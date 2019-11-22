Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS

При этом Cayman весь такой живой и механический. Руль тяжелый, обод щекочет ладони мельчайшими вибрациями, мотор громкий, по аркам бьют камешки, а шины гудят. В ночной клуб на такой машине не поездишь. Вот на более тихой Супре — пожалуйста. Но только Cayman в этом классе обладает таким сумасшедшим потенциалом на гоночной трассе. Этакая капсула чистой скорости.

Залезаешь в нее и работаешь на результат. Круг за кругом, трек-день за трек-днем, шасси вгрызается в асфальт, мотор тащит будь здоров, тормоза — как в стену. И только инженерам Porsche удается совмещать такие способности с нормальной плавностью хода. На этих 20-дюймовых «катках» Cayman вполне комфортен, феноменально энергоемок и не боится ни «лежачих полийцеских», ни колейности. Что еще надо для счастья?