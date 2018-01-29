Совершенно не важно, что про вас будут думать коллеги на работе, соседи по многоэтажке в ближайшем Подмосковье или другие водители: провести месяц в компании 550-сильного Range Rover Sport SVR – это предложение, от которого не отказываются. Нет денег на бензин? Займи, укради, сэкономь на обедах или отними у детей – но достань их и заправь полный бак 98-го. А затем будь готов делать это вновь и вновь.

Столько RR Sport SVR проехал за первые две недели теста

По крайней мере, первую неделю или две – точно. А чего вы ждали от пятилитрового V8 с компрессором? Думали, что двухтонная глыба, способная разгоняться до «сотни» за 4,7 секунды, будет цедить бензин через трубочку? Ха-ха-ха!

Каждый рывок 0-100 – чей-то обед. Прострел по шоссе – конструктор Lego. Месяц покатушек – смартфон. Думаете, я шучу? А вот моя семья так не думает.

В парковочном режиме SVR приседает на пневмоподвеске и становится похожим на лоурайдер. Ну кайфово же!

Я серьезно – зачем покупать такую машину (или брать на тест, если вам повезло, как мне), а потом считать каждый литр и бояться вдавить правую педаль посильнее? Нет, на RR Sport SVR надо ездить – много и быстро. Чтобы каждый старт со светофора – маленький дрэг-заезд, а извилистая дорожка в соседней промзоне – как мини-Нюрбургринг.

И не надо заводить песню о том, что даже к такой машине рано или поздно привыкнешь и заскучаешь – я за первые две недели не привык и не заскучал. Мне не надоело ездить на SVR изо дня в день – наоборот, я стал выбирать маршруты подлиннее. Я не устал от его жестковатой подвески, от внимания соседей по потоку и уж тем более не утомился как минимум дважды в день слушать пробирающий до мурашек рык его компрессорной «восьмерки». Да что там говорить – первое, что я делал, садясь в машину, – тыкал в кнопку, открывающую заслонки в выпуске и заставляющую RR Sport SVR грохотать словно адскую колесницу, и закрывал их только когда возвращался домой поздно вечером.

«Ну что, парень — принес 5000 на полный бак 98-го?»

Так что я уже готов был влюбиться в этот автомобиль без оглядки и провести с ним остаток своей жизни, если бы не одно «но» – цена.

Эта машина даже в базовой комплектации стоит дороже моей квартиры, личного автомобиля, правой почки и лимита на кредитной карте вместе взятых. Если быть точным, то дорестайлинговый SVR стоил в РФ от 8,6 миллиона рублей, а в версии, которая досталась нам на тест (с панорамной крышей, выкрашенным в фирменный ярко-синий цвет кузовом и с набором вспомогательной электроники) цена переваливает за 9 миллионов. В общем, я предельно реалистичен: в обозримом будущем я вряд ли попаду в клуб реальных владельцев RR Sport SVR. Но если говорить про аудиторию этой модели, то я – в самом эпицентре.

Столько 98-го требовал SVR на каждые 100 километров в первые 2 недели теста

Мне нравится, что британцы не стали даже пытаться обмануть природу, законы физики и покупателей, предлагая им большой, высокий и тяжелый автомобиль с управляемостью «почти как у спорткаров». Вместо этого они взяли достаточно брутальный по своей сути внедорожник и сделали его еще брутальнее.

Хотели Франкенштейна – получите и распишитесь.

Ведь по сути – это обычный RR Sport. С максимальным дорожным просветом в 315 миллиметров, глубиной преодолеваемого брода почти в метр и артикуляцией подвесок, которой позавидуют некоторые «настоящие джипы», но приодетый в костюм «Адидас» и с лошадиной дозой анаболиков в крови.

Здесь перенастроена электроника и пневмоподвеска, которая стала ощутимо жестче и в дорожном положении прижимает кузов чуть ближе к асфальту. Плюс могучие тормоза Brembo, восьмиступенчатый «автомат» с особой прошивкой (оттого он показушно пинается на переключениях, зато не мешкает при переходе вниз) и – точка G этого автомобиля – 550-сильный V8 с механическим нагнетателем и особой выпускной системой, голосу которой позавидует даже Jaguar F-Type SVR.

Внутри – знакомый «рэйндж-роверовский» интерьер, украшенный вставками под карбон, алюминием, белой кожей и спортивными «ковшами». Причем не только спереди – пара задних сидений тоже стилизованы под гоночные кресла с интегрированными подголовниками, хотя они и не такие глубокие и цепкие, как передние. Есть панорамная крыша, а в списке опций можно найти семиместный салон с парой дополнительных сидений в багажнике! Семейный гипер-SUV? О да! Особенно если в этой семье мальчиков больше, чем девочек. Для них SVR – это американские горки, гоночная аркада и 5D-кинотеатр в одном флаконе.

Но при всем своем эпатаже RR Sport SVR на удивление приятно рулится – грубовато на фоне утонченных «немцев», но все равно увлекательно! У него в меру острый, в меру тугой и очень «разговорчивый» руль, бодро настроенный «автомат» и ярко выраженный заднеприводный характер полноприводной трансмиссии. Под тягой SVR охотно доворачивает внутрь (и тут явно ощущается помощь активного заднего дифференциала), а если водитель попросит – то и раздаст боком не хуже Jaguar F-Type, особенно по мокрому!

И тут кто-нибудь должен сказать: эй, парень, угомонись! Может хватит нахваливать этот британский трактор?! Ведь у него в конкурентах великолепные BMW X5 M, Mercedes-AMG GLE 63 и Porsche Cayenne Turbo S, наконец. Все они быстрее SVR, очень круто рулятся и на них не ездит «Академик». Согласен, они круты. Но у меня есть еще пара слов в защиту сумасшедшего «Рэйнджа». Разберемся с этим через две недели! \m

Иллюстрации: