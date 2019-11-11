Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами

Оно и выпускается дольше всех, с 2012 года — так что совершенно закономерно, что за прошедшие семь лет мы уже устали считать его обновления, крупные и не очень.

Первый рестайлинг Outlander пережил в 2014 году — он получил обновленные бамперы и светодиодные задние фонари, а также 18-дюймовые колесные диски нового дизайна. Также была доработана система охлаждения вариатора и шумоизоляция. Однако уже в следующем, 2015 году внешность кроссовера изменилась наиболее радикально — это было связано с внедрением нового фирменного стиля компании. Как результат — экстерьер Outlander из подчеркнуто спокойного превратился в умеренно агрессивный.