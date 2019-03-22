Poloвозрелый

Кажется, я нашел объяснение российской любви к марке Volkswagen. Причины метафизические: фольксвагеновцы, как и русские, долго запрягают, да быстро ездят. Взялись за кроссоверы едва ли не последними — но теперь количество моделей вот-вот перевалит за десяток. Tiguan, Tharu, Tayron, Teramont, Tarek, T-Roc... Я ничего не забыл?

Но из всех Фольксвагенов на букву Т — именно так у них принято называть кроссоверы — для россиян актуальнее новая модель T-Cross. Для знакомства с ней я отправился на Майорку.

Это самый маленький, самый незамысловатый и самый доступный из кроссоверов немецкой марки: почти как наш народный Поло-седан, только паркетник. Volkswagen T-Cross и приготовлен из Polo —только нового, шестого поколения: у него заимствована большая часть элементов шасси, силовые агрегаты и многие детали интерьера.