Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?

Видео: тест Chevrolet Traverse

Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?

В длину Traverse вытянулся аж на 5189 мм и превзошел в этом не только своих основных конкурентов, среди которых Volkswagen Teramont и Ford Explorer, но даже Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade! Внутри получился королевский простор, а третий ряд сидений — что второй в твоем Солярисе. Мест может быть семь или восемь, под капотом — 3.6 V6 мощностью 318 сил, коробка — девятиступенчатый «автомат», привод только полный, оснащение достойное. Так, брать или не брать?
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