Suzuki Jimny

В Suzuki говорят, что рассчитывают на городских жителей — это для них новый Jimny красят в веселенькие расцветочки и даже предлагают контрастную чёрную крышу. Это для них автоматическая коробка, мультимедиа-система с сенсорным экраном и легкосплавные колёса, которые положены топ-версии GLX.

Но если вы совсем-совсем ничего не знаете про Jimny, то у меня для вас есть одна важная новость — а вы уж сами решайте, считать ли её хорошей или плохой. Новый Jimny — это отнюдь не кроссовер: он сохранил и рамную конструкцию предшественника, и зависимую подвеску с неразрезными мостами спереди и сзади.