрите на этот диффузор и блестящие патрубки выхлопа — настоящая и единственная выхлопная труба стыдливо спрятана за бампером. Это лишь внешние эффекты для встречи с одноклассниками.