Малолитражка для парижанки с мотором в багажнике

Немцы делают настолько правильные машины, что они способны вызвать у владельца комплекс неполноценности, владельцы японцев знают, что электронные часы в «Тойоте» переживут водителя, а от французов сейчас попросту не знаешь, чего ждать. Накаченные воздухом бамперы и диван вместо передних сидений на Citroen Cactus, руль-яйцо в Peugeot 308 или двигатель в багажнике Renault.

В Баварии бы за это просто прописали бром с Новопасситом и на всякий случай завязали в смирительную рубашку, а в Париже за такое получают продвижение по службе.

Популярной заднемоторная компоновка стала в пятидесятых: сделать массовый передний привод тогда было сложнее, чем атомную бомбу, поэтому двигатель в багажнике выглядел умным решением. Пропадал карданный вал и другие ненужные детали, а вес мотора давил на ведущие задние колеса, добавляя прыти слабосильному авто. Заднемоторными были почти все малолитражки — от Volkswagen Beetle до Fiat 500 и «Запорожца».

Правда, на скользкой дороге тяжелый зад стремился оказаться на встречной полосе, поэтому, из-за сложностей с управляемостью, заднемоторными до недавнего оставались лишь Porsche 911.

Правда, на этом сходства Renault Twingo с Porsche заканчиваются: во всяком случае, «девятьсот одиннадцатые» больше не красят в нежно голубой.