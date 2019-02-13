Машина времени

А внутри? Коричневая кожа, натуральное дерево и металл (качество материалов — на высоте!), панорамная стеклянная крыша, сиденья с массажем, божественная аудиосистема Bowers & Wilkins с кевларовыми динамиками и алюминиевыми твиттерами, проекционный дисплей, электронная приборка и куча вспомогательной электроники, описание которой займут несколько листов А4.

В общем, если вы хотите наглядно увидеть, как далеко ушли технологии автомобильного мира за последние 30 с лишним лет, поставьте рядом Volvo 240 и V90. Яснее некуда.