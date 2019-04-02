Широко закрытые глаза

Поэтому желания торопиться на Eclipse Cross не возникает, даром, что цвет красный, а название, как у спорткара времен первого «Форсажа». Лучше уж воспользоваться первыми теплыми весенними днями, открыть люк, врубить рэп погромче и катить на круиз-контроле, чтобы ненароком не превысить. Тем более, что музыку в любом случае придется сделать погромче, так как гул шипованных зимних шин доминирует в шумовом фоне, особенно на торможениях.

Конечно, умнее купить Outlander. Он просторнее, у него проверенный атмосферник, а не новомодный полностью алюминиевый турбомотор, лучше плавность хода и геометрическая проходимость. Покупка Eclipse Cross — шаг априори эмоциональный. По-большому счету, «затмение» продают его дизайн, аудиосистема и богатый набор электронных систем. Лично мне этого хватит, чтобы предпочесть «Эклипс» «Аутлендеру», но тут же возникает логичный вопрос: зачем тогда вообще покупать Mitsubishi, а не пойти к дилеру конкурентов? Ответить на него мы попробуем с калькулятором в руках во второй части нашего длительного теста.