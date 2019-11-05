Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?

На первый взгляд, Tiggo 7 после Витары — почти как музей современного искусства, с красивыми формами, просторный и прозрачный, без свойственных «китайцам» едких ароматов и противного пластика. Тут оригинальная «приборка» с красочным борткомпьютером, 9-дюймовый тач-скрин хорошего разрешения, двухзонный «климат», электропривод сидений, приятные кнопочки и забавный парящий центральный тоннель. Дизайнеры поработали хорошо, но те, кто занимался эргономикой, схалтурили.

Человечество скоро освоит телепортацию, но китайцы из Chery до сих пор не научились делать нормальные кресла, продольную регулировку рулевой колонки и почему-то забыли про круиз-контроль. К счастью, геометрия посадки получается достойной, но с такой короткой подушкой долго в Tiggo 7 все равно не протянешь. Осталось смириться с убогой анимацией при работе кругового обзора, разобраться в странных клавишах на центральной консоли, приноровиться к своеобразному интерфейсу «мультимедийки», освоить взлом смартфона для его синхронизации с местным дисплеем — и можно ехать.

В движении

Турбомотор 1.5 (112 л.с. и 205 Нм) на Tiggo 7 бывает только с «механикой», поэтому интерес представляет одна единственная версия с двухлитровым атмосферником мощностью 122 силы и вариатором по цене от 1 279 900 до 1 369 900 рублей. Полный привод для Tiggo 7, увы, не доступен. Китайская бесступенчатая трансмиссия далека от лучших японских аналогов на Тойоте и Subaru, не имитирует фиксированные ступени, однако и проблем от нее минимум.