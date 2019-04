Широко закрытые глаза

Если вы забыли, то мощная американская «музыка» с огромным «сабом» — фишка Mitsubishi последние лет 20. По крайней мере, за океаном. Возможность безбожно утрамбовывать качественным басом воздух в салоне кроссовера и вокруг неизменно вызывает улыбку. Как и большинство американских аудиосистем, Rockford Fostgate не столь хорош в воспроизведении сложных инструментальных композиций, но «дубасит» великолепно. «But nothing in this world I love more than checks, money!» — Cardi B орет так, что девушка в соседнем Mini Cooper подавилась вейпом.