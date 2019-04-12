Стрелок-универсал

Корейцы называют свою новинку пафосным термином Shooting Brake — обычно так обозначают универсалы на базе спорткаров. Это штучный товар, который создается кузовными ателье на базе Ferrari, Jaguar, Aston Martin... На таких европейская аристократия любила прокатиться на охоту — отсюда и «стреляющее» название. Но в основе Просида — всего лишь прозаический хэтчбек Ceed.
А по внешности и не скажешь! Конечно, по фарам сразу узнаётся Kia Ceed, но в остальном... благодаря «породистым» пропорциям машина получилась эффектная. Казалось бы, в европейской дизайн-студии Kia не сделали ничего сверхъестественного — опустили крышу на 38 миллиметров по сравнению с обычным Сидом, завалили задние стойки под 64 градуса...
И вышел едва ли не самый элегантный универсал на рынке — по эту сторону от Панамеры и Мерседеса CLS.
Как и можно ожидать от машины со спортивным имиджем, Proceed получил только самые мощные двигатели. Моторная гамма начинается там, где у обычного Сида она уже заканчивается: топовый для Сида турбомотор 1.4 мощностью 140 сил здесь базовый, а есть еще и двигатель 1.6 Turbo мощностью 200 сил. Комплектации ровно две: у машин с базовым моторм — GT-Line со спортивным антуражем, плюс «истинно спортивная» GT для Просидов с флагманским мотором.
Несмотря на залихватскую внешность, внутри всё довольно заурядно: обычный Ceed — от него без изменений заимствована передняя панель и кое-какие еще детали. Но нависающий козырек крыши создает в салоне более сосредоточенную атмосферу, чуть ниже установленные кресла способствуют взаимопониманию с машиной, а пухлый трехспицевый руль по-спортивному подсечен снизу.
Сами кресла на версии GT выше всяких похвал: валики боковой поддержки плотно обнимают тебя за бока, замшевая отделка не позволяет спине скользить, а набивка сиденья сделана по-немецки жесткой. Жаль, что такие же нельзя получить на базовых машинах! Там-то сиденья ничем кроме светлых кожаных вставок не выделяются.
Если вам ещё не доводилось ездить на Сиде, то скажу: передняя панель выглядит симпатично, и скомпонована толково — экран мультимедиа-системы расположен высоко, приборы упрятаны в глубоких колодцах, вокруг дефлекторов вентиляции светлые вставки «под металл», кнопочки на центральной консоли приятно щелкают, а экранчики внутри ручек климат-контроля и вовсе достойны твердой «пятерки». Но на фотографиях материалы выглядят лучше, чем в жизни. Даром что на панели сделана декоративная прострочка «под кожу» — предательское поблескивание с головой выдает невысокое качество пластика.
Даже 140 сил базового мотора придают универсалу приличную динамику, семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями радует скорострельностью и сообразительностью. Знаю, что коллеги, ездившие на других машинах концерна Hyundai-Kia с этой коробкой, жаловались на дергание в пробках при трогании в подъём, но возможности проверить это у меня не было, а при обычной езде от «робота» остались только приятные впечатления.
На ходу базовый Proceed не удивил. Да, спортом здесь не пахнет: заурядное поведение на дороге, приемлемая плавность хода, пристойная энергоемкость — даже на «лежачих полицейских» подвеску не пробивало. Не хватало разве что обратной связи по рулю, что особенно заметно на плохом асфальте — усилие плавает, «ноль» размывается, и ты начинаешь подруливать. Прибавьте к этому фон от дороги, зудящий на разгонах мотор...
Да и шум двигателя совсем не ласкает слух: его акустической доводкой явно не занимались — в отличие от версии GT, получившей свою выхлопную систему с разводкой на две стороны и подзвучкой из аудиосистемы. Но, честное слово, лучше бы не маялись дурью. Каждый разгон Proceed с мотором 1.6 сопровождает звуками из компьютерной игрушки двадцатилетней давности, а при равномерной езде досаждает фоновым бубнежом.
А жаль, потому что подобное позёрство для Просида в версии GT абсолютно излишне. На ходу он оказался очень гармоничным, честным и приятным автомобилем! Настройкой шасси занималась отдельная команда инженеров во главе с бывшим подвесочником BMW Альбертом Бирманом. И то, что у них получилось, заслуживает большого уважения: Proceed поехал плотно, породисто, а взаимопонимание с водителем вышло на новый уровень.
При этом он не стал машиной только для гладких дорог. Да, с более жесткими пружинами, перенастроенными амортизаторами и толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости Proceed GT стал немного сильнее повторять профиль дороги, реагировать на трещины асфальта. Но тряским его отнюдь не назовешь! И даже несмотря на 18-дюймовые колеса, комфортная для водителя скорость движения по неровному асфальту выросла. Про динамику сказать особенно нечего — Proceed GT честно едет на все свои двести турбо-сил, разгоняясь до «сотни» за 7,5 секунд. Внешне мощную версию легко отличить по оперению с черно-красными вставками понизу.
Кстати, Kia Proceed в версии GT не только больше вовлекает водителя в процесс управления машиной, но и может частично освободить его от обязанностей благодаря электронным ассистентам. Среди них мой фаворит — адаптивный круиз-контроль, позволяющий вовсе убрать ноги с педалей. Он контролирует дистанцию до впереди идущей машины на шоссе, в нужные моменты тормозит и разгоняет автомобиль. Но чуть ли не главное его достоинство — способность толкаться в пробках. Единственное, что при этом требуется от водителя — трогаться после полной остановки (для этого достаточно коснуться педали газа или качнуть клавишу на руле). А ещё удивила система удержания в полосе, позволяющая убирать руки с руля. Конечно, через несколько секунд она начинает «ругаться» через дисплей на щитке приборов — но если её не послушаться, она ничего не предпринимает. Во всяком случае, мне этого добиться не удалось.
Раз уж Kia Proceed — это всё-таки универсал, пусть и спортивной направленности, расскажу и про его грузопассажирские возможности. С объёмом багажника все отлично — благодаря длинному заднему свесу под шторкой помещается целых 594 литра (это один из лучших показателей в классе). В полу предусмотрено обширное «подполье» с множеством лючков, куда можно убрать шторку, трос, аптечку, тряпку, незамерзайку. Под ней у машин в версии GT Line спрятана «докатка», у Proceed GT — ремкомплект. А главная претензия к багажнику — это довольно высокий порожек.
Ради большого багажника явно принесли в жертву пространство на задних сиденьях — и в этом Proceed похож на обычный универсал Ceed SW. За высокорослым водителем с комфортом может разместиться только невысокий человек. В противном случае пассажир будет обнимать спинку переднего сиденья коленями. Здесь могла бы помочь продольная регулировка заднего дивана, но её на Сиде не предусмотрено. А ещё из-за пониженной линии крыши при посадке приходится пригибать голову — но когда ты все-таки уселся, места над головой хватает.
Для нашего рынка само появление столь неформатной модели — настоящее чудо. Ведь даже обычные универсалы в России можно пересчитать по пальцам одной руки: уходящий с рынка Ford Focus, скучная и дорогая Skoda Octavia чешского производства, Kia Ceed SW... Ах да, ещё Лада Веста. И теперь на фоне этого сиротского выбора появляется нездешне элегантный и эксцентричный Kia Proceed.
Увы, красота требует жертв. Цены даже на простые машины C-класса у нас уже давно перевалили за миллион рублей — что уж говорить о нишевой модели с мощными моторами? За базовый Proceed GT Line придется расстаться с суммой в 1 519 900 рублей — что на двести тысяч дороже обычного универсала Ceed SW с таким же мотором в близкой комплектации Prestige. А 200-сильный Proceed GT обойдётся и вовсе в негуманные 1 999 000 рублей.
Надо очень постараться убедить себя, что это того стоит! Кстати, вот вам веский аргумент: за рулём Просида даже белого цвета вас никогда не перепутают с таксистом, у которых очень популярны универсалы Ceed SW.
Kia Proceed
Технические характеристики Kia Proceed
|1.4 T-GDI
|1.6 T-GDI
|Тип двигателя
|бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
|бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
|Рабочий объем, см³
|1353
|1591
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|140/6000
|200/5000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|242/3200
|265/4500
|Тип привода
|передний
|передний
|Трансмиссия
|Роботизированная DCT, 7-ступенчатая
|Роботизированная DCT, 7-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4605×1800×1437
|4605×1800×1437
|Колесная база, мм
|2650
|2650
|Снаряженная масса, кг
|1325
|1355
|Дорожный просвет, мм
|150
|150
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,4
|7,5
|Макс. скорость, км/ч
|205
|225
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,1
|7,0