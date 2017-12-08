Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway

Знаете, какая движуха творится вокруг этих машин? Да безумная вообще! Как только Kia Rio X-Line приехал в пресс-парк, точно такое же тройное сравнение решили устроить не только мы, но и несколько других крупных изданий. Буквально на одной и той же неделе. Из-за чего спор за тестовые автомобили лишь чудом (и журналистской тщедушностью) не перерос в мордобой. А чего вы хотели – один из главных и самых долгожданных материалов года! Хотя если разобраться – один из самых грустных.

Ведь о чем шумим-то, граждане? Приподнятые и защищенные легковушки – суть плацебо для тех, кто хочет полноценный кроссовер, но не вытягивает его по деньгам. Это в развитых странах бюджетные модели сделаны для того, чтобы транслировать автомобильность в новые социальные слои. А у нас что ни год – то следующий уровень дауншифтинга, и пусть вас не обманывают двузначные цифры роста, с которыми рынок заканчивает 2017-й. В другой реальности (то есть каких-то четыре года назад) за 800 тысяч рублей можно было купить сносно укомплектованные Qashqai и Yeti, нафаршированный Juke, а то и настоящую Grand Vitara. А сейчас бюджетный Hyundai Creta с этой отметки только стартует. В комплектации «барабан-эдишн».

Хотите еще соли на рану? В 2013 году в такую сумму укладывались Skoda Fabia RS, Opel Astra GTC, седьмой Volkswagen Golf и Ford Mondeo. Сделайте паузу, осознайте, прочувствуйте, поплачьте. Не держите это в себе. Полегчает – продолжим.