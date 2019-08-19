Длительный тест Skoda Superb SportLine

Как в старые времена

Skoda Superb c 280-сильным мотором заставляет вспомнить о прошлом. Но далеко не о 1930-х годах, когда в Млада-Болеславе делали роскошные и так напоминающие ЗИС-101 лимузины, а вторую половину 1990-х годов. В то непростое для всех живших в России время далеко не все представители нарождавшегося среднего класса (то есть не богатые настолько, чтобы звать себя новыми русскими), мечтали о Mercedes-Benz или BMW. Во-первых, были те, кто считал, что Audi — это тоже престижно. Полный привод же!

Во-вторых, существовала масса других больших седанов и хэтчбеков бизнес-класса с мощными моторами. Saab 9000 был почти мейнстримом, Opel Omega и Ford Scorpio — чуть большей оригинальностью, а Renault 21 и Safrane, Citroen XM и Alfa Romeo 164 — уделом знатоков. Впрочем, на фоне общего небольшого числа премиальных иномарок, процент этих знатоков был на зависть большим.