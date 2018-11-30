Зона комфорта Cadillac XT5

Кажется, формат премиального кроссовера сам по себе гарантирует успех в России — спрос на такой товар есть! Но до лидера сегмента, Lexus RX, Кадиллаку XT5 далеко (пять сотен против девяти тысяч машин в прошлом году). Дело точно не в дизайне — он современный, привлекательный, в меру агрессивный. В узких дворовых проездах встречные готовы уступить и сдать назад, глядя в узкие росчерки светодиодных фар. Хотя это как раз на Кадиллаке удобно маневрировать задним ходом — камер заднего вида у него сразу две.

Зеркало или камера?

Одна из самых интересных фишек автомобиля — монитор на месте салонного зеркала заднего вида. Изображение на него передается с камеры, установленной рядом с обычной камерой заднего вида. Казалось бы, зачем менять привычное зеркало на изображение с камеры? Плюс — в увеличенном секторе обзора. Утверждают, что площадь видимости больше на 300 процентов. Система практически не требует привыкания и совершенно не боится темноты — светочувствительность отличная, но в то же время фары попутных машин не ослепляют камеру.