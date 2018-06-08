Видео: тест Chevrolet Traverse

В длину Traverse вытянулся аж на 5189 мм и превзошел в этом не только своих основных конкурентов, среди которых Volkswagen Teramont и Ford Explorer, но даже Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade! Внутри получился королевский простор, а третий ряд сидений — что второй в твоем Солярисе. Мест может быть семь или восемь, под капотом — 3.6 V6 мощностью 318 сил, коробка — девятиступенчатый «автомат», привод только полный, оснащение достойное. Так, брать или не брать?

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