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10:04

Тест новой Mazda3

Она не очень быстрая, она переднеприводная, тесная, низкая и дорогая. И она нам нравится!

© Mazda
Александр Тычинин
Смелость Мазды не знает границ. Нам, жаждущим как можно больше кроссоверов и бюджетных седанов, предлагают компактный переднеприводный хэтчбек аж за миллион шестьсот тысяч рублей! Со скромным атмосферным мотором, с балкой вместо многорычажки, да еще и на «тряпке», с 16-дюймовыми колесами и галогеновыми ходовыми огнями. Ужас? Не совсем. Вот основные причины, по которым Mazda3 несмотря ни на что выглядит интересной покупкой.

Давайте сразу проясним. Это не Solaris, и даже не Ceed, никто уже давно не ждет от Мазды3 былых рекордов продаж. Очевидно, что в рамках бренда за миллион шестьсот тысяч любой «нормальный» человек выберет кроссовер CX-5 или седан Mazda6. Именно эти модели, чья сборка налажена на предприятии во Владивостоке, и делают у нас основную кассу Мазды. Просто сравните: в прошлом году мы с вами купили почти 22 тысячи CX-5 и пять с лишним тысяч «шестерок» против 1923 исконно японских и дорогих «матрешек» предыдущего поколения, а прямые конкуренты, локализованные корейцы Ceed и Cerato, совместными усилиями оказались в 2018-м в шестнадцать раз популярнее.

Так что появление «матрешки» новейшего четвертого поколения в России — чисто имиджевая история, хотя в мировом масштабе она делит звание бестселлера марки с кроссовером CX-5, продается почти по полмиллиона машин в год, и, думаю, не ошибусь, если скажу, что гены Мазды несет именно «трешка». Теперь она подводит черту под нынешней «скайактивной» эпохой, стартовавшей восемь лет назад вместе с первым поколением CX-5, и открывает дверь в следующую.

Перед нами — новое прочтение фирменного дизайна в стиле выразительного концепта Kai (кстати, «первопроходец» в переводе с японского) двухлетней давности, современная «скайктивная» платформа с более жестким и безопасным кузовом, свежий интерьер, тщательно срежиссированная маркетологами история про неразрывную связь инженерных решений с анатомией человека и его позвоночником плюс полный привод в качестве опции и уникальный бензиновый мотор Skyactiv-X со сверхвысокой степенью сжатия 16,3:1 и приводным нагнетателем, работающий на обедненной горючей смеси.

Ни «икса», ни полного привода у нас не будет, а сама «матрешка» осядет в дилерских шоу-румах, чтобы помогать продавцам красиво рассказывать о том, какими скоро станут новые Мазды. Купить же ее решатся немногие, и на самом деле этим смельчакам стоит по-хорошему завидовать. Так что же такого особенного в новой Мазде3?

1. Она красива

Знаю-знаю, на многих фотографиях эта Mazda3 смотрится, мягко говоря, странно, потому что из-за горбатой и массивной задней стойки силуэт воспринимается тяжеловесным, если не сказать грубее. Вспоминаются такие противоречивые автомобили, как Porsche Panamera первого поколения и Chrysler Crossfire, однако вживую с привычных ракурсов в три четверти «матрешка» великолепна.

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Покрутите машину в конфигураторе, присмотритесь, как задняя стойка визуально становится тоньше, и получается особенный и очень динамичный образ, на фоне которого Ceed, Golf и Focus скучны и примитивны до безобразия.

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Такие адаптивные LED-фары с ободками ходовых огней — особенность самой дорогой комплектации

Вороненая рамка решетки радиатора, выразительные зрачки узких LED-фар, потрясающая игра света на гладких боковинах, сзади — красивые фонари с ободками и заваленное стекло с козырьком. Да это же японская Alfa Romeo Brera! Жаль, столь важные для образа 18-дюймовые колеса доступны только в самой дорогой комплектации, а чтобы «матрешка» смотрела на вас диодными кольцами ходовых огней, придется докупить пакет систем безопасности за 126 тысяч рублей, и он тоже доступен лишь для топового исполнения. То есть красивая Mazda3 — это как минимум 1,7 млн рублей.

2. У нее классный интерьер

Раньше салон «трешки» напоминал весьма средненькую пародию на немецкий премиум. Трудно было не заметить картонные двери, обычный пластик, скучные кнопочки, зернистые дисплеи и японские странности вроде единственного автоматического стеклоподъемника. Теперь трудно не заметить, что новая Mazda3 — автомобиль из другой интерьерной вселенной.

В этом царстве идеальной эргономики, дорогих материалов, приятной фурнитуры и дисплеев высокого разрешения хочется жить. Жить, рассматривать и трогать. Геометрия посадки выверена по-немецки, причем даже у простого «механического» кресла регулируется наклон подушки, перед водителем — изящный трехспицевый руль и симметричный кокпит с роскошной полувиртуальной приборкой, по бокам — пухлые дверные карты, по центру — массивный тоннель, обшитый качественным кожзамом. Клавиши, «шайбы» и рычажки вызывают эстетический оргазм.

«Мультимедийка» нового поколения стала умнее и удобнее, у нее появилась поддержка Apple CarPlay/Android Auto и отличная картинка с камеры заднего вида. Из модных фишек тут полноценная проекция на лобовое стекло (в базовой комплектации!), водительское боковое зеркало с автозатемнением, «умные» форсунки омывателя на поводках «дворников», а за доплату доступен продвинутый комплекс безопасности с адаптивным «круизом» и системой экстренного торможения. На этом позитивном фоне я готов мириться с отсутствием ворса в бардачке, но искренне не понимаю, почему у «матрешки» нет ограничителя скорости, беспроводной зарядки и USB-разъемов на втором ряду.

3. В ней тихо

Ставлю на то, что новая Mazda3 — это самый тихий автомобиль марки на данный момент. Японцы воюют с лишними шумами еще с самой первой «матрешки», но только сейчас, спустя шестнадцать лет, у них получилось как надо.

Дал свои плоды комплексный подход к шумозоляции, ведь у новой «трешки» не просто толстые стекла, развитые дверные уплотнители и более эффективные шумопоглощающие материалы, весь кузов спроектирован с прицелом на высокий акустический комфорт. В итоге сначала сознание отказывается принять тот факт, что в Мазде больше не гудят шины, не ревет мотор и не свистит ветер, но такова новая реальность.

4. Она рулится, несмотря на балку

В этом поколении Mazda3 сменила заднюю многорычажную подвеску на полузависимую балку — как у Весты, Соляриса, Rio и многих других бюджетников. О причинах этого решения японцы не распространяются, но скорее всего, они банально сокращают издержки, ведь балка дешевле в производстве. Вот только кто знает, сколько сил и средств они потратили на то, чтобы научить «матрешку» с новой подвеской благородным манерам.

Таким выверенным реакциям позавидует любой автомобиль с многорычажкой. Mazda3 с ювелирной точностью отзывается на малейшее отклонение руля, пишет любые дуги слитными и собранными движениями, а во время лосиного теста на задней оси чувствуется логичное и приятное подруливание. В общем, ехать на «матрешке» активно — удовольствие, и хейтеры балки могут спать спокойно. Хотя один повод для брюзжания у них все-таки есть.

Систему стабилизации по-прежнему можно полностью отключить одним коротким нажатием соответствующей клавиши, но если мчать действительно быстро, на грани скольжений, то былого азарта уже не хватает. «Матрешка» ведет себя с акцентом на безопасность, упирается мордой, да и слегка искусственное усилие на руле сделало машину чуть более отстраненной от водителя. Ну так не зря же маздовцы называют новую эру «разумный Zoom-Zoom 2030».

5. Она комфортна

Плавность хода даже с 18-дюймовыми шинами оставила на удивление приятное впечатление. Мелких неровностей и рельефа машина замечает, пожалуй, многовато, но все отрабатывает собранно, без дискомфорта.

На крупных ямах подвеска гулко озвучивает ход на отбой, что, кстати, может быть связано именно с балкой, но когда дорога принимает божеский вид, «матрешка» катится прям не по-маздовски благородно.

6. И без турбины хорошо

Российскому рынку достались прежние атмосферные моторы Skyactiv-G с непосредственным впрыском, знакомые по предыдущей «трешке». Младший 1.5 выдает 120 сил, старший 2.0 — 150. Показатели не ахти, особенно, если учесть отсутствие турбины (всего 153 и 213 Нм), зато оба мотора идеально уживаются с классическим шестиступенчатым «автоматом».

Такая классная настройка педали газа не помешала бы многим спорткарам, поэтому даже страшные 12,4 с до «сотни» полуторалитровой «матрешки» не воспринимаются ущербными. Но для гармонии Мазде нужен мотор 2.0, с которым даже банальное маневрирование в потоке превращается в радость.

А сама машина — в золото, так как цена улетает к отметке 1,8 млн! Кстати, несмотря на довольно активный темп езды, обе версии проявили прекрасную экономичность, продемонстрировав расход 7–7,5 л/100 км.

И что, у нее нет минусов?

Еще как есть! Про цену вы уже поняли, а еще у новой Мазды3 смешной клиренс в 135 мм, тесный второй ряд и скромный багажник.

Объем багажника — 295 л, и практичным его не назовешь: большая погрузочная высота, высокий порог и ни одного кармашка для мелких вещей. Под полом — докатка

Все эти проблемы решает любой нормальный кроссовер, покупка которого со всех прагматичных точек зрения выглядит куда более логичной, но «матрешку», конечно, будут выбирать глазами и сердцем. Ведь продается же у нас маленький и тесный Mercedes A-Класса за два с лишним миллиона, так почему не может быть Мазды3 за миллион семьсот? Особенно, если итог напрашивающегося сравнительного теста не кажется таким очевидным.

Mazda3

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Выразительная внешность, классный интерьер, приятные ощущения за рулем
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Цена, цена и еще раз цена
Вердикт
От любви до ненависти один шаг
icon engine
1496–1998 см³, 4 цилиндра, 120–150 л.с., 153-213 Нм
icon transmission
МКП-6/АКП-6
icon speed
0–100 км/ч 12,4–9,3 с, 193–213 км/ч
icon weightkg
1320–1362 кг

Подробные технические характеристики Mazda3

1.52.0
Тип двигателябензиновый, R4, с непосредственным впрыскомбензиновый, R4, с непосредственным впрыском
Рабочий объем, см³14961998
Макс. мощность, л.с./об/мин120/6000150/6000
Макс. момент, Нм/об/мин153/4000213/4000
Тип приводапереднийпередний
Коробка передачмеханическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая)автоматическая, шестиступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, торсионная балкапружинная, торсионная балка
Габариты (ДхШхВ), мм4460х1795х14354460х1795х1435
Колесная база, мм27952795
Объем багажника, л295–1026295–1026
Дорожный просвет, мм135135
Снаряженная масса, кг1320 (1342)1362
Разгон 0–100 км/ч, с11,3 (12,4)9,3
Макс. скорость, км/ч198 (193)213
Расход топлива (комб.), л/100 км6,1 (6,0)6,9
Емкость топливного бака, л5151
Цена, руб.1 490 000 (1 590 000–1 845 000)1 678 000–1 915 000