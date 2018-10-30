Видео: тест обновленного Kia Sportage

У самого популярного кроссовера в классе наконец-то появилась версия с мотором 2.4 GDI — и мы на ней поездили

В сентябре Sportage впервые за долгое время опередил по продажам Тойоту RAV4 и стал самым продаваемым среднеразмерным кроссовером России еще до появления у дилеров обновленных машин. А после рестайлинга спрос наверняка будет еще выше, ведь неплохо сбалансированному Спортейджу не хватало лишь более мощного атмосферника и шумоизоляции. Тише внутри, увы, не стало, зато теперь можно добавить 110 тысяч рублей и вместо чахлого двухлитрового мотора получить двигатель 2.4 мощностью 184 силы. Поехал ли такой Sportage бодрее?