Ты будешь визжать…Знакомимся с новой Subaru WRX STI, сделавшей шаг назад и два вперед
Третья генерация была первой и, наверное, последней попыткой японцев сделать что-то отличное от модели, которую мы знаем как классическую WRX STI. Появился конъюктурный кузов хэтчбек, в речах маркетологов начало проскакивать страшное слово «комфорт», а потом в фанатскую душу и вовсе смачно плюнули, выкатив на рынок версию с устаревшей еще в прошлом веке автоматической трансмиссией. Исправиться японцы пытались долго: до конца своих дней предыдущая STI понемногу возвращалась к истокам, получая все более агрессивные обвесы и все более жесткие настройки подвески. Появилось даже нормальное высокое антикрыло на крышке багажника седана.
Но полностью реабилитироваться субаровцам удалось только сейчас. Отныне никаких пятидверностей и двухпедальностей — только седан с «механикой», только хардкор!
Инженеры Subaru — реально волшебники. Первый же поворот — и я понимаю, что на пресс-конференции не было произнесено ни слова лжи. Сказали, что время отклика на поворот руля уменьшилось почти втрое и сравнялось с показателем Porsche 911 — 0,1 секунды? Чистейшая правда! STI реагирует на движения «баранки» моментально – настолько, что поначалу это даже слегка пугает. Ни намека на задержку, ни тени задумчивости — эта машина меняет направление не просто быстро, а буквально сразу!
Заявили предельные боковые перегрузки в 0,98 g, снова не забыв упомянуть 911 Carrera S с результатом в 1 g ровно? Верю, целиком и полностью! На сухом асфальте «держак» у STI не просто внушительный — он просто чумовой. Сорвать эту тачку в занос… ну не то чтобы невозможно в принципе, но едва ли легче, чем научить пению Бориса Моисеева. Придется разогнаться до откровенно неадекватной скорости, раза три-четыре резко «переложить» машину из стороны в сторону, а на пятый раз резко бросить газ — и тогда, если повезет, задние колеса слегка поскользнутся.
Поверни меня
У новой STI появилась система Active Torque Vectoring, выборочно подтормаживающая колеса и заправляющая машину в поворот — без подобной электроники теперь никуда.
Но если у вас все нормально с рассудком и здравым смыслом, то делать этого вы не станете, ибо кайф езды на новой WRX STI теперь совсем в другом. Раньше ведь как было? Заходишь в поворот, головой понимаешь, что до предела еще ой как далеко, но пятая точка уже начинает предательски напрягаться. Была в прошлых поколениях какая-то неуверенность в характере – они словно спрашивали: «эй, парень, а ты действительно хочешь погонять?». В этом, конечно, тоже была своя прелесть — по-настоящему быстро пилотировать «Стиху» удавалось только тем, кто умел выйти за рамки собственного страха. Но с практической точки зрения такой характер говорил о несовершенстве автомобиля. Зато новая машина – именно что совершенна.
Она просто едет именно туда и именно так, как я хочу. После первых пяти минут общения у нее не остается никаких тайн и сюрпризов — будто я первым делом в своей жизни научился не реветь, ходить и говорить, а водить эту машину. STI едет потрясающе четко, понятно, стабильно и быстро. Прямо как (опять это сравнение) современные Porsche.
Хотите еще цифр с презентации? Согласно внутризаводским испытаниям, она выполняет двойную переставку на 1,5 км/ч быстрее 911-го.
Верю! Презрев все истории о жесточайших шведских штрафах за превышение скорости, мы мчимся по сельским дорогам как в последний раз. Дорожки тут откровенно сложные — слепые повороты, трехмерный рельеф, из-за которого зачастую не знаешь, что будет через 50 метров. Да еще и узко настолько, что с грузовиком расходишься только заехав правыми колесами на обочину… Но я просто не могу не валить. Не имею права «тошнить», сидя за рулем этого автомобиля. Запускаю хищную морду «Стишки» в один вираж за другим и верю, что если и разобьюсь, то только в строгом соответствии с законами физики и геометрии. А машина? Эта машина никогда и ни за что не подведет.
При этом вне асфальта она по-прежнему едет так, как никаким Porsche не снилось (кроме дакаровских 911 и 959, разве что). Как вы предпочитаете начинать занос на гравии? Газом на выходе из поворота? Сбросом газа на входе? Контрсмещением? Ручником? Она сможет и так, и эдак, и вообще как угодно. И, что еще важнее, новая STI будет безукоризненно контролироваться в процессе скольжения и без лишних вопросов стабилизируется ровно тогда, когда того пожелает водитель.
Да и подвеска свое дело знает. Эта Subaru, понятное дело, едет жестко, но на неровностях предпочитает делать все, чтобы сохранять контакт колес с дорогой, не отвлекаясь на острые удары, грохот и уж тем более на пробои. Плотно, округло и энергоемко. Чуть комфортнее и при этом куда увереннее прошлой, даже несмотря на то, что задние пружины стали жестче на 6 процентов, а передние и вовсе на 22 процента.
А самое классное во всей этой истории то, что невероятная эффективность не сделала STI рафинированно скучной и похожей на компьютерный симулятор. Она живая, она интересная! Хотя бы потому, что здесь стоит олдскульный гидроусилитель руля, который, что ни говори, по информативности даст сто очков вперед даже лучшим электрическим системам. Включая ту, что используется на BRZ.
Олдскул — это и про мотор с трансмиссией. Под капотом, например, трудится знакомый 2,5-литровый оппозитник серии EJ. Почему? Потому, что новый турбодвигатель FA20, который получили WRX и Forester, пока не могут «раздуть» до 300 лошадиных сил так, чтобы не оставалось вопросов к ресурсу и теплообмену. Да и ладно — «старичок» не стал хуже звучать, а с новой прошивкой «мозгов» затылок с размаху бьется в подголовник уже примерно на 2600 оборотах в минуту вместо 3000 у предыдущей машины. И кому какое дело, что здесь до сих пор стоит архаичная система распределенного впрыска?
Полноприводную трансмиссию тоже трогать не стали, но по обратной причине: она и так едва ли не самая технологичная на рынке. «Самоблоки» спереди и сзади, электромеханический межосевой «диф» с возможностью ручного выбора степени блокировки — чего еще может захотеть покупатель?
В идеальном субаровском мире — пожалуй, ничего. Феноменального шасси, проверенного временем злющего мотора и навороченной системы полного привода, по мнению японцев, должно с запасом хватить для получения звания лучшей «зажигалки» в гольф-классе. Но наверняка, даже прочитав все эти дифирамбы новой STI, многие зададутся вопросом: милейший, а как же Golf R и S3? У них тоже 300 сил и полный привод, но куда более гуманный ценник. Как же CLA 45 AMG и M135i xDrive? Они стоят столько же, сколько Subaru, но при этом мощнее. К тому же, у каждой из этих машин, помимо уважаемого бренда, есть еще и куча современных гаджетов, умнейшие мультимедийные системы, классные салоны, а в случае с «Мерседесом» — еще и отпадный дизайн! Так какого МакРэя покупатель должен предпочесть им спартанскую, зверски шумную и дорогущую Subaru WRX STI?
Да никакого. При такой постановке вопроса мне решительно нечего возразить. Все вышеперечисленные машины тоже отлично ездят, но за свои деньги предлагают гораздо больше приятных опций, чем в состоянии предложить Subaru. Здесь, отдав два с лишним миллиона рублей, вы не получите ничего кроме изумительного драйва. Бьюсь об заклад, STI обставит любого конкурента на асфальте и просто уничтожит на грунтовой или снежной дороге. Но битву за покупательский кошелек она почти наверняка проиграет, оставшись выбором субанутых на всю голову фанатов. Так было всегда, так будет и сейчас. И, может быть, это даже хорошо.
Subaru WRX STI
Технические характеристики Subaru WRX STI
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Рабочий объем
|2457 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|300/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|407/4000
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|6-ступенчатая механическая
|Передняя подвеска
|Независимая McPherson
|Задняя подвеска
|Независимая, с двойными поперечными рычагами
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4595 x 1795 x 1475
|Колесная база, мм
|2650
|Макс. скорость, км/час
|255
|Разгон 0–100 км/ч,с
|5,2
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|10,4
|Объем багажного отделения, л
|460
|Объем топливного бака, л
|60
|Размер шин (база)
|245/40 R18
|Цена, рублей
|от 2 069 000