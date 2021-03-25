Разбираемся, что произошло с самым компактным кроссовером Субару после рестайлинга

Короче, в мире изменилось многое за это время, не мне вам рассказывать, но что произошло с автомобилем за пять лет? Может быть он настолько вырос по сравнению со своим предшественником, что легко оправдает и новую цену? Вот сейчас и посмотрим.

И на что тут смотреть? Выглядит так же!

А вот и нет. Но изменений не много, это правда. Стал другим рисунок решетки радиатора и дизайн пластиковой накладки переднего бампера, появились новые легкосплавные диски размерностью 17 и 18 дюймов, а в гамму цветов добавился вариант под названием «плазменно-желтый перламутр», который очень классно смотрится на солнце (но за него придется доплатить 29 тысяч рублей).