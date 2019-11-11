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10:24

Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами

Считаем обновления бестселлера Mitsubishi

© Mitsubishi
Михаил Лобачёв
Японский кроссовер хорошо известен в России начиная с самого первого поколения. С 2003 года по наши дни в нашей стране продано более 250 000 Аутлендеров — из них более 150 тысяч приходится на нынешнее, третье поколение.

Оно и выпускается дольше всех, с 2012 года — так что совершенно закономерно, что за прошедшие семь лет мы уже устали считать его обновления, крупные и не очень.

Первый рестайлинг Outlander пережил в 2014 году — он получил обновленные бамперы и светодиодные задние фонари, а также 18-дюймовые колесные диски нового дизайна. Также была доработана система охлаждения вариатора и шумоизоляция. Однако уже в следующем, 2015 году внешность кроссовера изменилась наиболее радикально — это было связано с внедрением нового фирменного стиля компании. Как результат — экстерьер Outlander из подчеркнуто спокойного превратился в умеренно агрессивный.

А кроме того, инженеры Mitsubishi сосредоточились на технических доработках. В частности, версия 2015 года получила кузов увеличенной жесткости, доработанную подвеску и рулевое управление, а также в очередной раз улучшенную шумоизоляцию — включая новые стекла и усиленные дверные уплотнители.

Очередная порция обновлений подоспела к 2017-му: датчики света и дождя стали на российском рынке стандартным оснащением, появилась обязательная система ЭРА-ГЛОНАСС и электронный «ручник» на версиях с бензиновым мотором 2.4. В том же 2017 году Outlander получил новую внешнюю антенну в виде «плавника», а в 2018 году подоспел еще один фейслифтинг — поистине, в этих вставках и накладках на бамперах недолго и запутаться!

Кроме того, мы помним, что в начале своего пути Mitsubishi Outlander третьего поколения предлагался в нашей стране даже в виде подзаряжаемого гибрида — поставки дорогостоящей версии Outlander PHEV прекратились вместе с крупным рестайлингом базовой модели.

Автомобиль 2019 модельного года также получил порцию технических усовершенствований — инженеры снизили уровень шумов от двигателя, усилили шумоизоляцию задней части салона и в очередной раз перекалибровали настройки подвески и рулевого управления. В частности, благодаря иным характеристикам амортизаторов подвеска стала менее жесткой.

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А кроме того Outlander получил новый вариант отделки салона бежевого цвета — по воле маркетологов, такой интерьер можно заказать только для автомобиля в максимальной комплектации Ultimate с двигателем 2.4 мощностью 167 л.с. и пятью креслами. Стоит такой автомобиль 2 330 000 рублей — он самый дорогой из пятиместных. А вот семиместную версию кроссовера в нашей стране не продавали до 2019 года. Сейчас этот пробел восполнен.

Дополнительный ряд сидений можно заказать для автомобиля с двигателем 2.0 (146 л.с.) и 2.4 (167 л.с.) в полноприводном исполнении. «Младшая» версия такого кроссовера обойдется минимум в 2 073 000 рублей — на 50 000 рублей дороже аналогично оснащенной пятиместной. Семиместный Outlander с мотором 2.4 стоит 2 369 000 рублей.

В сложенном состоянии два дополнительных кресла прячутся в багажном отсеке, не возвышаясь над уровнем пола — хотя часть объема багажного отсека, конечно, «съедают». Однако оставшихся 477 л объема для багажа будет вполне достаточно. А вот если третий ряд привести в рабочее положение, места для поклажи останется немного — объем полезного пространства за спинками оценивается при таком положении дел в скромные 128 л.

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При этом пробраться на «галерку» не так уж сложно. Достаточно потянуть рычаг на спинке основного дивана — и его секцию можно сдвинуть на 250 мм вперед. Но на то, что все семь пассажиров загруженного по максимуму Outlander смогут с комфортом отправиться в длительное путешествие, всерьез рассчитывать не приходится. Места немного и над головой, и в ногах. Креплений Isofix для детских кресел на третьем ряду не предусмотрено — для того, чтобы их зафиксировать, придется воспользоваться ремнями безопасности. Если на третьем ряду пожелают разместиться взрослые пассажиры, придется искать компромисс — зафиксировать основной диван в промежуточном положении и отклонить его спинку ближе к вертикали.

На поведение автомобиля на дороге дополнительные места влияния не оказывают — Outlander по-прежнему неплох, но впечатление динамичной машины не производит.

«По паспорту» автомобиль с 2,0-литровым двигателем, вариатором и полным приводом ускоряется до «сотни» за 12 секунд. Версия с мотором 2.4 порезвее — (10,5 секунды до 100 км/ч), однако и от такого Outlander не следует ожидать рекордов. Вариатор при интенсивном разгоне «зависает» на высоких оборотах, но если воспользоваться для переключения виртуальных «передач» подрулевыми лепестками, имитирует работу гидромеханического автомата — ступени меняются с ощутимыми толчками.

Шумоизоляция Outlander подвергалась доработкам практически при каждом его обновлении — и на восьмом году жизни на его чрезмерную шумность жаловаться не приходится. Разве что задняя подвеска на крупных неровностях порой заявляет о себе глухими ударами, с мелкими неровностями расправляясь при этом максимально эффективно.

Руль с перенастроенным электроусилителем отзывается на управляющие действия чуть живее, чем прежде — словом, похоже, инженеры японской компании наконец отыскали для ездовых качеств Outlander оптимальный баланс.

Mitsubishi Outlander 2.4 MIVEC

Нравится
Три ряда сидений по умеренной цене
Не нравится
Скромная динамика двухлитрового мотора
Вердикт
семь мест плюс приятные обновления
icon engine
2360 см³, L4, 167 л.с., 222 Нм
icon transmission
Вариатор
icon speed
0–100 км/ч — 10,5 с, 198 км/ч
icon weightkg
1585 кг

Подробные технические характеристики

Mitsubishi Outlander 2.0 MIVECMitsubishi Outlander 2.4 MIVEC
Тип двигателябензиновый, L4бензиновый, L4
Рабочий объем, см³19982360
Макс. мощность, л.с./об/мин146/6000167/6000
Макс. момент, Нм/об/мин196/4200222/4100
Тип приводаполныйполный
Коробка передачвариаторвариатор
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная многорычажнаяпружинная многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4695х1810х17034695х1810х1703
Колесная база, мм26702670
Снаряженная масса, кг15701585
Объем багажника, л128/477/1608128/477/1608
Разгон 0–100 км/ч, с12,010,5
Макс. скорость, км/ч188198
Расход топлива (комб.), л/100 км7,77,8
Объем топливного бака, л6060
Цена, руб.от 2 073 000от 2 369 000