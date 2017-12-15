Необъяснимо, но факт

Мы, отраслевые журналисты, часто становимся заложниками собственных стереотипов. Когда через тебя за год проходит больше машин, чем за всю жизнь многих людей (нам правда жаль), в голове неизбежно формируется образ автомобиля-единорога. Такой тачки не существует, зато мы свято уверены, что именно так должен выглядеть идеал. Самое смешное, что у каждого журналиста такой автомобиль свой. А потом ты сталкиваешься с мнением людей, которые покупают машины за кровно заработанные, а не забирают из пресс-парка, и понимаешь, что твои стереотипы – полная ерунда.

Столько проехал Toyota Highlander за две первые недели теста

К чему я все это? Да к тому, что все люди, которых я возил в обновленном Toyota Highlander, были в неописуемом восторге. Вообще все, понимаете?

А перевез я очень многих. Семью, родителей, друзей и даже боевой отряд матерей с их отпрысками. И все они, в один голос, говорили: «Классная тачка!». Хотя с моим автомобилем-единорогом Highlander не имеет ничего общего. Нормальная оплеуха, да?

Аргументация у респондентов была всегда примерно одинаковая: большой, удобный, солидный, вместительный. И в недостатке практичности этот автомобиль действительно не упрекнешь.

Стандартный объем багажника у Toyota Highlander – 813 литров. И это настолько много, что отсек, как и любое большое, но почему-то не занятое пространство, сразу же превратился в мобильную кладовку. Сначала там лежал велосипед сына, потом к нему добавился самокат, потом мы положили еще и коляску на случай продолжительных прогулок. Через некоторое время там поселилась коробка с посудой, которую надо было отвезти родителям, но мы про нее забывали. И при этом в багажнике «Хайлендера» все равно оставалось навалом места. Круто? Еще как!

Да, когда появилась необходимость в третьем ряде сидений, пространство уменьшилось до 269 литров, и все лишнее пришлось выгрузить. Но даже этого объема хватало для того, чтобы, например, вывезти с детского праздника пакеты с подарками и остатки праздничного стола.

Третий ряд в Highlander не совсем душегубка, но лучше туда усаживать тех, на кого наплевать, или тех, кто еще не дорос до права голоса. А вот на втором ряду – почти лимузинный комфорт. Секции дивана регулируются продольно, угол спинки тоже меняется. Здесь есть отдельная зона климата и подогревы, а в двери спрятаны солнцезащитные шторки. Но дело вообще не в этом.

Столько бензина на каждые сто километров просил Highlander в две первые недели теста

А в том, что места сзади столько, что эту машину и правда можно использоваться для поездок с водителем. Запас есть и для ног, и для головы. А еще, совершенно магическим образом, тут нет центрального тоннеля, а полный привод – есть! Поэтому даже трем пассажирам сзади будет так же хорошо, как в поезде Москва-Чита с кроткой проводницей, чаем, курочкой в фольге и чистым бельем.

Но спереди – это типичная «Тойота». Центральная консоль незамысловата и собрана из того, что всегда есть на складе. Эргономика, как и в любой машине Toyota, не без греха: некоторые важные кнопки спрятаны слева под рулем, на самом руле навалом клавиш (примерно к половине которых я прикасаться пока боюсь), а мультимедийная система Toyota Touch 2 мне все еще не нравится. Графика из начала двухтысячных, с логикой и управлением меню есть проблемы, а с моего гаджета на Android она почему-то отказалась воспроизводить музыку. Причем как через Bluetooth, так и через USB. С «айфоном», правда, все работало нормально.

Да-да, я согласен с тем, что почти все вышеперечисленное рисует образ «Хайлендера» как отличной семейной машины. Но ведь если бы создатели всех тачек учитывали только эти аспекты, мы бы жили на самой скучной планете во Вселенной!

Правда, и на это Toyota Highlander пытается ответить. После обновления российская моторная гамма сократилась вдвое – до одного единственного двигателя, самого кучерявого. Мотор этот – 3,5-литровый V6 мощностью 249 сил, идеально вписывающийся в российскую систему налогообложения.

При этом после рестайлинга крутящий момент несущественно подрос – с 337 до 356 Нм, а в безальтернативной автоматической коробке передач появились две дополнительные ступени, и теперь их восемь.

Двигатель, как и положено большому атмосфернику, весьма пристойно тянет по всему диапазону оборотов, достигая пика к 4700 об/мин, годно работает на 92 бензине и вполне себе мило звучит. Но вау-эффекта не производит.

По паспорту Toyota Highlander разгоняется до сотни за вполне бодрые 8,8 секунды. Вот только в этой машине они ни разу не будоражат, да и вообще кажется, что 2,1-тонный кроссовер тратит на это упражнение больше, чем отведено нормативом. Хотя рев от «шестерки» стоит такой, будто там, внизу, шины уже стерлись до корда.

И эта иллюзорность даже на пользу. Потому что к тормозам в этой машине надо привыкать. Поначалу они кажутся настолько неэффективными, что хочется заехать к дилеру и проверить их жизнеспособность. Но там все нормально. Просто они вот такие: не очень информативные и не очень цепкие. Через пару сотен километров к их настройкам привыкаешь и первоначальную боязнь вспоминаешь уже с удивлением, как фантомные боли.

А вот расход топлива вызывает боль вполне реальную. Когда я только собирался забирать Highlander на месяц, опытные коллеги хором предупреждали меня о его чрезмерной прожорливости. Мне хватило ума не спорить с ними на что-нибудь серьезное, но я все же заявил, смогу заставить «Тойоту» потреблять не более 11 литров не сотню.

Не смог. Мой лучший показатель – 14,5 литра на сто километров. Ни движение в одном темпе с фурами на полупустом МКАДе, ни отказ от езды по пробкам, ни максимально нежное отношение с педалью газа не позволили мне опустить данные борткомпьютера ниже этой отметки. Хорошо, что хотя бы 92-го – ведь это оставляет легкую надежду на то, что семье будет, чем ужинать в ближайшую неделю.

К счастью, Highlander и не подначивает гонять, заезжая в повороты так, чтобы окружающие застыли в позе женщины с веслом. Руль длинный и неинформативный, а погуливающий, пусть и не слишком пугающе, кузов остужает пыл покруче внезапного Ice Bucket Challenge.

Если попытаться экстраполировать Toyota Highlander на привычные для каждого предметы быта, то получится любимый домашний диван, на котором каждый вечер семья собирается для приятного времяпрепровождения. Он немного усыпан крошками от еды, немного протерся в ареале обитания самых габаритных членов, зато от него не приходится ждать сюрпризов в виде пружины, решившей разнообразить досуг и впиться вам в задницу. Нет, ну правда, какой может быть восторг от дивана?

И тем не менее, напоминаю: все, кто ездил в Highlander помимо меня, были от него именно в восторге. То есть, это было не простое «ну, неплохо», а «ух, какая крутая тачка». И у меня осталось две недели, чтобы понять – почему? Скорее всего, как говорил классик мемологии, есть для этого веская и страшная причина. \m

Иллюстрации: Кирилл Калапов