Сегодня ничего не произошло

Этот месяц я просыпался и засыпал, завтракал, ходил на работу, играл с ребенком и укладывал его спать, ездил на «Сонате», покупал продукты, стирал вещи, оплачивал коммунальные платежи. Короче говоря, не делал ничего необычного.

Главный редактор одного очень уважаемого мужского журнала как-то рассказал, что девушки, которые участвуют в конкурсах красоты, умеют только участвовать в конкурсах красоты. Они не запнутся, рассказывая в бикини о спасении всего живого в целом и морских котиков в частности. Но если что-то пойдет не так, шансов, что они вывезут, почти нет.

Так вот «Соната» – словно одна из этих девушек. У нее масса наград за безопасность, ее признавали лучшей моделью класса и лучшей машиной за эти деньги. Но не из-за того, что этот Hyundai выдающийся, а из-за того, что с конкурсными упражнениями, то есть с тем, что можно измерить пяти-, десяти- или стобалльной шкалой, она и правда справляется без проблем.

Столько километров проехал наш седан Hyundai Sonata за месяц

Оснащение отличное, в дизайне почти ничего не выпирает (а сзади вообще все круто), за рулем сидеть удобно, на втором ряду места, как в лимузине. Даже мотор оказался вполне себе бодрым, а «автомат» не тупит и не дергается.

Разве что работа подвески время от времени нарушает душевное равновесие, а управляемость доставляет не больше кайфа, чем утренняя очередь в поликлинику. Но это и не должно было стать сильной стороной «Сонаты». Она, как и большинство моделей корейских производителей, берет балансом «фарша за разумные деньги».

Таким оказался итоговый расход топлива

Тестовый экземпляр стоит 1 595 000 рублей – в эту сумму входят подогрев руля и всех сидений, двухзонный климат, светодиодные фары, электропривод водительского кресла, датчики дождя и света, круиз-контроль, парктроники по кругу, 17-дюймовые колеса, камера заднего вида и мультимедийка с Apple CarPlay и Android Auto.

Топовая комплектация обойдется еще на сто тысяч рублей дороже. Там будет вентиляция кресел, электропривод пассажирского сиденья, адаптивные фары, беспроводная зарядка для гаджетов и шторки на задних окнах.

А за еще 100 000 рублей сверху «Соната» обзаведется 18-дюймовыми колесами, панорамной крышей, памятью настроек водительского кресла и шторкой на заднем стекле с электроприводом. Получается, что самая крутая версия с действительно богатым оснащением будет стоить 1 795 000 рублей – и чтобы понять, много это или мало, давайте посмотрим на конкурентов.

Конкуренты Hyundai Sonata

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Mazda6 Цены на Mazda6 начинаются с 1 336 000 рублей, но это будет машина с мотором 2.0. Седан с 2,5-литровым агрегатом обойдется минимум в 1 509 000 рублей. Топовая версия «шестерки» встанет в 1 989 000 рублей. И это без навигатора, охранного комплекса и сигнализации, за которые тоже надо доплатить. Toyota Camry Toyota Camry с базовым мотором 2.0 оценивается минимум в 1 377 000 рублей. Базовая версия седана со 181-сильным двигателем 2.5 стоит 1 462 000 рублей, а самая богатая модификация с этим же мотором — 1 787 000 рублей, но у такой «Кэмри» даже задние сиденья будут с электроприводом. В моторной гамме японского седана есть еще и 3,5-литровый V6. Он доступен для одной комплектации и стоит 2 003 000 рублей. Kia Optima Ближайший родственник «Сонаты» - Kia Optima – продается в России с тремя моторами: теми же атмосферниками, что и Hyundai, а также с двухлитровым турбомотором мощностью 245 сил. Самая дешевая версия «Оптимы» оценена в 1 199 900 рублей. Цены на машину с 2.4 начинаются с 1 519 900 рублей, а самая дорогая версия с этим двигателем обойдется в 1 699 900. 245-сильная «Оптима» – этот минимум 1 849 900 рублей. Ford Mondeo Ford Mondeo тоже доступен в России с тремя бензиновыми моторами, но ни один из них невозможно сопоставить с 2,4-литровым двигателем «Сонаты». Базовый двигатель «Мондео» - 2,5-литровая «четверка» мощностью 149 сил (от 1 330 000 рублей). Следующий в иерархии агрегат — турбированный 2.0 на 199 сил (от 1 664 000 рублей), а топовый — тоже турбированный 2.0, но развивающий 240 сил (от 1 935 000 рублей). Volkswagen Passat «Пассат» продается в России только с турбированными моторами: тремя бензиновыми и одним дизелем. Первые представлены агрегатами 1.4 (125 л.с. и 150 л.с.) и 1.8 (180 л.с.), а мотор на «тяжелом топливе» – это четверка 2.0 мощностью 150 сил. Цена на немецкий седан стартуют с 1 499 000 рублей. Самая дорогая комплектация Passat стоит 1 989 000 рублей без учета опций. Skoda Superb Skoda Superb — конкурент «Сонаты» с самой широкой моторной гаммой. Правда, все двигатели чешского лифтбека бензиновые. Моторов в линейке пять, все турбированные. Мощность 125, 150, 180, 220 и 280 лошадиных сил. Плюс ко всему, Superb можно купить с полным приводом. Цены на модель начинаются с 1 312 000 рублей. Наиболее доступная модификация со 180-сильным двигателем 1 713 000 рублей. Топовая версия стоит 2 705 000 рублей.

Если же совсем полезть в дебри и начать сравнивать тестовую «Сонату» с конкурентами в сходных комплектациях и с примерно такими же моторами, то получится, что корейский седан за свою цену предлагает чуть больше всяких полезностей и ништяков. Для кого-то (да чего уж там – для большинства) именно это может сыграть решающую роль при выборе автомобиля. Тем более, что со стоимостью владения тоже, в общем-то, паритет.

Расходы владельца Hyundai Sonata в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

— ОСАГО 13 177,6 р. Каско 102 282 р. Транспортный налог 9 400 р. ТО 12 196 Топливо 82 836 р. Итого 219 891,6 р. Километр пробега (только топливо) 4,14 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 10,99 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 5,88 р.

Но цифры цифрами, а суть в том, что практически каждый из конкурентов «Сонаты» может похвастаться чем-нибудь еще, помимо хорошей комплектации при приемлемой цене. Mazda6 красивая и отлично едет, у Mondeo распрекрасное шасси, у «Оптимы» есть намек на эмоции и молодость, Superb огромный, Passat статусный, а Camry через два-три года и с пробегом до 100 000 километров будет стоить столько же, сколько базовая «Соната». А то и больше.

Проще говоря, спустя месяц я так и не могу представить себе логическую цепочку, которая привела бы именно меня к покупке новой «Сонаты», пока я не стал начальником какого-нибудь корпоративного парка. Возможно, я чудовищно заблуждаюсь, и кто-то сможет доказать мне обратное. Но я не удивлюсь, если гардероб доказывающего будет забит одинаковыми рубашками и брюками, а самым крутым приключением в его жизни окажутся полчаса в застрявшем лифте. Потому что ничего захватывающего с владельцем «Сонаты» происходить не должно: прагматики не любят неожиданностей. \m

Hyundai Sonata Нравится Богатое оснащение, дизайн сзади, внезапно бодрый мотор He нравится Полное отсутствие эмоций и механизм открывания багажника Вердикт Самая обычная, но невыразительная модель сегмента 2359 см3, L4, 188 л.с., 241 Нм 6АКП 0-100 км/ч – 9,0 сек., 210 км/ч 1575 кг

Подробные характеристики Hyundai Sonata

2.4 Тип двигателя Бензиновый, R4 Рабочий объем 2359 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 188/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 241/4000 Тип привода передний Трансмиссия 6АКП Передняя подвеска Пружинная, McPherson Задняя подвеска Пружинная, независимая, многорычажная Тормоза Дисковые Габариты (ДхШхВ), мм 4855x1865x1475 Колесная база, мм 2805 Масса, кг 1575 Разгон 0-100 км/ч, с. 9,0 Макс. скорость, км/ч 210 Расход топлива (комб.), л/100 км 8,3 Цена, руб. от 1 595 000

Иллюстрации: Вячеслава Крылов