Видео: Порше за 30 млн

Почему Carrera GT — самый дорогой Porsche в России и он совсем не похож на ваш автомобиль?

Давно ли вы ездили на машине с механической коробкой передач? А на машине с механикой, где мощность мотора выше 600 лошадиных сил? Carrera GT — самый дорогой Porsche, который сейчас продается в России, и в ней нет даже системы стабилизации. Зато за 30 млн рублей вы получаете магнитолу, которую нужно искать с фонариком, рычаг коробки передач из самого легкого в мире дерева, двигатель V10 с корнями из Формулы-1 и долгий список других неповторимых особенностей. Посмотрите наше видео и убедитесь, что ничего подобного вы никогда не найдете в нормальной машине на каждый день. Автомобиль предоставлен автосалоном Спорткар-Центр.