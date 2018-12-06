Спереди B-Класс и вовсе выглядит А-классом, который спустя десять лет пришел на встречу выпускников. Амбиций поубавилось, формы округлились — началась семейная жизнь.

А чтобы вместить внутри жену с тремя детьми, крыша стала выше, салон сместился вперед, а капот натянули на него, как одеяло — не самые запоминающиеся пропорции.