Длительный тест Hyundai Tucson с турбомотором и «роботом»

Кроссовер оснащается «четверкой» объемом 1,6 литра семейства Gamma, которая дебютировала восемь лет назад. Она имеет непосредственный впрыск топлива, твинскрольный турбокомпрессор, впускной тракт переменной длины и фазовращатели на выпуске. Роботизированная коробка — семиступенчатая с сухими сцеплениями.

«Робот» можно заказать только в двух дорогих комплектациях — Dynamic и High-Tech Plus, которые стоят от 2 024 000 и 2 199 000 рублей соответственно. Первый вариант — это датчики света и дождя, климат-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедийная система с навигацией и восьмидюймовым экраном, подогревы передних и задних сидений, а также руля.