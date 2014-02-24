Тест-драйв тягача для перевозки межконтинентальной баллистической ракеты РС-24

Танки, самолеты и вертолеты сегодня – это так, для локальных конфликтов. От глобального Армагеддона нас страхует только ядерное оружие. Легендарную фразу "А может бахнем?" я перед началом теста сказать не успел, да и если бы сказал – толку от этого было бы мало. Нам дали учебный вариант машины, на которой закреплена "болванка", по габаритам и массе соответствующая настоящей межконтинентальной баллистической ракете, но без смертоносной начинки.

Сама ракета РС-24 "Ярс" – это развитие хорошо известного "Тополя-М". Правда, в отличие от "Тополя", эта твердотопливная ракета несет не один боевой блок с множеством ложных целей, а сразу несколько – как, например, жидкостные ракеты Р36-М "Воевода" (по классификации НАТО – SS-18 "Сатана"). Мощность "Ярса" меньше, чем у "Тополя-М", но, как говорят военные, одной такой ракетой можно накрыть куда большую территорию – боевых блоков-то несколько. Максимальная дальность, по разным данным, составляет от 11 до 12 тысяч километров.

МЗКТ-79221 – машина солидная. Шутка ли – масса 40 тонн без ракеты (а с ней – свыше 120 тонн).

У нее восемь осей и шестнадцать колес, каждое из которых высотой с человеческий рост. Привод – полный; более того, колеса первых и последних трех осей являются управляемыми. Причем задние поворачиваются в обратную сторону: крутишь руль влево, и первые три оси поворачиваются влево, а задние – вправо, для лучшей маневренности.