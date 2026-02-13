Обзор Foton Tunland G9

Tunland G9 представляет собой доработанную версию модели Tunland G7: в списке отличий — новое «оперение» кузова, свежий интерьер и более широкий набор оборудования. При этом длина машины осталась неизменной — это те же внушительные 5340 мм.

Собственно, с атрибутами рестайлинга все понятно — фарами, решёткой радиатора и общей идеей пикап теперь напоминает вышеупомянутый Ford F-150. А вот интерьер остался самобытным, но его главной доминантой отныне является два монитора диагональю 12,3 дюйма.