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9:03

Suzuki Jimny

Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике

© Suzuki
Василий Костин
Спустя десять лет после ралли «Шёлковый путь», когда я сопровождал гонку за рулём Volkswagen Touareg, меня вновь занесло в Калмыкию. Снова пески с пучками сухой травы и редкими кустарниками до самого горизонта, снова подо мной внедорожник... Только теперь — рамный, на мостах, угловатый. И нет, это не «Гелендеваген»: этот внедорожник мне вполне по карману — моего нового знакомца зовут Suzuki Jimny.

Трудно поверить, насколько «Джимник» крохотный, пока не подойдёшь к нему вплотную. Высокий водитель вроде меня может дотянуться до заднего колеса, просто вытянув руку из окна. Ведь даже «Нива» длиннее этого грозного вояки на целых двадцать сантиметров: на дороге Suzuki Jimny занимает столько же места, сколько Daewoo Matiz!

У него не багажник — багажничек: 85 литров, у какого-нибудь Ленд Ровера объём бардачков больше. Не диван сзади, а диванчик. Не рама, а рамочка... Хотя нет: тут меня занесло, и вообще об этом позже.

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В этот багажник поместится любой чемодан — если он соответствует требованиям авиакомпании «Победа» к ручной клади

В Suzuki говорят, что рассчитывают на городских жителей — это для них новый Jimny красят в веселенькие расцветочки и даже предлагают контрастную чёрную крышу. Это для них автоматическая коробка, мультимедиа-система с сенсорным экраном и легкосплавные колёса, которые положены топ-версии GLX.

Но если вы совсем-совсем ничего не знаете про Jimny, то у меня для вас есть одна важная новость — а вы уж сами решайте, считать ли её хорошей или плохой. Новый Jimny — это отнюдь не кроссовер: он сохранил и рамную конструкцию предшественника, и зависимую подвеску с неразрезными мостами спереди и сзади.

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По сути, можно говорить о глубокой модернизации, а не полностью новой конструкции: например, на раме появилось три дополнительные поперечины (это повысило безопасность и снизило передаваемые на кузов вибрации), мосты стали шире на 40 миллиметров (повысилась устойчивость машины), а двигатель и вовсе совершенно новый. Но вот насколько всё это нужно городскому жителю — вопрос открытый.

1,5-литровый мотор Suzuki K15 — самый объёмный представитель K-серии. Все остальные двигатели ещё меньше!

Jimny прошлого поколения продержался на конвейере невероятные по меркам нашего времени двадцать лет — и наконец отправлен в отставку. Новая модель — а японцы настаивают, что это совершенно новое поколение — получила симпатичный угловатый кузов, стилизованный под внедорожники Jimny/Samurai сорокалетней давности, и новый 1,5-литровый мотор K15 мощностью целых 102 лошадиные силы. Не впечатляет? Ну так раньше было 86 сил и 1,3 литра.

Внутри новый «Джимник» больше всего напоминает внедорожники восьмидесятых — в хорошем смысле: у него простая передняя панель, будто бы собранная на болтах (на самом деле это имитация), приборы в квадратных рамках, управление «раздаткой» при помощи рычага, поручень перед пассажиром и голый металл в задней половине салона. Где ещё сегодня увидишь такое? Всё это соседствует с удачным трёхспицевым рулём, современным блоком климат-контроля и ухватистыми тумблерами внизу центральной консоли. Ну а вопрос про мягкость пластика будем считать неуместной шуткой. Зато он не царапается и удобно моется.

На удивление, здесь не так уж тесно, несмотря на крохотные размеры. «Чувство локтя» есть, но пассажир водителю не мешает, а дверь давит не сильнее, чем на старом «гелике» — благодаря новой форме кузова с более вертикальными боковинами и круто установленным лобовым стеклом. Даже я с ростом 190 сантиметров разместился с приемлемым комфортом.

Но в долгой дороге из Астрахани в Элисту у меня начали ныть ступни — не хватает диапазона регулировки кресла. Ну а если вы готовы по-настоящему страдать, то садитесь назад (если ваш рост ниже среднего, вам даже хватит места для ног). А в целом — жить можно!

За десять лет с моего прошлого приезда разбитого асфальта под Астраханью меньше не стало. И каждая выбоина напоминает о наличии неразрезного моста спереди — колебания балки заметно отдают в руль. Правда, коллеги, ездившие на старом Jimny, уверяют, что его повадки стали намного спокойнее благодаря появлению демпфера в рулевом механизме. Сам руль от упора до упора делает аж четыре оборота. Что, может быть, и к лучшему, поскольку в поворотах высокий и узкий Jimny пугает кренами.

Шоссе между Астраханью и Элистой настолько прямое, что руль хоть веревкой привязывай, да отправляйся спать. В обе стороны от дороги, сколько хватает глаз — плоская, продуваемая всеми ветрами степь. Лишь изредка пейзаж разнообразят небольшие озерца и пасущиеся вдоль обочин тощие коровы. Но в них изредка просыпается зов предков, и они бросаются наперерез куда-то в степь — конечно же, прямо у меня перед машиной! Лучше сбрасывать скорость загодя, поскольку тормоза у «Джимника» так себе.

Впрочем, заснуть за рулём Jimny и не даст — во всяком случае, вариант с автоматической коробкой передач, на котором ездили мы. В старинном «автомате» Aisin всего четыре ступени, и уже на «сотне» мотор завывает на 3000 оборотах в минуту. Поэтому 120 километров в час — верхний предел для более-менее комфортной езды, а лучше всего передвигаться километрах на 80-90 в час. Тогда и мотор не голосит, и аэродинамических шумов минимум. Думаю, что базовый Jimny в комплектации LX с пятиступенчатой ручной коробкой был бы в этих условиях комфортнее.

Хорошо хоть, есть круиз-контроль, и можно дать отдохнуть затёкшим ступням. Но будьте готовы к сюрпризам: стоило мне расслабиться, как мотор заголосил в отсечке! Что за чудеса? Гадать долго не пришлось: оказывается, правым коленом я просто нажал кнопку на селекторе «автомата», которая отключает высшую передачу. Такой вот забавный эргономический просчёт.

Казалось бы: чего стоило поменять «автомат» на более современный, хотя бы шестидиапазонный агрегат? Нет, дело даже не в экономии — просто сейчас вообще не выпускают современных коробок продольного расположения для моторов малой мощности! Напомню, что все машины такого размера теперь оснащаются поперечно расположенным силовым агрегатом. А ещё использование прежней трансмиссии означает, что полный привод здесь подключаемый. То есть в обычных условиях вы передвигаетесь на заднем приводе. Перспектива так себе — особенно на скользких осенних дорогах.

Я вздохнул с облегчением, когда наш маршрут свернул в степь, на грунтовку. Там Jimny очутился в своей тарелке — главное не забыть подключить рычагом передний мост. Перемахнуть через бруствер, чтобы поехать фотографироваться с лошадьми? Легко! Проехать канаву? Вам как — вдоль, поперёк или наискосок?

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В громадной песочнице, куда мы прибыли под вечер, я поначалу робел: как бы не перевернуть невзначай машинку на крутом подъёме. Но постепенно осмелел — и проехал везде, где шинам хватало сцепления с поверхностью. На горках меня страховала система удержания на спуске, а при вывешиваниях — толково настроенная система стабилизации, имитирующая межколёсные блокировки. Не буду изображать ретрограда — есть однозначная польза от электроники даже на бездорожье!

Главный секрет внедорожных возможностей — в отличной геометрии. На первый взгляд, цифры не впечатляют: ну что такое 21 сантиметр дорожного просвета — чуть больше, чем у Лады Весты Кросс. Но эти сантиметры — под редукторами мостов, а под днищем просвет больше. Вкупе с короткой базой (всего 2,5 метра) это позволяет перемахивать препятствия, за которые зацепится более крупный внедорожник. Хода подвесок приличные, а свесов считай что вовсе нет — передний бампер выступает даже меньше, чем у «джимника» прошлого поколения.

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Главное во время внедорожных приключений — делать всё не торопясь. Я вот на незнакомой грунтовке разогнался... и «Джимник» так раскозлился на ямах, что я едва не пробил головой потолок, в багажнике случился переворот, а машина чуть не проскакала мимо поворота. Страшновато! Подвеска довольно комфортная на асфальте, но на действительно разбитых дорогах она недостаточно энергоёмка.

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Из Элисты я привёз следующие впечатления: во-первых, за прошедшие десять лет город мало изменился. Всё то же сочетание унылых советских пятиэтажек и частного сектора, которое хоть как-то украшают пагоды буддистских храмов-хурулов. Да ещё местные Нью-Васюки: стоящий на отшибе район Сити-Чесс аляповатой архитектуры со статуями на шахматную тематику, построенный по инициативе бывшего главы республики, эксцентричного Кирсана Илюмжинова (до прошлого года он был президентом Международной шахматной федерации).

Второе впечатление — в городе «Джимник» вполне на своём месте. На городских скоростях 105-сильного моторчика хватает, Suzuki довольно резво отзывается на педаль газа, а четырёхступенчатый автомат перебирает ступени порасторопнее многих современных агрегатов. Крохотные размеры и аквариумная обзорность позволяют просунуть нос хоть в иголочное ушко.

Да, на роль экспедиционника Jimny явно не подходит. Зато он словно создан для коротких вылазок выходного дня — и притом вполне может каждый день возить вас на работу. Этакая «Нива» из альтернативной реальности — добротно собранная, без проблем с надёжностью и воя трансмиссии, не кондовая. Или заменитель квадроцикла, который не нужно таскать за город на прицепе.

«Джимник» и впрямь мог бы стать у нас по-настоящему народным автомобилем, если бы не цена — он почти втрое дороже «Нивы». С другой стороны, Jimny — самый доступный в России рамный внедорожник иностранного производства, а 1 359 000 рублей — сумма достаточно умеренная для того, чтобы новые внедорожнички уже начали регулярно встречаться на улицах.

Suzuki Jimny

Нравится
Харизматичная внешность, невероятная проходимость, удобство управления тягой
Не нравится
Геометрия посадки за рулём, отсутствие современного автомата и постоянного полного привода, неудачная на бездорожье настройка амортизаторов
Вердикт
Мгновенно вызывающий симпатию компактный внедорожник для коротких вылазок выходного дня. Желательно для компактного водителя
icon engine
1462 см³, L4, 102 л.с., 130 Нм
icon transmission
АКП-4
icon speed
140 км/ч
icon weightkg
1110 кг

Подробные технические характеристики Suzuki Jimny

Тип двигателябензиновый, L4
Рабочий объем, см³1462
Макс. мощность, л.с./об/мин102/6000
Макс. момент, Нм/об/мин130/4000
Тип приводаподключаемый полный
Коробка передачмеханическая, 5-ступенчатая / автоматическая, 4-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, зависимая, на трёх рычагах
Задняя подвескапружинная, зависимая, на трёх рычагах
Габариты (ДхШхВ), мм3645х1645х1725
Колесная база, мм2250
Снаряженная масса, кг1090 / 1110
Объем багажника, л85
Макс. скорость, км/ч140 / 145
Расход топлива (комб.), л/100 км6,8 / 7,5
Объем топливного бака, л40
Цена, руб.от 1 359 000