Каким получился конкурент «трешке» BMW от премиального подразделения концерна Hyundai?

Видео: тест седана Genesis G70

Каким получился конкурент «трешке» BMW от премиального подразделения концерна Hyundai?

Линейка седанов марки Genesis заполнена. К представительскому флагману G90 и среднему G80 присоединяется младший брат G70, построенный на платформе нашумевшего лифтбека Kia Stinger и призванный конкурировать в самом насыщенном и харизматичном сегменте премиума, в котором, с одной стороны, правит бал немецкая тройка в лице BMW третьей серии, Мерседеса С-класса и Audi A4, а с другой есть такие особенные автомобили, как Jaguar XE и Alfa Romeo Giulia. Чем ответит Genesis G70, помимо привлекательного ценника?
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Тест-драйв

Видео: тест седана Genesis G70

Каким получился конкурент «трешке» BMW от премиального подразделения концерна Hyundai?

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