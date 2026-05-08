Опубликовано 08 мая 2026, 04:01
Тест-драйв Haval Jolion: первый китайский автомобиль, который перестал быть иномаркой

Журнал Motor назвал все плюсы и минусы рестайлингового кроссовера Haval Jolion. В салоне Haval Jolion рука интуитивно убавила громкость радио старой доброй «шайбой» — это означает, что китайцам не наплевать на наше мнение и они добавили её, чтобы было удобно локальному клиенту. Более того, в самом Китае вы уже не встретите на дороге Jolion — он там не пошёл. С известными допущениями его уже можно назвать нашим доморощенным отечественным автомобилем. Стал ли он лучше после обновления, — журнал Motor выяснял на дорогах Белоруссии.
Редакция «Мотора»

По итогам 2025 года Haval Jolion стал самым популярным иностранным автомобилем России. У него и сейчас третье место в общем зачёте (после Lada Granta и Lada Vesta), первое место среди всех кроссоверов и всех иномарок. Причём Jolion лидирует уже три года подряд. В 2024 году он прошёл через обновление: сменил «хром» на чёрный пластик, получил новые опции.

Снаружи

Внешность обновлённого кроссовера не тронули. И правильно сделали. После обновления 2024 года, когда машина избавилась от облезающего хрома и получила чёрные обвесы по периметру кузова, дизайн окончательно сложился. Вертикальные полосы радиатора, «парящая» крыша с чёрными стойками, эмоциональный, но не клоунский передок, как у некоторых бюджетных кроссоверов из Китая. Панорамная крыша с люком, как и раньше, доступна только за самые большие деньги.

Габариты тоже прежние (4472х1874х1581 мм). Колёсная база составляет внушительные для класса 2700 мм.

Именно солидная колесная база обеспечивает Jolion главное преимущество, которое делает его бестселлером, — реальный простор сзади. Клиренс составляет честные 190 мм, в отличие от некоторых конкурентов, которые замеряют его без защиты картера. Не изменилась и палитра цветов: Небесный Топаз, Магматический Красный, Благородный Агат, Галактический Чёрный, Дымчатый Жемчуг.

Было опасение, что Jolion вдруг станет выглядеть как электрокар с заглушкой вместо решётки радиатора, — всё по-прежнему, что к лучшему.

Эргономика

В обновлённом Jolion на центральной консоли больше нет кругляша селектора трансмиссии, который был визитной карточкой Haval. Его многие владельцы недолюбливали за невнятную фиксацию, теперь он уступил место классическому вертикальному джойстику — как на «взрослых» автомобилях.

Центральный тоннель переработали: сдвоенные подстаканники теперь можно использовать и как органайзер для мелочей.

Главное, что отличает Jolion от конкурентов вроде Omoda C5, — это нормальная эргономика и реальный простор. Садишься — и не нужно искать компромиссную посадку, как в том же C5, где рослый водитель упирается коленом в широкую центральную консоль, а голова то и дело находит потолок. В Jolion всё скромнее, но человечнее. Посадка у передних сидений широкая, никто ни в кого не впивается локтями, а тоннель не пытается отжать пространство у правой ноги.

Появились USB Type-C, причём не один, а три: один спереди и два сзади. Со старым Type-A теперь суммарно четыре порта. Пассажиры сзади не обделены электричеством. Фоновая подсветка салона стала чуть приглушённее и комфортнее для глаз. Цветов по-прежнему 64, но алгоритм свечения сделали спокойнее.

Беспроводная зарядка стала мощнее — 50 Вт вместо прежних 15. Телефон с 20 до 80% заряжается за 40 минут, и есть активное охлаждение, чтобы гаджет не перегревался.

Запас над головой водителя даже при поднятом кресле остаётся приличным — водителю выше 185 см удобно. Регулировок достаточно: кресло опускается низко, руль после прошлого обновления выдвигается дальше, так что вытянуть руки в правильное положение — не проблема. Подушка сиденья, конечно, коротковата, но принципиально это не напрягало в поездке за несколько часов.

Рулевое колесо стало чуть толще в обхвате. Кнопки на нём не переехали, так что привыкать не надо.

Под экраном появился блок физических кнопок с ротационной крутилкой громкости, о которой мы сказали выше. Наконец-то. Раньше, чтобы сделать музыку тише, нужно было либо лезть к тачскрину, отвлекаясь от дороги, либо жать кнопку на руле. Теперь — старая добрая крутилка. Это не столько важное изменение в интерьере, сколько сигнал, что китайские инженеры всё-таки читают наши отзывы.

Задний ряд за счёт колёсной базы (2700 мм) радует настоящим диваном. Колени не упираются, над головой воздуха на три пальца. Правда, троим сзади всё равно будет некомфортно. Плюсом есть отдельные дефлекторы климата, USB-порты (теперь Type-C) и обогрев сидений. Сзади действительно комфортно, а не лишь бы доехать.

Багажник со сложенными сиденьями вмещает 1133 литра груза, спинка складывается в пропорции 60/40. Под фальшполом скрывается докатка. Электропривода пятой двери как не было, так и нет — эту опцию не добавили несмотря на просьбы. И это, пожалуй, единственное эргономическое упущение.

Мультимедиа и электроника

В старших комплектациях идёт большой экран мультимедиа на 12,3 дюйма, в младших — 10 дюймов. Интерфейс после обновления стал почище, иконки стали как будто покрупнее. Главное событие в том, что появились беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, которые подключают смартфон без танцев с бубном. Всё работает стабильно, не вылетает.

Меню листается быстро, без лагов и задумчивости, — процессор, видимо, не перегружали новыми анимациями. Графика, конечно, простоватая, но считывается легко. Меню построено логично: климат находится внизу, настройки машины помещены в отдельный раздел, музыка — на главном экране.

Мобильное приложение GWM Connection позволяет дистанционно запускать двигатель, управлять климатом и обогревами, проверять уровень топлива и давление в шинах. Появилась функция интервального запуска двигателя и отложенного климат-контроля — полезно для зимнего прогрева.

Звук у магнитолы средний. Даже в дорогой версии с шестью динамиками аудиосистема не вызывает эмоций. Баса мало, на высокой громкости динамики начинают хрипеть, а детальность — на троечку. Фоновую музыку послушать можно, аудиокниги — тем более. Ничего плохого, но и ничего хорошего. Ровно то, чего ждёшь от недорогого кроссовера.

Топовая версия «Техно+» теперь укомплектована полным набором систем помощи водителю. Это адаптивный круиз-контроль с функцией движения в пробках, удержание в полосе, предупреждение о столкновении спереди, предупреждение об опасности при открытии дверей, ассистент при выезде с парковки задним ходом.

Голосовое управление теперь работает в офлайн-режиме. Утверждается, что система распознаёт около 300 команд и различает, кто говорит — водитель или пассажир. По факту про неё можно сразу забыть: найти общий язык не получилось. Впрочем, ещё ни один китайский автопроизводитель не сделал вменяемого ассистента, распознающего русскую речь без ошибок.

Как едет

Если изменения в салоне носят косметический характер, то под капотом у полноприводной машины случилась техническая революция по меркам рестайлинга. Полноприводный Jolion получил новый двигатель 4B15L, который теперь производят в Тульской области на собственном заводе Haval.

Объём и мощность остались прежними — 1,5 литра и 150 сил соответственно, — но крутящий момент вырос с 230 Нм до 270 Нм и достигается уже с 1500 об/мин. Что это дало на деле? Разгон до 100 км/ч сократился с 9,8 до 9,1 секунды, а максимальная скорость выросла с 185 до 190 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле, как уверяет компания, упал с 8,2 до 7,6 л/100 км. Плюсом экологический класс поднялся с Евро-5 до Евро-6.

На ровном асфальте Jolion едет совершенно понятно. Подвеска собирает мелкие стыки без назойливости, робот переключается плавно, мотор тянет ровно — ничего не раздражает, не дёргается и не заставляет водителя гадать, что будет в следующую секунду. В городе и на трассе с хорошим покрытием это предсказуемый, спокойный автомобиль, который не провоцирует, но и не выматывает подтупливанием.

А вот когда асфальт становится плохим, вылезает бюджетная натура. В Белоруссии сложно найти совсем разбитые региональные трассы, но есть еще места, куда еще не заглянуло всевидящее око главного. На такой дороге подвеска начинает грешить мелкой вибрацией, которая передаётся на руль и сиденье. Не трясёт, не колотит, но проявляется ощущение бюджетности. Крупные ямы лучше объезжать или сбавлять скорость: подвеска не любит резких ударов, хотя и не пробивается до отбоя.

С шумоизоляцией та же история. До 80−90 км/ч в салоне терпимо, можно разговаривать вполголоса. Но на скоростном шоссе за «сотню» появляется аэродинамический шум в районе стоек и настойчивый гул от колёсных арок. На скорости 120 км/ч приходится повышать голос, чтобы тебя услышал пассажир на заднем сиденье. Это не катастрофа — в этом классе таких много. Хотя конкуренты вроде Omoda C5 после доработок по шумоизоляции на фоне Jolion выглядят тише.

Новый двигатель топит с низов бодро, для обгона на трассе не нужно выжимать педаль до отсечки — достаточно на две трети, и коробка без рывка подхватывает подходящую передачу. Руль с электроусилителем — легковатый, но понятный. Усилие нарастает предсказуемо, машина слушается баранки без кренов и сюрпризов. На фоне некоторых китайских визави, которые только пытаются казаться спортивными, эта честная размеренность выглядит даже как достоинство.

Резюме

Скажем честно: подвеска осталась прежней. По характеру — комфортная, но не всеядная. Крупные неровности требует снижения скорости. Впрочем, для городского кроссовера это норма. А вот электропривод багажника так и не появился. Для машины за 2,9 млн рублей в топе — странно. Конкуренты, в том числе Omoda C5, эту опцию уже имеют.

Входная версия «Комфорт» с механикой за 2 049 000 рублей выглядит, как очень доступный вариант. Версия «Техно+» за 2,9 млн — это уже серьёзные деньги, но там и оснащение почти премиальное: панорама, HUD, автопарковщик, электроассистенты по полной.

Jolion остаётся бестселлером не случайно. Он предлагает то, что нужно массовому покупателю: просторный салон, понятную эргономику, предсказуемую динамику, а теперь — и более тяговитый мотор в полноприводных версиях. Без восторгов, не спорткар, но именно такая прагматичная рабочая лошадка и нужна большинству из нас.