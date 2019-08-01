Тест новой Mazda3

Ни «икса», ни полного привода у нас не будет, а сама «матрешка» осядет в дилерских шоу-румах, чтобы помогать продавцам красиво рассказывать о том, какими скоро станут новые Мазды. Купить же ее решатся немногие, и на самом деле этим смельчакам стоит по-хорошему завидовать. Так что же такого особенного в новой Мазде3?

1. Она красива

Знаю-знаю, на многих фотографиях эта Mazda3 смотрится, мягко говоря, странно, потому что из-за горбатой и массивной задней стойки силуэт воспринимается тяжеловесным, если не сказать грубее. Вспоминаются такие противоречивые автомобили, как Porsche Panamera первого поколения и Chrysler Crossfire, однако вживую с привычных ракурсов в три четверти «матрешка» великолепна.