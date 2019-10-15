Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда

Поворачиваем рычажок и — рявк! О, да, привет, детка. Машина прогревается, бубнение выпуска стихает и мы выползаем из Калининграда в сторону Куршской косы — у нас всего день, чтобы прокатиться по местным дорожкам.

Позади брусчатка, трамвайные пути, пробки, недобрые взгляды из маршруток и восхищенные школьники. Выруливаем на магистраль, газ в пол — и девятьсот одиннадцатый преображается за миллисекунду: словно Кларк Кент срывает с себя цивильный костюм, мгновенно оказываясь в личине Супермена. Автомобиль, который только что был паинькой в городе, повиливая задницей, начинает ускоряться словно свихнувшаяся гончая, увидевшая зайца.