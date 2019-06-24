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11:57

Видеотест Renault Arkana

Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?

Несколько лет назад в российском офисе компании Renault подумали — почему бы на основе проверенной платформы от Дастера и Каптюра не предложить покупателю что-то очень красивое и модное? Так родилась идея массового купе-кроссовера под названием Arkana. А затем в Renault решили, что яркому автомобилю нужен соответствующий ездовой характер, и поэтому Arkana получила более жесткий кузов, электроусилитель руля вместо «гидравлики», особые настройки подвески, новый вариатор и — внимание — 150-сильный турбомотор 1.33, разработанный вместе с концерном Daimler. Ну, а главное во всей этой истории, конечно, цены. От 999 тысяч до 1,5 млн рублей! Смотрите, что получилось.

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