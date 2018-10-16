Интеллигентный лесник

Forester удивил меня простором над головой: ехать можно хоть в папахе. Само кресло по сравнению со старым Форестером приобрело выраженный профиль, и спинка дает опору даже плечам высокорослых седоков. Мне оно показалось чересчур просторным, но более полным водителям будут как раз.

Похожая история и на заднем ряду: у дивана появился приятный рельеф. Простор сзади не выдающийся, но вся прибавка колесной базы ушла задним пассажирам — расстояние между рядами выросло на 33 миллиметра. Теперь даже за высоким водителем останется запас для коленей.