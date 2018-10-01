Видео: smart по цене квартиры

2,2 млн рублей за крохотный smart fortwo — почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?

Согласно статистике, средняя стоимость самой дорогой недвижимости в Москве — 372 тыс. рублей за квадратный метр. Речь о квартирах, которые будут расположены где-то в 10 минутах ходьбы от Красной площади. Но сегодня мы хотим вам представить объект движимого имущества, квадратный метр которого обойдется в 600 тыс. рублей, и от него, если, конечно, грамотно припарковаться, до Красной площади будет идти минут пять. Речь про вполне серийный smart fortwo ограниченной серии Ushuaïa limited edition, и его цена по прайс-листу — 2 250 000 рублей. Так давайте разберемся, почему же он столько стоит?