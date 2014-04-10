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Тест-драйв
Опубликовано 10 апреля 2014, 18:44
5 мин.

Ты будешь визжать…

Знакомимся с новой Subaru WRX STI, сделавшей шаг назад и два вперед
В мире, кажется, нет более упертой компании, чем Subaru. Из раллийного чемпионата мира «Плеяды» ушли шесть лет назад, дизайн их машин и интерьеров устарели еще раньше, а они знай себе играют одну и ту же мелодию под названием WRX STI, раз за разом пытаясь исполнить ее еще лучше. Такой подход рано или поздно загонит их в могилу, говорите? Может быть. Но пока я доподлинно знаю только одно: четвертое поколение STI — лучшая машина в истории Subaru. И одна из самых крутых тачек, на которых мне доводилось ездить.
Ты будешь визжать…
© Subaru
Лев Чесноков

Третья генерация была первой и, наверное, последней попыткой японцев сделать что-то отличное от модели, которую мы знаем как классическую WRX STI. Появился конъюктурный кузов хэтчбек, в речах маркетологов начало проскакивать страшное слово «комфорт», а потом в фанатскую душу и вовсе смачно плюнули, выкатив на рынок версию с устаревшей еще в прошлом веке автоматической трансмиссией. Исправиться японцы пытались долго: до конца своих дней предыдущая STI понемногу возвращалась к истокам, получая все более агрессивные обвесы и все более жесткие настройки подвески. Появилось даже нормальное высокое антикрыло на крышке багажника седана.

Но полностью реабилитироваться субаровцам удалось только сейчас. Отныне никаких пятидверностей и двухпедальностей — только седан с «механикой», только хардкор!

Все фирменные детали WRX STI на месте: бамперы с большими воздухозаборниками, оригинальные колеса и массивный спойлер-скамейка сзади. Тру!

Все фирменные детали WRX STI на месте: бамперы с большими воздухозаборниками, оригинальные колеса и массивный спойлер-скамейка сзади. Тру!

Инженеры Subaru — реально волшебники. Первый же поворот — и я понимаю, что на пресс-конференции не было произнесено ни слова лжи. Сказали, что время отклика на поворот руля уменьшилось почти втрое и сравнялось с показателем Porsche 911 — 0,1 секунды? Чистейшая правда! STI реагирует на движения «баранки» моментально – настолько, что поначалу это даже слегка пугает. Ни намека на задержку, ни тени задумчивости — эта машина меняет направление не просто быстро, а буквально сразу!

Руль на новой STI стал еще короче: всего 2,5 оборота от упора до упора.

Руль на новой STI стал еще короче: всего 2,5 оборота от упора до упора.

Заявили предельные боковые перегрузки в 0,98 g, снова не забыв упомянуть 911 Carrera S с результатом в 1 g ровно? Верю, целиком и полностью! На сухом асфальте «держак» у STI не просто внушительный — он просто чумовой. Сорвать эту тачку в занос… ну не то чтобы невозможно в принципе, но едва ли легче, чем научить пению Бориса Моисеева. Придется разогнаться до откровенно неадекватной скорости, раза три-четыре резко «переложить» машину из стороны в сторону, а на пятый раз резко бросить газ — и тогда, если повезет, задние колеса слегка поскользнутся.

Этой STI, слава богу, повезло с дизайном. Выглядит она пусть и не так здорово, как недавний концепт, но все-таки дерзко, стремительно и, что самое главное, сбалансированно. Ругать внешность действительно не за что — для Subaru это успех. Хотя лучшая машина в этом ряду - вторая слева.

Этой STI, слава богу, повезло с дизайном. Выглядит она пусть и не так здорово, как недавний концепт, но все-таки дерзко, стремительно и, что самое главное, сбалансированно. Ругать внешность действительно не за что — для Subaru это успех. Хотя лучшая машина в этом ряду - вторая слева.

Поверни меня

У новой STI появилась система Active Torque Vectoring, выборочно подтормаживающая колеса и заправляющая машину в поворот — без подобной электроники теперь никуда.

Но если у вас все нормально с рассудком и здравым смыслом, то делать этого вы не станете, ибо кайф езды на новой WRX STI теперь совсем в другом. Раньше ведь как было? Заходишь в поворот, головой понимаешь, что до предела еще ой как далеко, но пятая точка уже начинает предательски напрягаться. Была в прошлых поколениях какая-то неуверенность в характере – они словно спрашивали: «эй, парень, а ты действительно хочешь погонять?». В этом, конечно, тоже была своя прелесть — по-настоящему быстро пилотировать «Стиху» удавалось только тем, кто умел выйти за рамки собственного страха. Но с практической точки зрения такой характер говорил о несовершенстве автомобиля. Зато новая машина – именно что совершенна.

Удивительное дело: в Европу STI по умолчанию будет поставляться без антикрыла (белая машина) — так захотели клиенты. «Полка» числится опцией, хоть и бесплатной. У нас наоборот: о желании ездить с голой задницей дилеру придется сообщить отдельно.

Удивительное дело: в Европу STI по умолчанию будет поставляться без антикрыла (белая машина) — так захотели клиенты. «Полка» числится опцией, хоть и бесплатной. У нас наоборот: о желании ездить с голой задницей дилеру придется сообщить отдельно.

Схема полного привода осталась прежней: центральный диф планетарного типа с электронно-управляемой степенью блокировки, плюс передний винтовой самоблок и Torsen сзади.

Схема полного привода осталась прежней: центральный диф планетарного типа с электронно-управляемой степенью блокировки, плюс передний винтовой самоблок и Torsen сзади.

Она просто едет именно туда и именно так, как я хочу. После первых пяти минут общения у нее не остается никаких тайн и сюрпризов — будто я первым делом в своей жизни научился не реветь, ходить и говорить, а водить эту машину. STI едет потрясающе четко, понятно, стабильно и быстро. Прямо как (опять это сравнение) современные Porsche.

Хотите еще цифр с презентации? Согласно внутризаводским испытаниям, она выполняет двойную переставку на 1,5 км/ч быстрее 911-го.

Верю! Презрев все истории о жесточайших шведских штрафах за превышение скорости, мы мчимся по сельским дорогам как в последний раз. Дорожки тут откровенно сложные — слепые повороты, трехмерный рельеф, из-за которого зачастую не знаешь, что будет через 50 метров. Да еще и узко настолько, что с грузовиком расходишься только заехав правыми колесами на обочину… Но я просто не могу не валить. Не имею права «тошнить», сидя за рулем этого автомобиля. Запускаю хищную морду «Стишки» в один вираж за другим и верю, что если и разобьюсь, то только в строгом соответствии с законами физики и геометрии. А машина? Эта машина никогда и ни за что не подведет.

Ты будешь визжать…

При этом вне асфальта она по-прежнему едет так, как никаким Porsche не снилось (кроме дакаровских 911 и 959, разве что). Как вы предпочитаете начинать занос на гравии? Газом на выходе из поворота? Сбросом газа на входе? Контрсмещением? Ручником? Она сможет и так, и эдак, и вообще как угодно. И, что еще важнее, новая STI будет безукоризненно контролироваться в процессе скольжения и без лишних вопросов стабилизируется ровно тогда, когда того пожелает водитель.

Ты будешь визжать…

Да и подвеска свое дело знает. Эта Subaru, понятное дело, едет жестко, но на неровностях предпочитает делать все, чтобы сохранять контакт колес с дорогой, не отвлекаясь на острые удары, грохот и уж тем более на пробои. Плотно, округло и энергоемко. Чуть комфортнее и при этом куда увереннее прошлой, даже несмотря на то, что задние пружины стали жестче на 6 процентов, а передние и вовсе на 22 процента.

Российский офис Subaru до последнего пытался совершить чудо и удержать цену на новую STI в пределах двух миллионов рублей. Но не повезло: рубль упал и пустил все усилия коту под хвост. В итоге – 2 069 000 рублей за базовую машину и 2 254 900 рублей, если вам нужны электрорегулировки водительского кресла, полностью кожаная отделка салона, люк в крыше, навигация, акустика Harman/Kardon и прочие радости. Российская квота на этот год — 150 машин, причем вместе с младшей модификацией WRX, которая приедет к нам чуть позже и будет стоить примерно 1,6 миллиона рублей. Первые STI у дилеров появятся в июне.

Российский офис Subaru до последнего пытался совершить чудо и удержать цену на новую STI в пределах двух миллионов рублей. Но не повезло: рубль упал и пустил все усилия коту под хвост. В итоге – 2 069 000 рублей за базовую машину и 2 254 900 рублей, если вам нужны электрорегулировки водительского кресла, полностью кожаная отделка салона, люк в крыше, навигация, акустика Harman/Kardon и прочие радости. Российская квота на этот год — 150 машин, причем вместе с младшей модификацией WRX, которая приедет к нам чуть позже и будет стоить примерно 1,6 миллиона рублей. Первые STI у дилеров появятся в июне.

А самое классное во всей этой истории то, что невероятная эффективность не сделала STI рафинированно скучной и похожей на компьютерный симулятор. Она живая, она интересная! Хотя бы потому, что здесь стоит олдскульный гидроусилитель руля, который, что ни говори, по информативности даст сто очков вперед даже лучшим электрическим системам. Включая ту, что используется на BRZ.

Олдскул — это и про мотор с трансмиссией. Под капотом, например, трудится знакомый 2,5-литровый оппозитник серии EJ. Почему? Потому, что новый турбодвигатель FA20, который получили WRX и Forester, пока не могут «раздуть» до 300 лошадиных сил так, чтобы не оставалось вопросов к ресурсу и теплообмену. Да и ладно — «старичок» не стал хуже звучать, а с новой прошивкой «мозгов» затылок с размаху бьется в подголовник уже примерно на 2600 оборотах в минуту вместо 3000 у предыдущей машины. И кому какое дело, что здесь до сих пор стоит архаичная система распределенного впрыска?

Полноприводную трансмиссию тоже трогать не стали, но по обратной причине: она и так едва ли не самая технологичная на рынке. «Самоблоки» спереди и сзади, электромеханический межосевой «диф» с возможностью ручного выбора степени блокировки — чего еще может захотеть покупатель?

На базе новой WRX STI уже построили кольцевой гоночный вариант для соревнований на выносливость

На базе новой WRX STI уже построили кольцевой гоночный вариант для соревнований на выносливость

В идеальном субаровском мире — пожалуй, ничего. Феноменального шасси, проверенного временем злющего мотора и навороченной системы полного привода, по мнению японцев, должно с запасом хватить для получения звания лучшей «зажигалки» в гольф-классе. Но наверняка, даже прочитав все эти дифирамбы новой STI, многие зададутся вопросом: милейший, а как же Golf R и S3? У них тоже 300 сил и полный привод, но куда более гуманный ценник. Как же CLA 45 AMG и M135i xDrive? Они стоят столько же, сколько Subaru, но при этом мощнее. К тому же, у каждой из этих машин, помимо уважаемого бренда, есть еще и куча современных гаджетов, умнейшие мультимедийные системы, классные салоны, а в случае с «Мерседесом» — еще и отпадный дизайн! Так какого МакРэя покупатель должен предпочесть им спартанскую, зверски шумную и дорогущую Subaru WRX STI?

Единственная существенная претензия к технике — тормоза. Замедляют машину они отлично, да и к информативности педали вопросов нет, но на треке механизмы перегреваются довольно быстро.

Единственная существенная претензия к технике — тормоза. Замедляют машину они отлично, да и к информативности педали вопросов нет, но на треке механизмы перегреваются довольно быстро.

Да никакого. При такой постановке вопроса мне решительно нечего возразить. Все вышеперечисленные машины тоже отлично ездят, но за свои деньги предлагают гораздо больше приятных опций, чем в состоянии предложить Subaru. Здесь, отдав два с лишним миллиона рублей, вы не получите ничего кроме изумительного драйва. Бьюсь об заклад, STI обставит любого конкурента на асфальте и просто уничтожит на грунтовой или снежной дороге. Но битву за покупательский кошелек она почти наверняка проиграет, оставшись выбором субанутых на всю голову фанатов. Так было всегда, так будет и сейчас. И, может быть, это даже хорошо.

Subaru WRX STI

Нравится
Ее ездовые способности заставят визжать от восторга
Не нравится
Спартанский салон и задранный ценник заставят рыдать от обиды
Вердикт
Для поклонников — новая икона. Для остальных — очередная странная японская машина.
kg

Технические характеристики Subaru WRX STI

Тип двигателяБензиновый
Рабочий объем2457 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин300/6000
Макс. момент, Нм/об/мин407/4000
Тип приводаПолный
Трансмиссия6-ступенчатая механическая
Передняя подвескаНезависимая McPherson
Задняя подвескаНезависимая, с двойными поперечными рычагами
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4595 x 1795 x 1475
Колесная база, мм2650
Макс. скорость, км/час255
Разгон 0–100 км/ч,с5,2
Расход топлива (комб.), л/100 км10,4
Объем багажного отделения, л460
Объем топливного бака, л60
Размер шин (база)245/40 R18
Цена, рублейот 2 069 000