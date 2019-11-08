Тест нового BMW X6

Посадка за рулём — вот что оправдывает существование «Икс-шестого» лично для меня. Более того: именно сейчас смысла в этой модели больше, чем когда бы то ни было! Ведь благодаря круто заваленным стойкам лобового стекла водитель BMW X6 получает то самое чувство кокона, за которое мы все так любим «баварцев». И которого начисто лишён нынешний BMW X5! Да, у него благодаря круто установленному лобовому стеклу в салоне теперь привольно и светло, как бывает в Ленд-Роверах, или во флагманском BMW X7. Но ровно это лишает его эмоционального заряда, который заставляет вас собраться и мчать куда-то вдаль.

Чтобы испытать это чувство, вовсе необязательно тратить 6,8 миллионов рублей на топовый X6 M50i с 530-сильным мотором или 6,6 миллионов на четырёхтурбинный 400-сильный X6 M50d. Достаточно 5,4-5,5 миллионов за более скромные X6 xDrive 40i (340 сил) и X6 xDrive 30d (249 сил) — именно такие машины пользуются у нас наибольшим спросом. Тем более, что в темноте за сиянием «ноздрей» различий между ними всё равно не видать.