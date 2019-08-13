Длительный тест Hyundai Tucson с турбомотором и «роботом»

В Hyundai не убрали турбированную версию даже после обновления — смело (к слову, за полгода продажи модификации едва-едва превышают сотню экземпляров). Истории про давние проблемы с фольксвагеновскими агрегатами настолько прочно въелись в сознание потребителей (заодно обрастая байками и фантастическими подробностями), что только одно упоминание сочетания «турбо и робот» вызывает однозначный дизлайк. Что же представляет собой наддувный мотор этого «тушканчика»?
Кроссовер оснащается «четверкой» объемом 1,6 литра семейства Gamma, которая дебютировала восемь лет назад. Она имеет непосредственный впрыск топлива, твинскрольный турбокомпрессор, впускной тракт переменной длины и фазовращатели на выпуске. Роботизированная коробка — семиступенчатая с сухими сцеплениями.
«Робот» можно заказать только в двух дорогих комплектациях — Dynamic и High-Tech Plus, которые стоят от 2 024 000 и 2 199 000 рублей соответственно. Первый вариант — это датчики света и дождя, климат-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедийная система с навигацией и восьмидюймовым экраном, подогревы передних и задних сидений, а также руля.
У нас на тесте оказался топовый вариант. В оснащение машины дополнительно входит беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, вентиляция передних сидений, кресла с электрорегулировками, системы предупреждения фронтальных столкновений, функции слежения за мертвыми зонами, рядностью движения и усталостью водителя, а также панорамная крыша.
После обновления интерьер слегка поменялся, но остался все таким же удобным. Прекрасный руль, лаконичные приборы и логичное управление функциями, когда все элементы сгруппированы и разнесены на разные части центральной консоли.
Мягким креслам хотелось бы добавить чуть больше боковой поддержки, но в них нисколько не устаешь — я проехал от Москвы до Тамбова и обратно всего с одной остановкой и нисколько не устал.
Согласно паспорту, турбированный «тушканчик» самый быстрый в гамме — разгон до «сотни» занимает 9,1 секунды против 9,5 секунды у 185-сильного дизеля и 11,8 секунды у 150-сильного бензинового атмосферника.
Для города такой динамики достаточно: максимальные 265 Нм достигаются уже с 1500 оборотов в минуту и тянутся вплоть до 4500 оборотов. Но весь изначальный позитив разбивается о тот самый «робот».
Если двигаться в размеренном режиме, то все прекрасно: коробка незаметно перебирает передачи, легко и быстро переходит «вниз» при кик-дауне, ничем не досаждая. Но стоит попасть в вялотекущую пробку (и, не дай бог, на дороге с подъемом), то начинается цирк — трансмиссия начинает тупить, а автомобиль неприятно дергаться. И мысли о правильном выборе модификации и надежности агрегата в таких условиях работы возникают сами собой.
Не спасают ситуацию ни спортивный режим, ни настройки подвески. В «спорте» коробка все равно дергается, но при этом держит еще и повышенные обороты, умудряясь путаться в передачах. Шасси же слишком пережато: чувствуется весь микропрофиль дороги, на острых стыках машину слегка подбрасывает, а на руле постоянный зуд и слишком много вибраций. От городского кроссовера, не заточенного ни под спорт, ни под агрессивное вождение, хочется чуть большего комфорта. Хотя на энергоемкость подвески жаловаться было бы грешно.
Впечатление от первой недели таковы: приятная внешность (спасибо недавнему рестайлингу), багажник достаточно большой и удобный, чтобы туда запихнуть все самое необходимое даже для поездки трех человек «на дальняк», удобные сиденья, материалы отделки салона не самые роскошные, но управление всеми функциями организовано удобно. При этом у машины нет проблем ни с обзорностью, ни с шумоизоляцией.
Но на неровной дороге автомобиль становится дискомфортным, особенно, когда неожиданно начинает голосить подвеска, «робот» напрягает в пробках, а рулевому управлению хочется добавить чуть больше обратной связи. Для второй части нашего длительного теста мы решили поменять роботизированный «турбо-тушкан» на дизельный вариант с обычным автоматом, чтобы понять разницу между этими автомобилями. Также мы подведем итоги, разберемся со всеми мелочами эксплуатации, сравнив кроссовер с конкурентами, и подсчитаем стоимость владения. Оставайтесь с нами!
Технические характеристики Hyundai Tucson
|Бензин 1.6Т
|Тип двигателя
|Бензин I4
|Рабочий объем
|1591 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|177/5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|265/1500–4500
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4480х1850х1660
|Колесная база, мм
|2670
|Масса, кг
|1609
|Макс. скорость, км/ч
|201
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,1
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,5
|Емкость топливного бака, л
|62
|Объем багажного отделения, л
|488
|Цена, рублей
|от 2 024 000