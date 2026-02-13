Обзор Foton Tunland G9

Почти Ford: первый тест нового китайского пикапа Tunland G9Обзор Foton Tunland G9
Tunland G9 представляет собой доработанную версию модели Tunland G7: в списке отличий — новое «оперение» кузова, свежий интерьер и более широкий набор оборудования. При этом длина машины осталась неизменной — это те же внушительные 5340 мм.
Собственно, с атрибутами рестайлинга все понятно — фарами, решёткой радиатора и общей идеей пикап теперь напоминает вышеупомянутый Ford F-150. А вот интерьер остался самобытным, но его главной доминантой отныне является два монитора диагональю 12,3 дюйма.
Что касается техники, то вся начинка осталась прежней: двухлитровый турбодизель отдачей в 162 силы и 8-диапазонный «автомат», плюс подключаемый полный привод типа part-time. Мотор обладает солидным крутящим моментом – 388 Н·м. Для сравнения, у 2,5-литровой «Газели» — только 330 Н·м.
Для ознакомительного теста после премьерного показа организаторы выделили короткую кольцевую трассу на территории дилерского центра, поэтому оценить характеристики силового агрегата и работу подвесок удалось лишь поверхностно. Но некоторые выводы сделать получилось.
Первый минус — на стойке лобового стекла сохранился крупный поручень, которым легко выбить пальцы при быстром вращении руля. Можно подумать, что это личные придирки, но нет: на то, что деталь явно мешает скоростному рулению, пожаловались многие участники мероприятия.
Также весьма спорным выглядит обилие пластика под «рояльный лак». В утилитарной машине хотелось бы видеть более практичные материалы отделки, поскольку чёрный глянец быстро обрастёт царапинами. Хотя выглядит «тёмное царство». разбавленное интерьерной подсветкой, эффектно.
Многие считают, что пикап — это почти внедорожник. Вот только большинство рамных SUV сегодня оснащены пружинными задними подвесками, а у Foton Tunland G9 стоят малолистовые рессоры, поэтому перед выбором этой модели лучше провести дилерский тест-драйв, чтобы почуствовать нюансы характера.
В чём суть. Передняя ось отрабатывают неровности очень мягко, а вот рессоры здорово подбрасывают корму, даже когда условного лежачего полицейского проходишь крадучись. С грузом ситуация, разумеется, будет лучше, но возить четверть тонны поклажи просто ради плавности хода — затея сомнительная.
Раздаточная коробка именитой марки BorgWarner умеет жёстко подключать передний мост, плюс имеется автоматический режим, когда «передок» подрубается после пробуксовки задних колёс. Система выполняет свою работу грубовато, сопровождая подключение лёгким рывком.
Кроме того, расстраивает нелинейная настройка педали акселератора — к ней нужно привыкать. Это оказалось особенно наглядным при выполнении упражнения «качели» (на фото выше): плавно педалируешь, чтобы машина прошла рампу академически аккуратно, а она вдруг резко прыгает вперёд.
Кстати, о прыжках: автоматический режим стояночного тормоза недоработан — хочется, чтобы колодки ослабляли хватку мягче, а с нынешними настройками начало движения сопровождается рывком. И это вдвойне досадно, так как тяги мотора хватает, чтобы стартовать действительно бодро.
Остальные нюансы журнал Motor выяснит во время полноценного тест-драйва. А пока приведём цену: в начальном варианте новинка стоит 3,8 млн рублей, то есть примерно на миллион дороже, чем дилеры просят за предшественника, Foton Tunland G7.
При этом дистрибьютор марки — компания «МБ Рус» — отмечает богатое наполнение комплектации: есть системы кругового обзора, предупреждения лобовых столкновений и многое другое. Другим важным преимуществом должна стать полноценная гарантия сроком 3 года или 150 000 км.
РЕЗЮМЕ
— Foton Tunland G9 — машина интересная: с добротным интерьером, современной медиасистемой, хорошим силовым агрегатом.
- Важным преимуществом может оказаться заводское тягово-сцепное устройство, а также возможность тянуть трёхтонный прицеп.
- Подмеченные редакцией журнала Motor минусы существенны по меркам легковых машин, но для рамного пикапа вполне допустимы.