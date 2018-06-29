Шоковая заморозка

То, что автомобили Porsche не боятся горячего летнего асфальта трек-дней, мы уже знаем. Осталось выяснить, готовы ли они к будущей неминуемой зиме. Для этого несколько месяцев назад мы ездили в Плес, колыбель русских художников, где поездили на Porsche Panamera по обычным дорогам, а на Macan GTS – по ледяной трассе. Давайте охладимся от жары и окунемся в эту бодрящую атмосферу снежной зимы.

Местом проведения зимнего мероприятия Porsche Snow Rally стали окрестности отеля «Вилла Плес». Здесь творили многие русские художники, наиболее известным из которых был Исаак Левитан – в Плёсе есть даже дом-музей художника.

Отель «Вилла Плес» интересен тем, что каждому гостю здесь подбирают собственную диету и программу фитнес-тренировок. Алкоголь и сахар на территории отеля запрещены.

Но нас интересовали совсем другие занятия – специально для мероприятия команда шеф-инструктора школы Porsche Олега Кесельмана построила несколько площадок для отработки ледовых упражнений, а также 1,5-километровую трассу, узкую и техничную.

Для занятий на ледовом треке подготовили несколько кроссоверов Porsche Macan GTS и Macan S. Еще один «Макан» – дизельный – использовался на ледовом круге, где оттачивалась езда вокруг конусов с разными радиусами скольжения.

Инструкторы решили не мучать участников теорией и базовыми упражнениями, а вместо этого совместили разминочные «змейки» с отработкой нескольких способов входа в скользкие повороты – на торможении и с контрсмещением.

Большие и мощные Porsche Panamera Turbo и Turbo S E-Hybrid на ледовый трек не пускали – для них был предусмотрен отдельный маршрут, проложенный через Плес и его окрестности по роскошным зимним дорожкам.

Дорожкам настолько ровным, широким и ухоженным, что поскользить на них можно было без опасений повредить свой (или чужой) автомобиль. В общем – да, вопреки советам инструкторов, мы отключали систему стабилизации и вообще вели себя непристойно. Но безопасно – автомобили мы вернули на базу целиком, а не по частям.

Porsche Panamera S Sport Turismo – «ван лав». Идеальное сочетание внешности, практичного кузова «а-ля универсал» и дерзости 2,9-литрового V6 с двумя турбинами, выдающего 440 лошадиных сил.

А еще Panamera 4S ST – это 4,4 секунды до сотни, азартнейший полный привод и удивительно комфортная пневмоподвеска, которая без проблем переносит несовершенство зимних дорог российской глубинки.

При первом знакомстве «сенсорный» интерьер Porsche Panamera, помнится, оставил у нас двоякое впечатление, но чем чаще с ним общаешься – тем меньше вопросов к нему остается. Сенсорные экраны работают хорошо, к логике интерфейса привыкаешь за пару часов, и только электронное управление центральным дефлектором кажется чересчур надуманным (и неудобным).

Сзади может быть вот так – с двумя раздельными креслами и пультом между ними, но еще есть вариант попроще с дополнительной центральной секцией дивана посрединке. Правда, втроем там все равно будет неудобно из-за очень высокого тоннеля и торчащего «нароста» с дефлекторами системы вентиляции для задних пассажиров.

В общем, назвать Panamera 4S ST идеальным Porsche для российской зимы мешает только цена – от 8 миллионов рублей за базовую модификацию. Но если деньги не проблема и хочется путешествовать не только «на стиле», но и с водительским кайфом, то к этой машине определенно стоит присмотреться.

В этом году Porsche Snow Rally проводилось только для журналистов, но в будущем организаторы не исключают возможность расширения аудитории мероприятий за счет клиентов. Ну а что, неплохой вариант на выходные: пока подруги отмокают в спа и пьют детокс-коктейли, мужчины крошат лед шипованными покрышками Porsche Macan GTS. Это ли не идеальный уикенд? \m

Иллюстрации: Porsche