Малолитражка для парижанки с мотором в багажнике

Женевский дрифтМалолитражка для парижанки с мотором в багажнике
На первый взгляд кажется, что Twingo создан для доставки пиццы — «Маргарита» и порция куриных крылышек здесь всегда останутся горячими, ведь мотор здесь сзади. На деле же это целая революция в сегменте малолитражек, на которую сейчас, кажется, способны лишь французы.
Немцы делают настолько правильные машины, что они способны вызвать у владельца комплекс неполноценности, владельцы японцев знают, что электронные часы в «Тойоте» переживут водителя, а от французов сейчас попросту не знаешь, чего ждать. Накаченные воздухом бамперы и диван вместо передних сидений на Citroen Cactus, руль-яйцо в Peugeot 308 или двигатель в багажнике Renault.
В Баварии бы за это просто прописали бром с Новопасситом и на всякий случай завязали в смирительную рубашку, а в Париже за такое получают продвижение по службе.
Популярной заднемоторная компоновка стала в пятидесятых: сделать массовый передний привод тогда было сложнее, чем атомную бомбу, поэтому двигатель в багажнике выглядел умным решением. Пропадал карданный вал и другие ненужные детали, а вес мотора давил на ведущие задние колеса, добавляя прыти слабосильному авто. Заднемоторными были почти все малолитражки — от Volkswagen Beetle до Fiat 500 и «Запорожца».
Правда, на скользкой дороге тяжелый зад стремился оказаться на встречной полосе, поэтому, из-за сложностей с управляемостью, заднемоторными до недавнего оставались лишь Porsche 911.
Правда, на этом сходства Renault Twingo с Porsche заканчиваются: во всяком случае, «девятьсот одиннадцатые» больше не красят в нежно голубой.
На Twingo я ехал из Парижа на Женевский автосалон и потому почти тысячу километров был обречен выглядеть принцессой, которая сидит прямо в своей туфельке. Хотя, справедливости ради, даже у туфельки звукоизоляция будет получше — в Renault вы садитесь внутрь и продолжаете слышать все то, что слышали снаружи.
Дизайнеры интерьера, видимо, черпали вдохновение из женской пудреницы, но то, как здесь обыграны самые простые вещи, вызывает восхищение. Обычно интерьер недорогой машины состоит из вырезанного из цельного куска пластика руля, передней панели из такого материала, что на нем можно резать мясо и помидоры, и простенького сидения.
Twingo же искусно балансирует на грани дешевизны и изящества: незамысловатые кресла с интегрированным подголовником издалека можно принять за ковши Mercedes-AMG, только без герба и алькантары. А руль со срезанным сектором и белой строчкой не опозорил бы и какой-нибудь спорткар.
В более дорогих версиях в центре передней панели есть сенсорный дисплей, но в моей машине на его месте лишь крепеж для смартфона. На свой гаджет можно установить приложение R&GO и пользоваться им как мультимедийной системой или, например, вывести на него показания тахометра. «Зачем платить за экран, когда один уже лежит в кармане», — говорят французы.
Кузов узкий, но не тесный — за счет расположения мотора получилось увеличить объем салона и удешевить конструкцию, но под капотом на защелках уместились только горловины технических жидкостей, а 188-литровый багажник уступает по объему переднеприводным конкурентам.
я выбрал вместо рекламы.
Если открыть пятую дверь, откинуть коврик и слой теплоизоляции, и отвинтить крышку на шести винтах, то можно увидеть двигатель. Объемом не больше пакета кефира, с маленькой турбинкой Honeywell — на холостых оборотах он холерически дрожит как соседская левретка, но под тягой его голос ломается, и он переходит на взрослый рев.
Рычаг 5-ступенчатой «механики» вязко включает первую передачу, длинное сцепление схватывает в самом конце, и на первых двух передачах Twingo под стрекот трех цилиндров бросается вперед.
Разгон до ста километров в час занимает десять секунд, но поскольку вы не сидите в машине, а машина буквально надета на вас, это придает ощущениям дополнительную остроту. Что-то подобное испытываешь на скутере. Или на старом Smart ForTwo.
Стоя на парижском перекрестке, я чувствую, как по кузову мурашками бегут вибрации от мотора, как щелкает реле дворников. Кузов покачивают боковые порывы ветра, а по крыше барабанит дождь: голубая малолитражка резонирует в такт окружающему миру и напоминает маленького, нахохлившегося воробья, которого сдувает с ветки.
Это здесь, на Елисейских полях, он настоящий француз и полноценный автомобиль, а где-нибудь в Сургуте Twingo бы просто провалился в яму и по нему сверху проехал Land Cruiser.
Кассету Кати Огонек вставить некуда, выглядит не по понятиям… В общем, в Россию его пока не поставляют.
Хотя на тыльной стороне лючка бензобака почему-то на русском языке написано последнее китайское предупреждение: заливать в бак бензин до трех щелчков заправочного пистолета. Сам бак не больше наперстка — тридцать литров. На Infiniti QX60 с таким количеством топлива и двигатель не прогреешь.
Проезжая пункт оплаты дороги, я обнаруживаю, что здесь нет даже авторежима стеклоподъемника: останавливаешься, берешь талончик, тронувшись, левой рукой держишь руль, правой жмешь на кнопку на двери, прерываешься, включаешь вторую передачу и продолжаешь закрывать чертово окно.
На шоссе набегающие порывы ветра треплют Renault Twingo, как пододеяльник на бельевой веревке, и я вцепляюсь в руль, словно Стив Маккуин в Ле Мане на прямой Мюльсанн. Только Маккуин ехал под четыреста, а мы едва набрали сто двадцать.
Где-то глубоко в недрах периодически слышится скрежет и кряхтение — это, сохраняя курсовую устойчивость, то с одной, то с другой стороны электроника прикусывает тормоза. Понятно, что Twingo создавался для города, но я впервые вижу машину, у которой от ветра включается система стабилизации.
Водители сзади думают, что я перебрал вина, крашу губы или занимаюсь за рулем восковой депиляцией, а я просто борюсь за то, чтобы мы не улетели с дороги.
Мне не страшно за прожжённых французских фермеров, которые издеваются над утиной печенью, или решительных, эмансипированных парижанок — они с «Твинго» справятся. Но в Германии в правом медленном ряду едут только школьные автобусы и катафалки, а на этой же «тележке» построен немецкий Smart.
Какую-то роль, видимо, сыграл и разгруженный от мотора передок — для пущей устойчивости передняя колея маленького Renault даже шире, чем задняя. Тот, кто ожидал, что из этой заднемоторной, заднеприводной крохи получится дешевый дрифт-мобиль, должны знать, что инженеры хотели этого меньше всего.
Руль Twingo не очень отзывчив в нуле и настолько «длинный», что может загубить в нем последние драйверские замашки, но рейка здесь с переменным шагом зубьев и в крутых поворотах «баранка» неожиданно обретает нужную остроту.
Маленькая турбинка быстро раскручивается, вдыхая в камеру сгорания дополнительный кислород, и педаль газа становится нервной и острой, как у маленького спорткара.
«Пустой» передок позволил увеличить арки, и угол поворота передних колес вырос до 45 градусов, так что на круговом движении или в горных шпильках Renault Twingo крутится, как собака за собственным хвостом.
Кажется, что на пределе Twingo проедет плугом мимо поворота, скатится с горы и развалится внизу, разбившись об единственный в округе деревенский магазин, но передние колеса не спешат сдаваться и провоцируют обращаться с машиной жестче и наглее.
Соскальзывать с траектории маленький Renault начинает всеми четырьмя колесами, а под сброс газа чуть-чуть виляет задняя ось. Довернуть ее тягой нереально — система стабилизации просыпается на каждый чих, так что раскачать этот брелок от Porsche можно разве что ручником.
В общем, причислять Renault Twingo к маленьким зажигалкам пока рано, хотя повысить настроение водителю он способен.
За тысячу километров я привык даже к его сумасбродным прыжкам на шоссе, а в вечерние парижские пробки на обратном пути из Женевы он нырнул, как гуппи в знакомый аквариум.
Twingo необычен в деталях и, как это и положено маленькой недорогой машинке, он бывает неотесан в манерах, но сумма всех достоинств и недостатков образуют одну вещь, которую французы называют шарм. И это и не может оставить равнодушным.
Smart
Проект экзотической заднемоторной платформы Renault стал возможен за счет кооперации с Daimler — новый Smart ForFour технически идентичен Renault Twingo и производится с ним на одном заводе. Непосредственность французских инженеров поначалу попортила немцам немало нервов: защелки, открывающие задние окна, просто огромные, у крышки мотора шесть болтов, тогда как раньше Smart обходился одним, саморезы в интерьере были блестящими, но дотошные немцы настояли на незаметных черных.
Передняя панель и отделка интерьера у машин разная и в Smart выглядит более навороченной. Стоимость тоже выше: в Германии ForFour обойдется минимум в 10 995 евро против 9 590 евро у Twingo. Причем, Smart можно заказать в «мерседесовской» серии edition #1 с 16-дюймовыми дисками и панорамной крышей. Наконец, у него, в отличие от «Твинго» есть шансы оказаться в России.
Технические характеристики Renault Twingo TCe 90
|-
|Тип двигателя
|Бензиновый с турбонаддувом
|Рабочий объем, см³
|898
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|90/5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|135/2500
|Тип привода
|Задний
|Трансмиссия
|механическая, 5-ступенчатая
|Габариты (ДхШхВ), мм
|3595x1875x1554
|Колесная база, мм
|2492
|Дорожный просвет, мм
|170
|Снаряженная масса, кг
|943
|Объем багажника, л
|188
|Макс. скорость, км/ч
|165
|Разгон 0-100 км/ч, с
|10,8
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|4,3
|Размер шин
|165/65 R15 спереди и 185/60 R15 сзади
|Цена во Франции (евро)
|от 10 900