В марте этого года новое поколение C5 (по сути — глубокий рестайлинг, но производитель настаивает на слове «новое») поступило в салоны. Что изменилось? Внешность стала более эмоциональной, внутри — больше экранов и меньше кнопок, а главное — вместо вариатора теперь роботизированная коробка. Цены: от 2,35 млн до 2,65 млн рублей. По деньгам — примерно на уровне конкурентов, с поправкой на более богатое базовое оснащение. Давайте разбираться, что из этого получилось.

Рифовая акула

Первое, что замечаешь, — передок больше не похож на прежний C5. От ячеистой решётки радиатора отказались: теперь там глухая панель с узкой прямоугольной прорезью внизу. Машина получила «акулий нос» — решение смелое, не для всех, но запоминающееся. Кто-то скажет, что C5 лишился индивидуальности, кто-то — что стал выглядеть дороже и современнее, приблизившись к флагманскому C7. В любом случае равнодушным новый передок не оставляет, а для модели, которая продаётся во многом эмоциями, это скорее плюс.