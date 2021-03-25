Разбираемся, что произошло с самым компактным кроссовером Субару после рестайлинга

В 2017 году, когда на российский рынок вышло пятое поколение модели на современной модульной платформе, двухлитровый кроссовер стоил минимум 1,7 миллиона рублей. И это было много. Сейчас появился обновленный вариант кроссовера и цены на него начинаются уже от 2,46 миллиона рублей. И это по-прежнему много. Даже с учетом того, что происходит с экономикой, курсами валют, утилизационными сборами и прочими «ужасами нашего городка».
Короче, в мире изменилось многое за это время, не мне вам рассказывать, но что произошло с автомобилем за пять лет? Может быть он настолько вырос по сравнению со своим предшественником, что легко оправдает и новую цену? Вот сейчас и посмотрим.
И на что тут смотреть? Выглядит так же!
А вот и нет. Но изменений не много, это правда. Стал другим рисунок решетки радиатора и дизайн пластиковой накладки переднего бампера, появились новые легкосплавные диски размерностью 17 и 18 дюймов, а в гамму цветов добавился вариант под названием «плазменно-желтый перламутр», который очень классно смотрится на солнце (но за него придется доплатить 29 тысяч рублей).
В общем, зачем сильно менять то, что и так хорошо работает — этот принцип подходит для обновленного XV в полной мере.
Отличить интерьер обновленного XV от дорестайлингового можно только в том случае, если у вас будет «средняя» комплектация LG. В этом случае появятся двухцветные сиденья с комбинированной отделкой.
Больше ничего не поменялось. В кроссовере по-прежнему не самые плохие материалы отделки и эргономика, удобные кресла, высокая посадка, отличная обзорность с тоненькими передними стойками, которую попробовали дополнительно улучшить новой для модели функцией — при движении задним ходом стало автоматически наклоняться правое зеркало.
Subaru XV получил больше изменений не в плане дизайна или материалов отделки, а в оснащении. Например, модели добавили автоматическую блокировку дверей при начале движения (да, такой простейшей функции раньше не было), «парковочную» камеру спереди и память на два положения сиденья водителя.
Кроме того, модель получила систему SI-Drive со спортивным режимом, для неё доработали внедорожный помощник X-Mode, у которого теперь появилось два варианта настроек вместо одного — для «снега и грунта», а также «для глубокого снега и грязи». Эти режимы меняют алгоритмы работы вариатора, реакции двигателя на газ, настройки системы стабилизации и задействуя систему помощи при спуске со склона.
Во-о-от! Кажется, подбираемся к изменениям в технике!
Именно так. Но не ждите чего-то глобального: силовая установка осталась прежней, но настройки подвески поменялись. В движение кроссовер всё еще приводит двухлитровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором, но вот амортизаторы стали жестче, а пружины — мягче. Как говорят в Subaru, инженеры хотели сделать подвеску чуть плотнее, собраннее и при этом менее валкой.
И очень круто, что в компании не перемудрили с настройками. Подвеска Subaru XV и правда плотная (но без лишней жесткости) и обалденно энергоемкая. Кроссоверу совершенно наплевать, насколько плохая дорога под колесами. Ямы, заплатки, стыки и прочие выбоины-колдобины различной глубины отрабатываются упруго и невозмутимо, без единого пробоя.
При этом кроссовер способен весьма активно проходить повороты, но мощности хотелось бы больше. В городе моторчика еще худо-бедно хватает (ощущение «бодрости» возникает, в том числе, за счет быстрых и острых реакций на нажатие педали газа), а вот на трассе становится грустновато.
Субару планирует добавить в гамму российского XV и 2,5-литровый агрегат, однако произойдет это, скорее всего, только вместе с появлением следующего поколения кроссовера.
Впечатление от езды портит разве что рёв двигателя и невнятная шумоизоляция в целом — в колесных арках гремит снег, а на высокой скорости на уши сильно давят гудящие шины и аэродинамические шумы в районе зеркал и передних стоек.
Понятно. Так и что там с ценами?
Как уже говорилось выше, базовая комплектация обновленного Subaru XV стоит 2 459 000 рублей. Но стандартное оснащение неплохое: светодиодные фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и передних кресел (обогрева лобового стекла нет в принципе — только обогрев зоны покоя дворников), мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto, датчики света и дождя, камера заднего вида и даже фирменная фишка Субару — комплекс систем превентивной безопасности EyeSight.
Он состоит из двух цветных камер, установленных в верхней части лобового стекла. Они отвечают за работу системы предотвращения столкновений (в том числе, на парковке — не даст впилиться в стену, если водитель, например, перепутал газ с тормозом), адаптивного круиз-контроля, слежения за рядностью движения и удержания в полосе.
Вторая комплектация стоит 2 519 900 рублей. В ней добавится комбинированная отделка салона, 18-дюймовые диски (вместо базовых 17-дюймовых), электрорегулировка кресла водителя и дополнительный USB-порт на передней панели.
Топовый вариант обойдется в 2 629 900 рублей. Он получит люк, кожаную отделку салона, память положений кресел и навигацию.
Дорого, но проблема XV усугубляется даже не сравнением с ценами потенциальных конкурентов, а тем, что за те же 2,4-2,6 миллиона рублей можно взять более крупный и практичный Forester с практически таким же оснащением. Единственное, чего не будет у Форестера — это таких же ярких цветов кузова.
Так что выбор между этими двумя моделями при одинаковой стоимости очевидно будет в пользу второй, что и подтверждает статистика продаж. Но людям из Субару хочется пожать руку. За то, что несмотря ни на что продолжают ввозить к нам XV — яркое, пусть и не часто встречающееся, пятнышко на наших дорогах. Без которого уж точно они бы выглядели еще скучнее.
Subaru XV
Подробные технические характеристики
|2.0i
|Тип двигателя
|бензиновый, R4
|Рабочий объем, см³
|1995
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|150/6000–6200
|Макс. момент, Нм/об/мин
|196/4000
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|вариатор
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, на двойных поперечных рычагах
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4485х1800х1615
|Колесная база, мм
|2665
|Объем багажника, л
|310
|Дорожный просвет, мм
|220
|Снаряженная масса, кг
|1525
|Полная масса, кг
|1940
|Разгон 0–100 км/ч, с
|10,6
|Макс. скорость, км/ч
|192
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,1
|Объем топливного бака, л
|63
|Цена, руб.
|от 2 459 000