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10:32

Стрелок-универсал

Мы поездили на самом красивом универсале в России

© Алексей Барашков
Василий Костин
Пока Россию покидают отдельные нишевые модели и даже целые марки, Kia выводит на наш рынок новые эффектные машины: сперва заднеприводный лифтбек Stinger, а теперь — спорт-универсал Proceed.

Корейцы называют свою новинку пафосным термином Shooting Brake — обычно так обозначают универсалы на базе спорткаров. Это штучный товар, который создается кузовными ателье на базе Ferrari, Jaguar, Aston Martin... На таких европейская аристократия любила прокатиться на охоту — отсюда и «стреляющее» название. Но в основе Просида — всего лишь прозаический хэтчбек Ceed.

А по внешности и не скажешь! Конечно, по фарам сразу узнаётся Kia Ceed, но в остальном... благодаря «породистым» пропорциям машина получилась эффектная. Казалось бы, в европейской дизайн-студии Kia не сделали ничего сверхъестественного — опустили крышу на 38 миллиметров по сравнению с обычным Сидом, завалили задние стойки под 64 градуса...

И вышел едва ли не самый элегантный универсал на рынке — по эту сторону от Панамеры и Мерседеса CLS.

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По внешней эффектности базовый Proceed GT Line едва ли проигрывает «заряженной» версии GT, даже несмотря на менее крупные 17-дюймовые колеса

Как и можно ожидать от машины со спортивным имиджем, Proceed получил только самые мощные двигатели. Моторная гамма начинается там, где у обычного Сида она уже заканчивается: топовый для Сида турбомотор 1.4 мощностью 140 сил здесь базовый, а есть еще и двигатель 1.6 Turbo мощностью 200 сил. Комплектации ровно две: у машин с базовым моторм — GT-Line со спортивным антуражем, плюс «истинно спортивная» GT для Просидов с флагманским мотором.

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Турбомоторы на Просиде отностяся к разным семействам, но оба выполнены с алюминиевым блоком, непосредственным впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Более скромный двигатель 1.4 модели G4LD относится к семейству компактных моторов Kappa...

Несмотря на залихватскую внешность, внутри всё довольно заурядно: обычный Ceed — от него без изменений заимствована передняя панель и кое-какие еще детали. Но нависающий козырек крыши создает в салоне более сосредоточенную атмосферу, чуть ниже установленные кресла способствуют взаимопониманию с машиной, а пухлый трехспицевый руль по-спортивному подсечен снизу.

Сами кресла на версии GT выше всяких похвал: валики боковой поддержки плотно обнимают тебя за бока, замшевая отделка не позволяет спине скользить, а набивка сиденья сделана по-немецки жесткой. Жаль, что такие же нельзя получить на базовых машинах! Там-то сиденья ничем кроме светлых кожаных вставок не выделяются.

Если вам ещё не доводилось ездить на Сиде, то скажу: передняя панель выглядит симпатично, и скомпонована толково — экран мультимедиа-системы расположен высоко, приборы упрятаны в глубоких колодцах, вокруг дефлекторов вентиляции светлые вставки «под металл», кнопочки на центральной консоли приятно щелкают, а экранчики внутри ручек климат-контроля и вовсе достойны твердой «пятерки». Но на фотографиях материалы выглядят лучше, чем в жизни. Даром что на панели сделана декоративная прострочка «под кожу» — предательское поблескивание с головой выдает невысокое качество пластика.

Даже 140 сил базового мотора придают универсалу приличную динамику, семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями радует скорострельностью и сообразительностью. Знаю, что коллеги, ездившие на других машинах концерна Hyundai-Kia с этой коробкой, жаловались на дергание в пробках при трогании в подъём, но возможности проверить это у меня не было, а при обычной езде от «робота» остались только приятные впечатления.

Для российского рынка дорожный просвет Kia Proceed обеих модификаций увеличили до 150 миллиметров. Немного, но так всё же спокойнее, чем при 135 миллиметрах в европйеской версии

На ходу базовый Proceed не удивил. Да, спортом здесь не пахнет: заурядное поведение на дороге, приемлемая плавность хода, пристойная энергоемкость — даже на «лежачих полицейских» подвеску не пробивало. Не хватало разве что обратной связи по рулю, что особенно заметно на плохом асфальте — усилие плавает, «ноль» размывается, и ты начинаешь подруливать. Прибавьте к этому фон от дороги, зудящий на разгонах мотор...

Да и шум двигателя совсем не ласкает слух: его акустической доводкой явно не занимались — в отличие от версии GT, получившей свою выхлопную систему с разводкой на две стороны и подзвучкой из аудиосистемы. Но, честное слово, лучше бы не маялись дурью. Каждый разгон Proceed с мотором 1.6 сопровождает звуками из компьютерной игрушки двадцатилетней давности, а при равномерной езде досаждает фоновым бубнежом.

А жаль, потому что подобное позёрство для Просида в версии GT абсолютно излишне. На ходу он оказался очень гармоничным, честным и приятным автомобилем! Настройкой шасси занималась отдельная команда инженеров во главе с бывшим подвесочником BMW Альбертом Бирманом. И то, что у них получилось, заслуживает большого уважения: Proceed поехал плотно, породисто, а взаимопонимание с водителем вышло на новый уровень.

При этом он не стал машиной только для гладких дорог. Да, с более жесткими пружинами, перенастроенными амортизаторами и толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости Proceed GT стал немного сильнее повторять профиль дороги, реагировать на трещины асфальта. Но тряским его отнюдь не назовешь! И даже несмотря на 18-дюймовые колеса, комфортная для водителя скорость движения по неровному асфальту выросла. Про динамику сказать особенно нечего — Proceed GT честно едет на все свои двести турбо-сил, разгоняясь до «сотни» за 7,5 секунд. Внешне мощную версию легко отличить по оперению с черно-красными вставками понизу.

Кстати, Kia Proceed в версии GT не только больше вовлекает водителя в процесс управления машиной, но и может частично освободить его от обязанностей благодаря электронным ассистентам. Среди них мой фаворит — адаптивный круиз-контроль, позволяющий вовсе убрать ноги с педалей. Он контролирует дистанцию до впереди идущей машины на шоссе, в нужные моменты тормозит и разгоняет автомобиль. Но чуть ли не главное его достоинство — способность толкаться в пробках. Единственное, что при этом требуется от водителя — трогаться после полной остановки (для этого достаточно коснуться педали газа или качнуть клавишу на руле). А ещё удивила система удержания в полосе, позволяющая убирать руки с руля. Конечно, через несколько секунд она начинает «ругаться» через дисплей на щитке приборов — но если её не послушаться, она ничего не предпринимает. Во всяком случае, мне этого добиться не удалось.

Раз уж Kia Proceed — это всё-таки универсал, пусть и спортивной направленности, расскажу и про его грузопассажирские возможности. С объёмом багажника все отлично — благодаря длинному заднему свесу под шторкой помещается целых 594 литра (это один из лучших показателей в классе). В полу предусмотрено обширное «подполье» с множеством лючков, куда можно убрать шторку, трос, аптечку, тряпку, незамерзайку. Под ней у машин в версии GT Line спрятана «докатка», у Proceed GT — ремкомплект. А главная претензия к багажнику — это довольно высокий порожек.

Ради большого багажника явно принесли в жертву пространство на задних сиденьях — и в этом Proceed похож на обычный универсал Ceed SW. За высокорослым водителем с комфортом может разместиться только невысокий человек. В противном случае пассажир будет обнимать спинку переднего сиденья коленями. Здесь могла бы помочь продольная регулировка заднего дивана, но её на Сиде не предусмотрено. А ещё из-за пониженной линии крыши при посадке приходится пригибать голову — но когда ты все-таки уселся, места над головой хватает.

Вместительное «подполье» предусмотрено в багажнике всех Просидов, а вот крепежная система с продольными рельсами — прерогатива топ-версии GT. Удобство багажника ограничивает высокий порог

Для нашего рынка само появление столь неформатной модели — настоящее чудо. Ведь даже обычные универсалы в России можно пересчитать по пальцам одной руки: уходящий с рынка Ford Focus, скучная и дорогая Skoda Octavia чешского производства, Kia Ceed SW... Ах да, ещё Лада Веста. И теперь на фоне этого сиротского выбора появляется нездешне элегантный и эксцентричный Kia Proceed.

Увы, красота требует жертв. Цены даже на простые машины C-класса у нас уже давно перевалили за миллион рублей — что уж говорить о нишевой модели с мощными моторами? За базовый Proceed GT Line придется расстаться с суммой в 1 519 900 рублей — что на двести тысяч дороже обычного универсала Ceed SW с таким же мотором в близкой комплектации Prestige. А 200-сильный Proceed GT обойдётся и вовсе в негуманные 1 999 000 рублей.

Надо очень постараться убедить себя, что это того стоит! Кстати, вот вам веский аргумент: за рулём Просида даже белого цвета вас никогда не перепутают с таксистом, у которых очень популярны универсалы Ceed SW.

Kia Proceed

Нравится
Внешность, динамика, эргономика водительского места, объём багажника, активный круиз-контроль, передние кресла в версии GT, подвеска версии GT
Не нравится
Теснота на заднем сиденье, недостаток обратной связи по рулю, электронная «подзвучка» мотора в версии GT, дороговизна
Вердикт
Красивый и во всех смыслах приятный автомобиль, который разбавит серость городского потока. Увы, дорогой — особенно в версии GT
icon engine
1353 см³, L4, 140 л.с., 242 Нм или 1591 см³, L4, 200 л.с., 265 Нм
icon transmission
7-ступенчатый «робот»
icon speed
0–100 км/ч — 9,4 с, 205 км/ч или 0–100 км/ч — 7,5 с, 225 км/ч
icon weightkg
1325/1355 кг

Технические характеристики Kia Proceed

1.4 T-GDI1.6 T-GDI
Тип двигателябензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувомбензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
Рабочий объем, см³13531591
Макс. мощность, л.с./об/мин140/6000200/5000
Макс. момент, Нм/об/мин242/3200265/4500
Тип приводапереднийпередний
ТрансмиссияРоботизированная DCT, 7-ступенчатаяРоботизированная DCT, 7-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4605×1800×14374605×1800×1437
Колесная база, мм26502650
Снаряженная масса, кг13251355
Дорожный просвет, мм150150
Разгон 0–100 км/ч, с9,47,5
Макс. скорость, км/ч205225
Расход топлива (комб.), л/100 км6,17,0
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