Черное зеркало

У нас в распоряжении совсем немного времени, обычное французское шоссе и Renault Symbioz – машина будущего, без зеркал заднего вида и с автопилотом. Автопилотом не для движения в пробке, который требует держать руки на руле, а полностью автономная система – если хотите, искусственный интеллект, который сейчас смотрит на меня с другой стороны приборной панели. Наконец-то за рулем можно заняться чем угодно?

График «Симбиоза» расписан на весь день и мне выпало садиться за руль первым уже в 8 утра – а кому-то можно поспать до десяти. Печаль? Да, если не имеешь дело с прототипом, который гипотетически может развалиться прямо на глазах.

Года четыре назад я попал в хранилище с концептами Opel и ручки от их дверей оставались буквально у нас в руках – настолько все хлипкое. Вот и сегодня, пару часов спустя – когда Renault Symbioz водил мой коллега – автопилот так и не захотел включаться. Капризничает?

В один из дней инженерам нужно было по делам сгонять в Париж и... они просто использовали «Симбиоз». Кажется, это самый надежный концепт-кар в истории.

Когда Symbioz приближается к нам из-за угла, хочется услышать фоном композицию «Так говорил Заратустра» – таким значимым кажется этот момент. Для моих внуков автономное управление будет обычным делом, но знайте – ваш дед попробовал это одним из первых. И сегодня не я буду вести машину, а она меня.

На правом крыле электромобиля уже видны царапины – прототип уже успели рихтануть. Один журналист в первый же день тестов начал рассказывать про свои впечатления на камеру и приложил машину об створ ворот (автопилот можно включить только на автостраде). В итоге все отменили, а его с коллегами отправили домой. C'est la vie!

Но не только это заставляет инженеров Renault закупаться корвалолом. За сутки до самого первого теста «Симбиоза» для журналистов в нем умерла электроника, а починили ее только к трем утра. А где искать запчасти, если у тебя машина из будущего? Это как иметь «Теслу» в 1953 году.

Французы поступили хитро – пригнали на мероприятие все тестовые мулы, на которых Renault отрабатывает технологии электромобилей и автопилота и теперь на подъемнике могут снять с них любую нужную деталь.

Выдвигающаяся из прототипа ручка двери открывает широкий дверной проем. Тело плюхается в кресло с серым ворсом, такое уютное и широкое, что напоминает домашнюю дизайнерскую софу за 10 000 евро, а его подлокотник поднимается под правой рукой. Welcome home!

Справа сидит инструктор Себастьен и держит на коленях самый крутой джойстик Atari, который вам только могли подарить году эдак в 1985-м на день рождения. Езда на полном автопилоте до сих пор запрещена законодательно, а этой штукой он может постоянно контролировать процесс движения. В общем, вне зависимости от настроения автопилота мы точно останемся живы – и это уже хорошо.

Руль квадратный, что обычно неудобно, но ведь в автомобиле будущего все должно быть немного странным и необычным, и французы не хотят нас разочаровать.

Сложенная из дисплеев передняя панель напоминает о современных «Мерседесах», но здесь есть и третий – загнутый вверх нижний экран. Чтобы создать всю эту красоту, парни из «Рено» обратились к давнему поставщику LG и те отправили их к разработчикам мобильных устройств.

Узкий створ ворот на любой машине я проехал бы не заметив, но после всех несчастий, приключившихся с прототипом, я примеряюсь к нему, как летчик палубного истребителя перед посадкой. Объективно оценить стоимость этого прототипа невозможно – по сути, это итог двухлетних вложений Renault в НИОКР.

Обзорность у «Симбиоза» очень неплохая, да и к камерам заднего вида вместо зеркал привыкаешь мгновенно – расположены они почти там же, где и обычные стекляшки. На улице еще только светает и видно, как на заменившим салонное зеркало экране мерцает цифровой шум от выкрученного до упора ISO. А как только мы выезжаем на влажную асфальтовую дорогу, фары других машин расплываются в нем сияющими бликами.

Может, снять камеру с формульной машины «Рено», где прозрачный элемент перед линзой проворачивается вокруг своей оси и самоочищается? Нам так часто вешают лапшу, что команды Формулы-1 позволяют совершенствовать гражданские машины, но почему никто не усовершенствует чертовы загрязняющиеся камеры?

Камера заднего вида, которая заменила салонное зеркало, спряталась в центре логотипа Renault, но быстро загрязняется. Слева от руля – экран заднего вида, заменяющий боковое зеркало.

Боковые «глазки», напротив, расположены очень удачно и передают изображение четко. Да и взгляд на них переносить проще, чем на выдвинутые, как лопухи, зеркала.

Подвеска «Симбиоза» жестковата, но проглатывает кочки, как будто это большой седан Renault Talisman, поэтому вы хорошо чувствуете, что немаленькая масса здесь сконцентрирована именно внизу – в районе батарей. И да – это электромобиль!

Ощущения от руля очень напоминает игру в симулятор с каким-нибудь продвинутым девайсом Logitech для PlayStation на простеньких настройках. Сырое, механическое чувство от вращения вала внутри электромоторов и шестеренок, а реакции не острые, но отзывчивые. Задняя ось подруливающая, от чего электромобиль длиной почти пять метров на ходу кажется гораздо короче, чем он есть на самом деле.

По соглашению с правительством Франции, несертифицированные прототипы имеют специальные номера серии W.

Выезжаем на оживленную дорогу и в проезжающем мимо Renault Master маляров пассажир так сворачивает голову, что, кажется, она сейчас провернется вокруг своей оси. Symbioz здесь выглядит же, как «Лада Веста» в центре Тольятти лет 15 назад.

1/3 2/3 3/3 Изображение на двух правых дисплеях можно настраивать под себя Например, расширить карту навигации на всю ширину В спортивном режиме на приборной панели навстречу летят звезды – это усиливает ощущение скорости

А ведь здесь еще есть и спортивный режим!

Нажимаю на кнопку и дальше следует что-то вроде гиперскачка через черную дыру в фильме «Интерстеллар». Домашнее кресло, словно хищный цветок, полукругом обхватывает тело, а электромоторы под неистовый свист толчком пинают машину вперед.

Два электромотора с суммарной отдачей 680 л.с. здесь такие большие, что пришлось за ними обращаться в маленькую специализированную компанию – для своих серийных электромобилей «Рено» производит двигатели самостоятельно.

А на приборной панели на вас летят мириады звезд. Какое простое и классное графическое решение, которое усиливает ощущение скорости – глутамат натрия в мире автомобильных интерфейсов.

Батареи емкостью 72 кВт∙ч уложены под полом. Шасси «Симбиоза» – это наброски будущей платформы Renault для электромобилей.

Оба электромотора крутят задние колеса. «Для обеспечения лучших динамических характеристик и большего удовольствия от вождения», – поясняют французы. Вот только асфальт с утра слишком влажный: подскользнешься на разгоне и прототип можно будет выставлять в качестве арт-объекта «Крушение НЛО».

Так может пора переложить ответственность на кого-нибудь еще?

Выехав на прямую, я отпускаю другие машины и синхронно нажимаю две кнопки включения автопилота на ступицах руля, словно подтверждая пуск ядерной ракеты. Ты выбрал красную таблетку, Нео, и мир больше никогда не будет другим.

Нижняя, темная часть фар не светит – там под линзы замаскированы лидары. Их сигнал плохо проходит через металл, а через стекло – отлично. Решение, граничащее с гениальностью.

Погодные условия для автопилота ужасные: фронтальная стереокамера пока видит только водяные облака от машин, но электронные мозги дорисовывают картинку с помощью радаров, лидаров, ультразвуковых датчиков и заложенной в память виртуальной 3D карты пространства фирмы TomTom. И если автопилот вдруг совсем ослепнет – она останется проводником. Симбиоз!

Главное для электроники – правильно интерпретировать данные от сенсоров и не наломать дров. Инженеры в Гугломобиле, например, однажды столкнулись с женщиной на инвалидной коляске, которая гонялась по проезжей части за курицей. Для мозга человека понять, что на самом деле происходит в этот момент, довольно просто, а для автопилота это адская, хаотичная пляска неизвестных и непредсказуемых объектов.

Из колонок слышится предупреждающий сигнал и машина дергается, словно ее кто-то незаметно тронул за плечо в темноте. Я еще держу руки на руле, но Себастьян требует, чтобы я ничего не трогал – приложишь усилие и автопилот отключится.

Теперь мы не едем – плывем, рассекая серое утро. Себастьян поднимает ладони, показывая, что он не имеет к этому никакого отношения. Взрыв мозга. Тишина и волшебство!

Французы показывают журналистам Renault Symbioz уже не первый день, но это не становится для них рутиной. Приоткрыть перед кем-то совершенно новый мир и увидеть его реакцию – разве от этого можно устать? Это как быть Томасом Эдисоном или тем бородатым дедом из Парка юрского периода.

Проекционный дисплей перед моими глазами должен показывать стрелку навигации, но вместо этого я вижу уходящую вперед полоску, которая искривляется влево.

Первый Renault Symbioz был обычным концепт-каром, но имел более продвинутую систему трансформации салона для режима автопилота. Что-то подобное нас и ждет в будущем.

Так электроника дает понять, какой траектории она планирует придерживаться в ближайшее время, обгоняя грузовик. И действительно через несколько секунд Symbioz включает левый поворотник, считает, как в анекдоте, до трех и очень плавно смещаться влево, занимая до миллиметра ровное положение посередине полосы. Некоторые вещи эта штука уже делает лучше нас.

А что будут делать люди будущего, когда отпадет необходимость рулить? Во-первых, управление базовыми функциями электромобиля в этот момент будет переключаться на смартфон – это удобнее, чем тянуться к передней панели.

Можно, лежа на кресле, менять температуру, музыку, смотреть кино, Instagram, спать… И не только! «Рено» обратилась к своим соотечественникам из Ubisoft, разработчикам игр Assassins Creed и Far Cry, и те придумали первое в истории дельное применение VR-очкам. Ведь обычно ты развлекаешься с ними минут десять и забрасываешь на шкаф.

Надевая очки, вы переноситесь в виртуальный Renault Symbioz, который едет по городу из какой-то японской манги про будущее. Салон машины пустой, но вы-то слышите голоса реальных пассажиров, словно призраков. Слышите, проезжающие мимо машины, которые появляются и в виртуальном мире. Сериал «Черное зеркало».

А самое главное – все это подкреплено настоящим ощущением движения, что придает невинному развлечению совсем другой уровень интерактивности.

Особенно когда ваша виртуальная машина вдруг начинает подниматься в воздух и теперь летит между висящих в воздухе островов, попадает в стаю ласточек, которых, кажется, можно потрогать рукой. Фантастическое сочетание несуществующего мира и реальных впечатлений.

Снимаю очки, осматриваюсь и только теперь замечаю, что из-под сиденья неряшливо торчат какие-то провода, обивка дверей где-то сморщилась... Но все равно это самый качественный прототип, который я только видел.

Обычно ходовой концепт напоминает в движении скрипящий саркофаг для мумии, но здесь даже не слышно особенных вибраций, лишь шорох камешков в арках. Почти полноценный автомобиль на каждый день.

За время нашей получасовой поездки испарилось практически 20 процентов заряда батарей, но если сейчас малолитражка может уехать гораздо дальше лимузина с V12, то в будущем все будет наоборот. Больше машины будут иметь более емкие и дорогие аккумуляторы.

Запусти его «Рено» в мелкую серию, то он вызвал бы больше хайпа, чем Bugatti Chiron. Чего стоит большая мощность против ощущения, что ты внутри кино о будущем? А здесь еще эти камеры, сенсоры, радары...

Но тут, смещаясь в сторону съезда с трассы, автопилот нервно дергается, приняв обычный отбойник за грузовик. Пока у него в мозгах много теории, но мало практики.

И все же. Самое главное открытие – автономное вождение не требует от нас того мучительного перехода, когда ты учишься вещам, которые всю жизнь делал совершенно по-другому. Руки не потеют и не хватаются рефлекторно за обод, разум не сходит с ума. Помните, как в детстве отпускали руль велосипеда?

И не слушайте горстку зануд, которые будут называть это бредом, ересью и оскорблением чувств верующих в идеи Карла Бенца. Наш мозг не видит в происходящем ничего противоестественного и ментально мы уже готовы отдать руль роботу. В любой момент.

Отдать, чтобы однажды в будущем сесть в старую машину с обычным рулем и снова испытать ни с чем несравнимое чувство эйфории от управления. Симбиоз ощущений. \m

Renault Symbioz Нравится На ходу почти серийный автомобиль He нравится Каждую мелочь из «Симбиоза» придется ждать на конвейере годами Вердикт Будущее, которое уже можно потрогать 490-680 л.с., 550-660 Нм (в зависимости от режима) – Запас хода: 500 км, 0-100 6,2 с 2 200 кг

Иллюстрации: Renault