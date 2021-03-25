25 марта, 8:30

Исправить и раскрасить: тест обновленного Subaru XV

Разбираемся, что произошло с самым компактным кроссовером Субару после рестайлинга

© Subaru
Ефим Репин
Subaru XV мне всегда нравился: брутальная внешность с рублеными гранями, двухцветные колеса, постоянный полный привод и 22 сантиметра под брюхом — такой дорожный просвет далеко не на всех настоящих внедорожниках встречается. И всё это упаковано в идеальную для мегаполиса с его вечно загруженными дворами и тесными парковками компактную «коробочку». Но всю жизнь у «Икс-Ви» был, по большому счету, один существенный недостаток — цена.

В 2017 году, когда на российский рынок вышло пятое поколение модели на современной модульной платформе, двухлитровый кроссовер стоил минимум 1,7 миллиона рублей. И это было много. Сейчас появился обновленный вариант кроссовера и цены на него начинаются уже от 2,46 миллиона рублей. И это по-прежнему много. Даже с учетом того, что происходит с экономикой, курсами валют, утилизационными сборами и прочими «ужасами нашего городка».

Так выглядит автомобиль в новом цвете «плазменно-желтый перламутр»

Короче, в мире изменилось многое за это время, не мне вам рассказывать, но что произошло с автомобилем за пять лет? Может быть он настолько вырос по сравнению со своим предшественником, что легко оправдает и новую цену? Вот сейчас и посмотрим.

И на что тут смотреть? Выглядит так же!

А вот и нет. Но изменений не много, это правда. Стал другим рисунок решетки радиатора и дизайн пластиковой накладки переднего бампера, появились новые легкосплавные диски размерностью 17 и 18 дюймов, а в гамму цветов добавился вариант под названием «плазменно-желтый перламутр», который очень классно смотрится на солнце (но за него придется доплатить 29 тысяч рублей).

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Главные изменения XV — другой передний бампер...

В общем, зачем сильно менять то, что и так хорошо работает — этот принцип подходит для обновленного XV в полной мере.

Было
Стало

Отличить интерьер обновленного XV от дорестайлингового можно только в том случае, если у вас будет «средняя» комплектация LG. В этом случае появятся двухцветные сиденья с комбинированной отделкой.

Больше ничего не поменялось. В кроссовере по-прежнему не самые плохие материалы отделки и эргономика, удобные кресла, высокая посадка, отличная обзорность с тоненькими передними стойками, которую попробовали дополнительно улучшить новой для модели функцией — при движении задним ходом стало автоматически наклоняться правое зеркало.

Subaru XV получил больше изменений не в плане дизайна или материалов отделки, а в оснащении. Например, модели добавили автоматическую блокировку дверей при начале движения (да, такой простейшей функции раньше не было), «парковочную» камеру спереди и память на два положения сиденья водителя.

Задние сиденья складываются в соотношении 60:40

Кроме того, модель получила систему SI-Drive со спортивным режимом, для неё доработали внедорожный помощник X-Mode, у которого теперь появилось два варианта настроек вместо одного — для «снега и грунта», а также «для глубокого снега и грязи». Эти режимы меняют алгоритмы работы вариатора, реакции двигателя на газ, настройки системы стабилизации и задействуя систему помощи при спуске со склона.

Во-о-от! Кажется, подбираемся к изменениям в технике!

Именно так. Но не ждите чего-то глобального: силовая установка осталась прежней, но настройки подвески поменялись. В движение кроссовер всё еще приводит двухлитровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором, но вот амортизаторы стали жестче, а пружины — мягче. Как говорят в Subaru, инженеры хотели сделать подвеску чуть плотнее, собраннее и при этом менее валкой.

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И очень круто, что в компании не перемудрили с настройками. Подвеска Subaru XV и правда плотная (но без лишней жесткости) и обалденно энергоемкая. Кроссоверу совершенно наплевать, насколько плохая дорога под колесами. Ямы, заплатки, стыки и прочие выбоины-колдобины различной глубины отрабатываются упруго и невозмутимо, без единого пробоя.

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При этом кроссовер способен весьма активно проходить повороты, но мощности хотелось бы больше. В городе моторчика еще худо-бедно хватает (ощущение «бодрости» возникает, в том числе, за счет быстрых и острых реакций на нажатие педали газа), а вот на трассе становится грустновато.

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Субару планирует добавить в гамму российского XV и 2,5-литровый агрегат, однако произойдет это, скорее всего, только вместе с появлением следующего поколения кроссовера.

Впечатление от езды портит разве что рёв двигателя и невнятная шумоизоляция в целом — в колесных арках гремит снег, а на высокой скорости на уши сильно давят гудящие шины и аэродинамические шумы в районе зеркал и передних стоек.

Понятно. Так и что там с ценами?

Как уже говорилось выше, базовая комплектация обновленного Subaru XV стоит 2 459 000 рублей. Но стандартное оснащение неплохое: светодиодные фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и передних кресел (обогрева лобового стекла нет в принципе — только обогрев зоны покоя дворников), мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto, датчики света и дождя, камера заднего вида и даже фирменная фишка Субару — комплекс систем превентивной безопасности EyeSight.

В системе полного привода XV используется многодисковая муфта, собранная единым узлом с вариатором. Тяга распределяетя в пропорции 60:40 в пользу передней оси, но соотношение может меняться в зависимости от условий движения.

Он состоит из двух цветных камер, установленных в верхней части лобового стекла. Они отвечают за работу системы предотвращения столкновений (в том числе, на парковке — не даст впилиться в стену, если водитель, например, перепутал газ с тормозом), адаптивного круиз-контроля, слежения за рядностью движения и удержания в полосе.

Вторая комплектация стоит 2 519 900 рублей. В ней добавится комбинированная отделка салона, 18-дюймовые диски (вместо базовых 17-дюймовых), электрорегулировка кресла водителя и дополнительный USB-порт на передней панели.

Топовый вариант обойдется в 2 629 900 рублей. Он получит люк, кожаную отделку салона, память положений кресел и навигацию.

Дорого, но проблема XV усугубляется даже не сравнением с ценами потенциальных конкурентов, а тем, что за те же 2,4-2,6 миллиона рублей можно взять более крупный и практичный Forester с практически таким же оснащением. Единственное, чего не будет у Форестера — это таких же ярких цветов кузова.

Так что выбор между этими двумя моделями при одинаковой стоимости очевидно будет в пользу второй, что и подтверждает статистика продаж. Но людям из Субару хочется пожать руку. За то, что несмотря ни на что продолжают ввозить к нам XV — яркое, пусть и не часто встречающееся, пятнышко на наших дорогах. Без которого уж точно они бы выглядели еще скучнее.

Subaru XV

Нравится
Шасси, управляемость и постоянный полный привод
Не нравится
Скромный моторчик, маленький багажник и цена
Вердикт
Классный автомобиль, но цена сводит все его шансы на нет
1995 см³, R4, 150 л.с., 196 Нм
Вариатор
0–100 км/ч — 10,6 с, 192 км/ч
kg
1525 кг

Подробные технические характеристики

2.0i
Тип двигателябензиновый, R4
Рабочий объем, см³1995
Макс. мощность, л.с./об/мин150/6000–6200
Макс. момент, Нм/об/мин196/4000
Тип приводаполный
Коробка передачвариатор
Передняя подвескапружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, на двойных поперечных рычагах
Габариты (ДхШхВ), мм4485х1800х1615
Колесная база, мм2665
Объем багажника, л310
Дорожный просвет, мм220
Снаряженная масса, кг1525
Полная масса, кг1940
Разгон 0–100 км/ч, с10,6
Макс. скорость, км/ч192
Расход топлива (комб.), л/100 км7,1
Объем топливного бака, л63
Цена, руб.от 2 459 000