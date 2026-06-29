В «путешествие выходного дня» мы отправились втроём на полноприводном Belgee X70 со 150-сильным 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатым преселективным «роботом» и 48-вольтовым династартером. При торможениях последний заряжает аккумуляторную батарею, а при разгоне отдаёт энергию, увеличивая крутящий момент до 300 Н·м.

Этот набор агрегатов известен своим гармоничным характером и беспроблемной эксплуатацией на территории России. Автомобиль достаточно бодр, чтобы совершать уверенные обгоны, притом пониженные передачи включаются шустро, но совершенно незаметно. При спокойном педалировании коробка предпочитает высокие ступени, включая шестую уже при 80 км/ч.

Выезжать из Москвы на восток удобнее всего по новой трассе М-12. Мы заранее заправили 58-литровый топливный бак, так как знали: пятничными вечерами, в период летних отпусков и в длинные праздничные выходные перед автозаправочными комплексами выстраиваются очереди, в которых можно потерять до часа времени.