Стрелок-универсал

Кстати, Kia Proceed в версии GT не только больше вовлекает водителя в процесс управления машиной, но и может частично освободить его от обязанностей благодаря электронным ассистентам. Среди них мой фаворит — адаптивный круиз-контроль, позволяющий вовсе убрать ноги с педалей. Он контролирует дистанцию до впереди идущей машины на шоссе, в нужные моменты тормозит и разгоняет автомобиль. Но чуть ли не главное его достоинство — способность толкаться в пробках. Единственное, что при этом требуется от водителя — трогаться после полной остановки (для этого достаточно коснуться педали газа или качнуть клавишу на руле). А ещё удивила система удержания в полосе, позволяющая убирать руки с руля. Конечно, через несколько секунд она начинает «ругаться» через дисплей на щитке приборов — но если её не послушаться, она ничего не предпринимает. Во всяком случае, мне этого добиться не удалось.

Раз уж Kia Proceed — это всё-таки универсал, пусть и спортивной направленности, расскажу и про его грузопассажирские возможности. С объёмом багажника все отлично — благодаря длинному заднему свесу под шторкой помещается целых 594 литра (это один из лучших показателей в классе). В полу предусмотрено обширное «подполье» с множеством лючков, куда можно убрать шторку, трос, аптечку, тряпку, незамерзайку. Под ней у машин в версии GT Line спрятана «докатка», у Proceed GT — ремкомплект. А главная претензия к багажнику — это довольно высокий порожек.

Ради большого багажника явно принесли в жертву пространство на задних сиденьях — и в этом Proceed похож на обычный универсал Ceed SW. За высокорослым водителем с комфортом может разместиться только невысокий человек. В противном случае пассажир будет обнимать спинку переднего сиденья коленями. Здесь могла бы помочь продольная регулировка заднего дивана, но её на Сиде не предусмотрено. А ещё из-за пониженной линии крыши при посадке приходится пригибать голову — но когда ты все-таки уселся, места над головой хватает.