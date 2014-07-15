Тест новой Subaru WRX: на асфальте и на грунте

Прозрение настало несколькими годами позже, когда Impreza WRX получила более мощный 265-сильный мотор, расширенный кузов и серьезно доработанное шасси в стиле модели STI. Этого было маловато, но появилась надежда.

В новой WRX, на первый взгляд, не так уж много действительно нового. Есть новый «квадратный» двухлитровый двигатель с непосредственным впрыском топлива, расположенной снизу турбиной Twin Scroll и фазовращателями на впуске и выпуске. Он развивает мощность 268 лошадиных сил и крутящий момент 350 Нм. Это всего на три силы и семь Ньютон-метров больше, чем раньше, но важнее то, что развиваются они в более широком диапазоне. Отзывчивость двигателя стала лучше, а экономичность возросла на 20 процентов. И поверьте, это чувствуется — конечно, WRX проигрывает лучшим хот-хэтчам, но он действительно быстр. Причем у мотора практически исчезла знаменитая «субаровская» турбояма — не знаю как фанатам марки, а мне его более ровный характер по душе.