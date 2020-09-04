Зачем создали спортивный снаряд на стыке автомобилей и мотоциклов?

Владельцем оказался Алекс из Ливана. Он уже давно живет в США, свободно говорит по-английски и добился многого. В его в гараже недавно снятый с производства, Lexus GS-F c 5-литровым V8 под капотом, а Slingshot 2015 года он купил, потому что ему стало скучно. С его слов он иногда выезжает с женой в ресторан, а остальное время сдает его желающим прошвырнуться по местным клубам и произвести впечатление. Версия с «механикой» пользуется стабильным спросом, хотя у него есть еще один Slingshot 2020 года с АКП.