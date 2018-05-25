Toyota на батарейках

Кажется, в моем дворе на месяц поселилась машина, которая надолго останется самой необычной на этой стоянке. Но это не экзотический спорткар или бронированный внедорожник с салоном из кожи китового пениса. На ней можно ездить на работу или за покупками, возить детей в поликлинику, но никто не подумает, что вы арабский диктатор или наркобарон, хотя внимание будет гарантировано. Речь о Toyota Prius.

Сразу расставим все по местам: «Приус» не кажется мне красивым. Особенно досталось корме, которая заканчивается двухсекционным задним стеклом и стекающими к асфальту фонарями.

Ощущение такое, что все линейки и угольники отдали парням, рисующим «Крузаки», а на «Приус» оставили лекала и готовальни.

километров проехал «Приус» за две недели теста

С другой стороны понятно, что с Prius нового поколения Toyota ответила на брюзжания автомобилистов и выкатила машину, которая не похожа ни на одну другую. При этом для ее покупки не надо владеть нефтяной вышкой или опальным мессенджером.

Поэтому, будучи не в силах удержаться, я взял его на месяц, чтобы понять, как живется человеку на одной из самых необычных машин района, а то и всего города.

«Приус» - первая модель «Тойоты», построенная на архитектуре TNGA, которая предполагает использование строго лимитированного количества компонентов для проектирования платформ. Проще говоря, теперь японцы не придумывают для каждой модели уникальные детали, а берут, что есть.

Силовой агрегат «Приуса» - атмосферная бензиновая «четверка» 1.8, работающая по циклу Аткинсона, электромеханический вариатор, интегрированный в него стартер-генератор и тяговый электромотор, а также спрятанная под задним диваном никель-металлгидридная батарейка емкостью 6,5 Ампер-часа, то есть намно-о-о-о-го менее выносливая, чем обычные автомобильные аккумуляторы.

Поэтому совсем уж бесшумно на Toyota Prius получится только завестись и проехать пару сотен метров, после чего электроника почувствует неладное, мягко заведет ДВС, а он в свою очередь будет и вращать колеса, и заряжать аккумуляторы.

Даже если принудительно активировать электрический режим, заряда хватит только для того, чтобы добраться до ближайшего контейнера выбросить мусор и вернуться на парковку.

средний расход топлива на 100 километров спустя две недели с начала теста

Но электрическая составляющая силового агрегата тут про другое. Электромотор помогает тронуться с места и позволяет вырубить ДВС при небольших нагрузках, что очень существенно сказывается на расходе топлива. За две первые недели борткомпьютер ни разу не показал больше пяти литров на сотню.

Поверьте, видеть такое каждый день - потрясающе!

Суммарная отдача силовой установки - 122 лошадиные силы, но транспортным налогом из них облагаются только 98, которые выдает ДВС. При этом овощем «Приус» остается только в вопросах энергопотребления.

До сотни гибрид разгоняется чуть более, чем за 10 секунд, но управлять тягой приятно и удобно, а ее недостаток проявляется лишь на больших, близких к магистральным скоростях. Привыкать надо к тормозам. Настроены они так, чтобы не только эффективно замедлять машину, но и собирать энергию для батареек. Поэтому в начале хода педали машине на ваши потуги наплевать, а ближе к середине гибрид тормозит так рьяно, что аж страшно.

И это еще до включения джойстиком трансмиссии режима B, который позволяет заряжать аккумуляторы быстрее и эффективнее, а значит стоит только отпустить газ, как машина начнет отчаянно рекуперировать, снижая скорость. И отрегулировать процесс, как это можно сделать на Mitsubishi Outlander PHEV, нельзя. Поэтому в B нефиксируемый селектор я практически не переводил.

А еще «Приус» умеет поворачивать, пусть он и «Тойота» без букв GT и цифр 8 и 6 в названии. Руль страдает от нехватки информативности и хоть какого-нибудь внятного усилия, но его взаимосвязь с колесами очень неплохая: все происходит точно и без задержек.

Плюс ко всему, батарея помогла опустить центр масс, а новая платформа подарила «Приусу» многорычажку сзади вместо балки предшественника. Проще говоря, японцы сделали все, чтобы гибрид рулился. И он рулится.

То есть Toyota Prius, за исключением внешности, оказался обычной и приятной в эксплуатации машиной. Настолько обычной, что в какой-то момент начинаешь забывать о том, что едешь в тачке, в которой нет тахометра. Вообще. Совсем нет!

Как нет и классической приборки. Вместо нее посередине верхней части центральной консоли располагается большущий экран, где есть и спидометр, и данные о расходе топлива с электроэнергией, и таблица учета потраченных на бензин денег, и анимация распределения энергетических потоков. Все это было бы очень круто, если бы прямо под экраном не располагалась старенькая и молящая об эвтаназии мультимедийка Toyota Touch 2.

Я ее пинал, пинаю и буду пинать, но в «Приусе» она еще и отказалась воспроизводить музыку с моего смартфона на Android. Сообщения голосовой почты? Пожалуйста! Записи диктофона? Не вопрос. Музыку из Google Music? Не-а. Другой проигрыватель? Да отстань ты… Ну может хоть через шнур? Тоже нет.

В целом же интерьер - типичное для «Тойоты» сочетание интересных и удачных решений, уживающихся со странностями. Например, дизайн дефлекторов и использование в отделке пластиков разной фактуры и цветов - это круто. А спрятанные в нижнюю, слепую часть центральной консоли кнопки включения подогрева кресел и небольшое количество кармашкев и емкостей для мелочей - не очень.

Хотя в целом с организацией внутреннего пространства тут все нормально. Кресла хорошие, диапазона регулировок хватает, сзади тесно только очень высоким. Разве что обзорность назад, особенно в плохую погоду или сильный дождь, сильно хромают из-за того самого двусоставного стекла.

Еще немного смущает багажник. Он большой, 500-литровый, но форма его, как у пенала. Длинный, широкий, но от потолка до шторки тут не очень много места, а от шторки недалеко и до заваленного заднего стекла. Поэтому перевезти в «Приусе» можно многое, но не чего угодно.

Поначалу трудно поверить, что такое количество достоинств в «Тойоте» умудрились упаковать в такой непривычный форм-фактор. Но факт - они это сделали. Прошло две недели и я не могу ответить себе на вопрос «чем «Приус» хуже условной «Октавии»»? На него все обращают внимание, подходят, задают вопросы при практически таком же, а то и большем наборе ценных качеств.

Естественно, Prius недешевый… Впрочем, о деньгах мы поговорим через две недели. И у меня есть ощущение, что там тоже будут сюрпризы. \m

Иллюстрации: Вячеслава Крылова