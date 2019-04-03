Видеотест нового Range Rover Evoque

Новый Эвок: автомобиль или аксессуар (и почему так дорого?!)

Что может быть лучше модного и стильного компактного кроссовера? Только более модный, более стильный и более современный компактный кроссовер! Именно так хочется сказать про новый Range Rover Evoque, ведь внешностью и интерьером он подражает своему старшему брату Велару. Помимо этого, у Эвока теперь актуальная платформа, гибридные технологии, неплохая "мультимедийка", куча полезных фишек и много-много роскоши! Может показаться, что из автомобиля он окончательно превратился в дорогой аксессуар, но на самом деле все гораздо интереснее...