Сегодня ничего не произошло

Этот месяц я просыпался и засыпал, завтракал, ходил на работу, играл с ребенком и укладывал его спать, ездил на «Сонате», покупал продукты, стирал вещи, оплачивал коммунальные платежи. Короче говоря, не делал ничего необычного.
Главный редактор одного очень уважаемого мужского журнала как-то рассказал, что девушки, которые участвуют в конкурсах красоты, умеют только участвовать в конкурсах красоты. Они не запнутся, рассказывая в бикини о спасении всего живого в целом и морских котиков в частности. Но если что-то пойдет не так, шансов, что они вывезут, почти нет.
Так вот «Соната» – словно одна из этих девушек. У нее масса наград за безопасность, ее признавали лучшей моделью класса и лучшей машиной за эти деньги. Но не из-за того, что этот Hyundai выдающийся, а из-за того, что с конкурсными упражнениями, то есть с тем, что можно измерить пяти-, десяти- или стобалльной шкалой, она и правда справляется без проблем.
Оснащение отличное, в дизайне почти ничего не выпирает (а сзади вообще все круто), за рулем сидеть удобно, на втором ряду места, как в лимузине. Даже мотор оказался вполне себе бодрым, а «автомат» не тупит и не дергается.
Разве что работа подвески время от времени нарушает душевное равновесие, а управляемость доставляет не больше кайфа, чем утренняя очередь в поликлинику. Но это и не должно было стать сильной стороной «Сонаты». Она, как и большинство моделей корейских производителей, берет балансом «фарша за разумные деньги».
Тестовый экземпляр стоит 1 595 000 рублей – в эту сумму входят подогрев руля и всех сидений, двухзонный климат, светодиодные фары, электропривод водительского кресла, датчики дождя и света, круиз-контроль, парктроники по кругу, 17-дюймовые колеса, камера заднего вида и мультимедийка с Apple CarPlay и Android Auto.
Топовая комплектация обойдется еще на сто тысяч рублей дороже. Там будет вентиляция кресел, электропривод пассажирского сиденья, адаптивные фары, беспроводная зарядка для гаджетов и шторки на задних окнах.
А за еще 100 000 рублей сверху «Соната» обзаведется 18-дюймовыми колесами, панорамной крышей, памятью настроек водительского кресла и шторкой на заднем стекле с электроприводом. Получается, что самая крутая версия с действительно богатым оснащением будет стоить 1 795 000 рублей – и чтобы понять, много это или мало, давайте посмотрим на конкурентов.
Конкуренты Hyundai Sonata
Если же совсем полезть в дебри и начать сравнивать тестовую «Сонату» с конкурентами в сходных комплектациях и с примерно такими же моторами, то получится, что корейский седан за свою цену предлагает чуть больше всяких полезностей и ништяков. Для кого-то (да чего уж там – для большинства) именно это может сыграть решающую роль при выборе автомобиля. Тем более, что со стоимостью владения тоже, в общем-то, паритет.
Расходы владельца Hyundai Sonata в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)
|—
|ОСАГО
|13 177,6 р.
|Каско
|102 282 р.
|Транспортный налог
|9 400 р.
|ТО
|12 196
|Топливо
|82 836 р.
|Итого
|219 891,6 р.
|Километр пробега (только топливо)
|4,14 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|10,99 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|5,88 р.
Но цифры цифрами, а суть в том, что практически каждый из конкурентов «Сонаты» может похвастаться чем-нибудь еще, помимо хорошей комплектации при приемлемой цене. Mazda6 красивая и отлично едет, у Mondeo распрекрасное шасси, у «Оптимы» есть намек на эмоции и молодость, Superb огромный, Passat статусный, а Camry через два-три года и с пробегом до 100 000 километров будет стоить столько же, сколько базовая «Соната». А то и больше.
Проще говоря, спустя месяц я так и не могу представить себе логическую цепочку, которая привела бы именно меня к покупке новой «Сонаты», пока я не стал начальником какого-нибудь корпоративного парка. Возможно, я чудовищно заблуждаюсь, и кто-то сможет доказать мне обратное. Но я не удивлюсь, если гардероб доказывающего будет забит одинаковыми рубашками и брюками, а самым крутым приключением в его жизни окажутся полчаса в застрявшем лифте. Потому что ничего захватывающего с владельцем «Сонаты» происходить не должно: прагматики не любят неожиданностей. \m
Подробные характеристики Hyundai Sonata
|2.4
|Тип двигателя
|Бензиновый, R4
|Рабочий объем
|2359 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|188/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|241/4000
|Тип привода
|передний
|Трансмиссия
|6АКП
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, независимая, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4855x1865x1475
|Колесная база, мм
|2805
|Масса, кг
|1575
|Разгон 0-100 км/ч, с.
|9,0
|Макс. скорость, км/ч
|210
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,3
|Цена, руб.
|от 1 595 000