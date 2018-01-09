Желание соответствовать

Я не знаю, где проходит граница запаса прочности компании Kia. Даже несмотря на то, что некоторые потенциальные бестселлеры по старшинству достаются Hyundai (Creta, например), Kia умудряется сохранять звание самого массового иностранного автобренда в России. Более того, корейцы даже могут себе позволить продавать одновременно модели двух поколений! Это я про предыдущий Sorento и Sorento нового поколения, которому у нас досталась приставка Prime. И если тот, старый «Соренто» доживает свой век, то новый только что обновился. И – спойлер – стал еще лучше.

В 2016 году случилось удивительное: намного более дорогой и нафаршированный Sorento Prime обогнал по продажам обычный Sorento, который тоже здоровенный, неплохо упакованный, еще не устаревший, но заметно более доступный. А в 2017-м продажи «Прайма» вообще вышли на качественно новый уровень. Если в 2015-м корейцы продавали по 130 автомобилей каждый месяц, то в 2017-м – уже по 550!

Однако собственные исследования Kia показывают, что Sorento Prime воспринимается клиентами не так, как хотелось бы компании. Респонденты признали его самым инновационным, но по престижности и премиальности кроссовер почему-то уступает и Hyundai Grand Santa Fe, и Nissan Murano, и Toyota Highlander. Непорядок! Поэтому встречайте, обновленный «Прайм», который еще ближе подобрался к буржуазии.

1/2 2/2 52,7 процента материалов в конструкции кузова – высокопрочные стали. Вместе с новыми элементами экстерьера Kia Sorento Prime после обновления получил еще и два новых цвета кузова: синий и коричневый.

Рестайлинг принес новые бамперы, другую радиаторную решетку и совсем новую оптику. Передние фары во второй по старшинству версии Luxe теперь полностью светодиодные, а с третьей в иерархии модификации Prestige из LED-элементов будут сделаны еще и задние фонари. И если к головной оптике вопросов нет – светит и выглядит отлично, то сзади в Kia перемудрили. Причем настолько, что ночью обновленный Sorento Prime по рисунку габаритов на корме можно легко спутать с Santa Fe.

На этом изменения не заканчиваются. В интерьере поменялась приборка. Ее архитектура осталась прежней, но центральный «колодец» стал цифровым. В мультимедийку вшили Apple CarPlay и Android Auto, а выбор развлекательных комплексов стал шире. На модификации попроще ставят систему с семидюймовым сенсорным экраном и без навигации. Навигация же идет вместе с восьмидюймовым комплексом на комплектациях подороже. Наконец, у Sorento Prime появился новый четырехспицевый руль с другими кнопками, но это изменение ради изменения: реальной необходимости в замене баранки нет практически никогда.

Казалось бы, на этом можно и остановиться, но корейцы повозились еще и с техникой. Самая важная перемена – восьмиступенчатый «автомат», который ставится на машины с дизельным двигателем 2.2 мощностью 200 сил и 3,5-литровым V6. Да-да, рабочий объем топового бензинового мотора Sorento Prime увеличился на 130 кубических сантиметров – за счет изменения хода поршня. Мощность агрегата осталась без изменений – 249 сил, но приходят они на 100 об/мин раньше, а крутящий момент подрос на 18 Нм (до 336 Нм на 5000 оборотов).

Новая коробка – хороша. Во-первых, у нее больше силовой диапазон. Во-вторых, сам агрегат на 3,5 килограмма легче шестиступенчатой автоматической трансмиссии предшественника. Но все это вы вряд ли заметите во время движения. Впрочем, как и работу коробки. «Автомат» работает плавно и быстро, практически никогда не позволяет себе пауз при переключении или выборе передач, а сам выбор всегда логичный и понятный. Короче говоря, классная коробка.

Как и обновленный бензиновый мотор. Нет, он не будоражит воображение, но везет Sorento Prime так, как надо большому, семиместному кроссоверу: уверенно и напористо. Конечно, 7,8 секунды до сотни – это не предел мечтаний и показать друзьям на примере «Прайма», что такое «вдавливает в сиденье», не получится. Но позволить себе рискованный обгон или резкий маневр на свободное место в потоке – без проблем.

Характер дизеля, которому тоже достался восьмидиапазонный «автомат», заметно спокойнее. Он неплохо тянет снизу, но «наверху» не такой задорный. Поэтому мой выбор в пользу 3.5 V6, который хорошо тянет во всем диапазоне.

Тем более, что до рестайлинга за бензин и дизель просили одни и те же деньги в сходных комплектациях. И пускай цен на обновленный «Прайм» пока нет, все идет к тому, что такая ситуация сохранится.

Новый режим работы управляющей электроники – Smart – такой же безальтернативный выбор для меня, как и бензиновая «шестерка». При его активации мозги автомобиля сами подстраиваются под стиль вождения. Например, при размеренной езде включится комфортный режим. Пара тройка резких ускорений и все переводится в Sport, а если тихонько тошнить в правом ряду, глядя, как все объезжают вас слева, то электроника включит режим Eco в попытке сэкономить немного топлива.

Все версии Kia Sorento Prime оснащаются системой подключаемого полного привода с муфтой Magna Dynamax, которая передает тягу задним колесам. В Kia утверждают, что муфта всегда работает с преднатягом и перебрасывает момент превентивно. То есть какая-то тяга на задних колесах вседорожника есть всегда.

Выбор комплектаций – не так очевиден. Если уж делать выбор в пользу самого мощного мотора Sorento Prime, то – вроде бы – надо брать и самую «горячую» версию GT Line. А это другие колеса, четырехсекционные противотуманные фары, увеличенные передние тормоза и собранный на рулевой рейке, а не на валу электроусилитель, благодаря которому «Прайм» становится немного резче и отзывчивее. Вот только получить GT Line и семь посадочных мест одновременно не получится. Хочешь возить в своей машине минифутбольную команду, будь добр внести деньги за модификацию Premium. Она доступна и с бензиновым V6, и с дизелем, но тормоза тут буду пожиже, усилитель на валу, а экстерьер не таким ярким.

Базовый бензиновый мотор 2.4 мощностью 188 сил, как и прежде, агрегатируется с шестиступенчатым «автоматом».

Пожалуй, только это и получится записать в недостатки обновленному Sorento Prime. Потому что машина и правда классная, а все остальное – дело вкуса. У нее хорошая, плотная подвеска, которая не расстроит ударами на неровностях, но и не даст кузову болтаться на грунтовке. У нее богатое оснащение, отличный дизайн и широкий выбор силовых агрегатов. И пусть на втором ряду места тут меньше, чем, например, в Toyota Highlander, который можно купить всего с одним мотором, его все равно достаточно даже для троих взрослых.

Рестайлинговые машины наверняка окажутся дороже предшественников. Хотя бы из-за того, что в 2018 году в России увеличились акцизы на автомобили. Так, взнос за каждую лошадиную силу 249-сильного «Прайма» в этом году составит для автопроизводителя 743 рубля, хотя раньше было 420. Почти в два раза!

Добавьте сюда новое оборудование и грядущее подорожание покажется вам еще более логичным. Но ведь корейцы умеют до последнего держать приемлемый ценник, а конкуренты из-за новых акцизов тоже неизбежно подорожают. Значит у обновленного Sorento Prime есть предпосылки по выполнению всех планов: и по продажам, и по сближению с конкурентами, которые пока еще представляются клиентам более премиальными. \m

Kia Sorento Prime Нравится Дизайн, мультимедийка, мотор 3.5, новый «автомат» He нравится Нерекордный запас места сзади, отсутствие семи мест у GT Line Вердикт Кажется, 550 «Праймов» в месяц – еще не предел 3470 см3, V6, 249 л.с., 336 Нм 8АКП 0-100 км/ч – 7,8 сек., 210 км/ч 1981 кг

Технические характеристики Kia Sorento Prime

Бензин 3.5 Дизель 2.2 Бензин 2.4 Тип двигателя Бензиновый, V6 Дизельный, L4 Бензиновый L4 Рабочий объем 3470 см³ 2199 см³ 2359 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 249/6300 200/3800 188/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 336/5000 441/1750-2750 241/4000 Тип привода Подключаемый полный Трансмиссия 8АКП 8АКП 6АКП Передняя подвеска Независимая, пружинная, МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4800х1890х1690 Колесная база, мм 2780 Макс. скорость, км/час 210 203 195 Разгон 0-100 км/ч, с 7,8 9,4 10,5 Расход топлива (комб.), л/100 км 10,4 6,5 9,2 Объем багажного отделения, стандартный, л. 660 Объем багажного отделения, полный, л. 1732 Объем багажного отделения, стандартный, л. (7 мест) 605 Объем багажного отделения, минимальный, л. (7 мест) 142 Объем багажного отделения, полный, л. 1662 Дорожный просвет, мм 185 Цена, рублей н.д.

Иллюстрации: компании-производителя