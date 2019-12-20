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9:49

Видео: тест кроссовера Chery Tiggo 4

Китайский кроссовер, который не стыдно взять вместо Креты

Турбомотор 1.5, «робот» с двумя сцеплениями, управление жестами и водонепроницаемый ключ-браслет — нет, это вам не какой-нибудь новый Volkswagen, не BMW и даже не Jaguar. На самом деле это компактный кроссовер Chery Tiggo 4, конкурент Креты и Каптюра. Но как оказалось, это один из лучших «китайцев» на российском рынке, и сейчас в хорошей комплектации с бесключевым доступом, 18-дюймовыми колесами, полным набором обогревов, камерой заднего вида и шестью подушками безопасности его можно купить всего за 1,1 млн рублей. Есть ли тут подвох?