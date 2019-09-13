Месяц живем с Volvo XC40: часть первая

Качество материалов — прекрасное, сиденья даже в простой модификации — удобные и устроиться за рулем не доставляет никаких проблем. При этом на заднем ряду даже остается место для пассажиров: здесь просторно, ступни помещаются под переднее кресло даже если оно опущено до упора вниз, но спинка стоит слишком вертикально и ее, увы, никак нельзя отрегулировать.

В общем и целом всё классно, но есть неожиданный косяк — на втором ряду нет потолочных ручек. Вообще. А чтобы держаться за ручки в дверях, приходится неудобно выворачивать кисть.

Багажник удобный — как всегда у Volvo. Лямочки, крючочки, отдельные ниши и поднимающаяся домиком полка, создающая отдельное пространство для пары небольших пакетов, которые можно повесить на отдельные крючки. Объем отсека — 460 литров. А это меньше, чем у большинства одноклассников, включая Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и новый Range Rover Evoque.