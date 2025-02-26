Два кроссовера от очередной новой марки в составе Chery — поменьше и побольше

Оба семиместные, но лишь один рассчитан на семерых

Дальше от параллелей Soueast-Jetour постараюсь воздерживаться, потому что для корректного сравнения моделей двух брендов нужно делать отдельный тест. Да и нужно ли? Ведь помимо собратьев по Chery у Soueast хватает альтернатив и от брендов, не имеющих отношения к этой компании. Для модели S07 это, прежде всего, Geely Atlas и Haval F7, а для S09 — Geely Monjaro, GAC GS8 и Changan CS95.

Оба Соуиса имеют трёхрядный салон, но реальной семиместностью обладает только S09. Его вполне можно использовать как альтернативу минивэну для семьи или большой компании. А вот в S07 третий ряд может быть полезен лишь при эпизодическом его применении. Или для перевозки детей в ограниченный период их роста — когда им уже можно ездить без специального кресла, но ещё не критично иметь полноразмерное место в салоне.