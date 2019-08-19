Длительный тест Skoda Superb SportLine

Как в старые времена
Skoda Superb c 280-сильным мотором заставляет вспомнить о прошлом. Но далеко не о 1930-х годах, когда в Млада-Болеславе делали роскошные и так напоминающие ЗИС-101 лимузины, а вторую половину 1990-х годов. В то непростое для всех живших в России время далеко не все представители нарождавшегося среднего класса (то есть не богатые настолько, чтобы звать себя новыми русскими), мечтали о Mercedes-Benz или BMW. Во-первых, были те, кто считал, что Audi — это тоже престижно. Полный привод же!
Во-вторых, существовала масса других больших седанов и хэтчбеков бизнес-класса с мощными моторами. Saab 9000 был почти мейнстримом, Opel Omega и Ford Scorpio — чуть большей оригинальностью, а Renault 21 и Safrane, Citroen XM и Alfa Romeo 164 — уделом знатоков. Впрочем, на фоне общего небольшого числа премиальных иномарок, процент этих знатоков был на зависть большим.
Это сейчас покупатели готовы мириться с пластиковыми рулями, кожзамом и кондиционером в седанах большой немецкой тройки, лишь бы стать обладателем заветных Е-Класса, «Пятерки» или «А-шестой», а тогда Opel Omega 3.0 V6 «полный фарш» c мотором мощнее 200 лошадиных сил многим казалась более здравым выбором. Когда в очередной светофорной гонке победителем выходил большой Opel или Ford, удивление, конечно, присутствовало, но до шока было далеко.
Увы или к счастью, но те времена давно ушли. Идея купить большой и мощный, но не премиальный седан в современной России возможна только в одном случае: если это Toyota Camry V6. В республиках Северокавказского Федерального Округа с их маленьким транспортным налогом, кажется, все Camry именно такие. На заре 2010-х робкие попытки предложить альтернативу премиальным седанам пытался Opel с его Insignia OPC — спорткаром на каждый день. Но если заряженный седан (и универсал) из Рюссельсхайма всем своим видом кричал о своей спортивной сущности, то Superb всячески ее скрывает.
Последнее поколение чешского флагмана хотя бы обзавелось версией Sport, у которой о потенциале машины говорят решетка радиатора, колесные диски, корпуса зеркал и маленький спойлер на пятой двери черного цвета. Опять-таки, все очень в стиле 90-х, когда скромность украшала даже самые быстрые автомобили. Основными потребителями заряженных седанов были не арабы, китайцы и русские, а сами немцы, и это накладывало отпечаток.
Каратель
Наш Superb привлекает к себе внимание еще и цветом. Автомобиль бизнес-класса красного цвета — в нашей стране это сродни провокации. Как сродни провокации и паспортные 5,8 секунды до 100 км/ч. Трепещите пакетные BMW 520i и Mercedes-Benz E 200, молите о пощаде, переднеприводные Lexus ES и Audi A6! Примерно с такими мыслями я забирал мощный Superb из пресс-парка. И первую неделю за рулем чешского лифтбека действительно старался зарубиться на светофоре едва ли не с каждым премиальным седаном. Увы, те, кого Skoda способна разорвать на части, гонять желания не выказывали, а те, кто был не прочь сорваться со светофора в режиме газ в пол, разрывали на части сам Superb.
Так уж получилось, что летние недели за рулем красного лифтбека не были нашим первым знакомством. Некоторое время я провел за его рулем и зимой. Полный привод и мягкие реакции на газ в комфортном режиме мехатронного шасси позволяли лихо срываться с места и на присыпанном снегом асфальте, а вот с надеждами на скольжения пришлось расстаться. Полностью отключить ESP на большой Skoda нельзя, поэтому страхующая электроника прерывала наш танец, стоило мне начать корректировать занос.
Я не зря упомянул комфортный режим — даже с 280-ю силами под капотом Superb остается прежде всего комфортным бизнес-лифтбеком, уважающим семейные ценности. Торопиться на нем не хочется, а дерготня DSG и слишком резкие отклики на газ в спортивном режиме раздражают. Максимум, что я себе позволял — индивидуальный режим, в котором полноприводная трансмиссия, коробка передач и амортизаторы оставались в комфортном режиме, а руль переводился в спортивный. Так куда приятнее контроллировать Skoda на дуге, не расставаясь с плавностью хода. Тем паче, и в комфортном режиме Superb расстраивает типично «ВАГовским» коротким ходом подвески на отбой.
А вот на сжатие подвеска работает даже слишком хорошо, что наша машина подтверждала заметной вертикальной раскачкой на вечно ремонтируемых московских улицах, стоило поехать побыстрее. Нет, пан Superb, ты не заставишь меня перейти в спорт-режим подвески! «To je skoda!» — отвечал пан Superb, что в переводе с чешского означает «как жаль».
Потому что может
280 лошадей под капотом Superb — это не про спорт, это про потенциал. Как и 584 литра багажного отделения, и запас для ног, больший чем в недоступном в России коротком Mercedes-Benz S-Класса. Есть люди, которым приятно иметь возможность сделать что-то, даже если это и не приходится делать часто. Но в моем случае, Superb будто сам притягивал к себе задания, с которыми блестяще справлялся. Коллега, наконец, переезжает от мамы в квартиру своей мечты? Вся его жизнь (включая посуду и многочисленные деловые костюмы) растворилась в багажнике Skoda! Хотя нам все же и пришлось сложить задний диван.
Тут весьма кстати пришлась и мягкая подвеска Superb. Нет лишних спортивных амбиций, зато чашки и стаканы хоть и позвякивали, когда Skoda начинала раскачиваться, но не разбились.
Огромный запас пространства на заднем диване ни к чему холостяку? Но вот уже нарисовалась очередь из друзей и родственников с детьми и их детскими креслами. И нет никаких переживаний, что малыши испачкают ногами задники передних кресел — запас пространства-то огромный!
Наконец, 280 сил и 350 «ньютонов» (больше не переварит коробка) — это не только веселые старты, но и безопасность. Ты выходишь на обгон с выездом на встречную полосу, встраиваешься в поток на выезде с устаревшей еще 30 лет назад клеверовой развязки или выезжаешь со двора и всегда знаешь, что тебе хватит времени и тяги, чтобы безопасно завершить маневр. Очень приятное ощущение.
Чисто немецкое убийство
В остальном Superb, как и любой другой массовый автомобиль VAG, это чисто немецкое убийство конкурентов. Пока мы не взглянули на цену (об этом в следующей части нашего лонг-теста), даже думать о Toyota Camry, KIA Optima и даже Mazda6 не хочется. В Superb идеальные сиденья, идеальная эргономика, идеальная мультимедиа-система, а у нашей машины еще и очень крутая музыкальная система французского бренда Canton, способная здорово исполнить практически любую музыку от оперной арии до лезгинки.
Поворчать можно лишь на топовую мультимедиа-систему, в которой аппаратные кнопки уступили место сенсорным, но, возможно, я просто слишком консервативен и практичен.
А вот, что раздражает по-настоящему, и это тоже в тему чисто немецкого убийства, так это отсутствие целого ряда опций, которые ожидаешь увидеть в машине за три с небольшим миллиона рублей (обещал же не смотреть на цену!). Почему тут нет ни электронной приборной панели, ни камер кругового обзора, ни хотя бы простенького массажа, ни панорамной крыши? «Jaka skoda, ale to Skoda», — какая жалось, что это Skoda. Не положено. И каким бы распрекрасным, просторным, мощным и быстрым автомобилем не был наш Superb, отдать очень приличную сумму денег нужно за Skoda — автомобиль самого младшего, не считая Seat, бренда VAG.
Подробные технические характеристики Skoda Superb
|2.0 TSI 4x4
|Тип двигателя
|бензиновый, L4 турбо
|Рабочий объем, см³
|1984
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|280/5600–6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|350/1790–5600
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|роботизированная, 6-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4861х1864х1468
|Колесная база, мм
|2841
|Снараженная масса, кг
|1615
|Объем багажника, л
|584–1719
|Разгон 0–100 км/ч, с
|5,8
|Макс. скорость, км/ч
|250
|Расход топлива по WLTP (комб.), л/100 км
|7,1
|Объем топливного бака, л
|66
|Цена, руб.
|от 2 526 000