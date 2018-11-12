УАЗ патриота

Наш ответ «Ленд-Роверам» и «Ленд-Крузерам» был разработан еще в античные времена — конструирование «пра-Патриота», короткого УАЗ 3160 началась в восьмидесятых. С 2000 года он выпускался в виде УАЗа 3162 «Симбир», затем перезагрузился не без помощи ГАЗа и в 2005 году вышел на рынок под именем Patriot — и с тех пор пытается угнаться за современностью.

Внедорожник периодически обновляют — в ходе нескольких модернизаций он получил электронные системы со сложными аббревиатурами, подогревы в нужных местах и мультируль. Правда, каждый рестайлинг вызывает у публики одни и те же вопросы. Неравнодушный зритель наливает чаю, приподнимает пальцы над клавишами, после чего выдает приблизительно такой рефрен: «Патриот ржавеет, сыпется, не едет на низах, не управляется в поворотах, а еще в нем шумно!».