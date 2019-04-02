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9:49

Широко закрытые глаза

Длительный тест Mitsubishi Eclipse Cross

© Кирилл Калапов
Антон Ширяев
Eclipse Cross — надежда и боль компании Mitsubishi. Японцы вложили в кроссовер все свои знания и умения, но отсутствие российской сборки уготовило ему на нашем рынке роль дорогого и нишевого продукта. Хуже того, чтобы сохранить приемлемую маржиналность, японцы предлагают кроссовер исключительно в средних и дорогих комплектациях. Мы прожили с «затмением» месяц, чтобы разобраться, стоит ли платить за достаточно компактный Mitsubishi такие деньги.

Хотелось бы начать с пафосного обращения: «Хватит уже сравнивать Eclipse Cross c Aztec». Но, сказав это, я, конечно же, покривлю душой. Потому что каждый раз, когда я подходил к Mitsubishi сбоку или сзади, то вспоминал Pontiac. И, если бы я не был единственным среди всех своих знакомых, кто не посмотрел сериал «Во все тяжкие», то непременно бы пошутил про Уолтера Уайта. Вообще в штаб-квартире «трех бриллиантов» должны ненавидеть создателя сериала Винса Галлигана: если бы он не решил посадить Уолтера за руль Aztec, то никто бы и не вспомнил про этого уродца. Мало ли было в истории американского автопрома некрасивых и неудачных моделей? Каждая вторая, если смотреть беспристрастно.

Другое дело, что Aztec выбрали на роль машины Уайта, как воплощенное в металле олицетворение провала — идеальную машину неудачника. Некрасивую, неудобную, некачественную, лишенную, казалось бы, каких бы то ни было плюсов. И Eclipse Cross точно не такой. Потому что плюсы у него есть. Начнем с того, что он симпатичный. К кургузому силуэту быстро привыкаешь, а морда в стилистике Dynamic Shield, на мой вкус, у «затмения» самая привлекательная во всей гамме Mitsubishi.

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Интерьер — и вовсе прорыв для токийской компании. Он приятно выглядит, приятно пахнет, кое-где даже приятен на ощупь, но, самое главное, — лишен, казалось бы, обязательных для Mitsubishi эргономических проколов. Eclipse Cross — что домашние тапочки: надел и забыл. Можно, конечно, посетовать на отсутствие регулировки поясничного подпора у сиденья и центрального подлокотника по длине, но это же Mitsubishi с их вечной экономией, чего вы ожидали? Вот и автоматический режим только у водительского стеклоподъемника уже не удивляет.

Багажника по кроссоверным меркам считай нет. Пол высокий, глубина небольшая, шторка расположена низко, вместо обширного «подвала», как у Eclipse Cross на других рынках, у нашей машины в подполье лишь запаска, а скошенная пятая дверь усложняет перевозку крупногабаритных грузов. Отчасти спасает возможность подвинуть вперед задний диван аж на 20 сантиметров и ровный пол, образующийся при складывании его спинок, но я готов простить багажнику «Митсу» и небольшой объем, и скромную отделку за то, что расположено в его правой части: сабвуфер аудиосистемы Rokford Fostgate.

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Если вы забыли, то мощная американская «музыка» с огромным «сабом» — фишка Mitsubishi последние лет 20. По крайней мере, за океаном. Возможность безбожно утрамбовывать качественным басом воздух в салоне кроссовера и вокруг неизменно вызывает улыбку. Как и большинство американских аудиосистем, Rockford Fostgate не столь хорош в воспроизведении сложных инструментальных композиций, но «дубасит» великолепно. «But nothing in this world I love more than checks, money!» — Cardi B орет так, что девушка в соседнем Mini Cooper подавилась вейпом.

Багажник маленький, зато сабвуфер большой.

Думаю, что менеджеры по продажам дилерских центров Mitsubishi тоже любят чеки с большими суммами денег, которые сопровождают любую продажу Eclipse Cross. Кроссовер стоит минимум 1 890 000 руб., а полноприводная машина в топовой комплектации Ultimate, как у нас, и вовсе тянет на 2 236 000 руб. Более крупный и мощный Outlander стоит столько же или дешевле. А еще у него есть сравнительно доступные версии, которых лишен Eclipse Cross. Любое проданное «затмение» (а именно так переводится Eclipse) сулит солидные премиальные.

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Два люка в крыше, из которых открывается только передний — прерогатива топ-версии Ultimate. Оба люка оснащены электрическими шторками.

Помимо великолепной для любителя рэпа и трэпа аудиосистемы свою немаленькую цену Mitsubishi оправдывает целой россыпью ранее невиданных на компактных моделях марки систем: хэдап-дисплей, камеры кругового обзора, активный круиз-контроль, система предотвращения столкновений при движении задним ходом, система мониторинга слепых зон и контроля соблюдения рядности, мультимедиа-система с тачпадом, — все, как у больших. И все это, что самое удивительное, вполне адекватно работает. Разве что разрешение камер слишком низкое, а система предотвращения столкновений часто паникует без причины. Тачпад работает лучше, чем в Lexus, но я все равно поигрался с ним лишь в первый день, остальное время нажимая на сам экран — к счастью, в Mitsubishi додумались совместить тачпад с тачскрином.

Увы, механическая часть Eclipse Cross вызывает больше вопросов. Кроссовер построен на уже немолодой платформе Outlander — у машин одинаковая колесная база и архитектура подвесок, но настройки у «затмения» свои, и они не сказать что удачные. Машина удивительным образом сочетает солидные крены в поворотах, раскачку на волнах и удары при проезде неровностей с острым краем. Добавьте сюда задемпфированную педаль газа, недостаток обратной связи по рулю, из-за чего в поворот одним движением руля машину не заправишь, и ранний снос передней оси. Такая вот каша из топора.

Поэтому желания торопиться на Eclipse Cross не возникает, даром, что цвет красный, а название, как у спорткара времен первого «Форсажа». Лучше уж воспользоваться первыми теплыми весенними днями, открыть люк, врубить рэп погромче и катить на круиз-контроле, чтобы ненароком не превысить. Тем более, что музыку в любом случае придется сделать погромче, так как гул шипованных зимних шин доминирует в шумовом фоне, особенно на торможениях.

Конечно, умнее купить Outlander. Он просторнее, у него проверенный атмосферник, а не новомодный полностью алюминиевый турбомотор, лучше плавность хода и геометрическая проходимость. Покупка Eclipse Cross — шаг априори эмоциональный. По-большому счету, «затмение» продают его дизайн, аудиосистема и богатый набор электронных систем. Лично мне этого хватит, чтобы предпочесть «Эклипс» «Аутлендеру», но тут же возникает логичный вопрос: зачем тогда вообще покупать Mitsubishi, а не пойти к дилеру конкурентов? Ответить на него мы попробуем с калькулятором в руках во второй части нашего длительного теста.

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