Зона комфорта Cadillac XT5

Кажется, формат премиального кроссовера сам по себе гарантирует успех в России — спрос на такой товар есть! Но до лидера сегмента, Lexus RX, Кадиллаку XT5 далеко (пять сотен против девяти тысяч машин в прошлом году). Дело точно не в дизайне — он современный, привлекательный, в меру агрессивный. В узких дворовых проездах встречные готовы уступить и сдать назад, глядя в узкие росчерки светодиодных фар. Хотя это как раз на Кадиллаке удобно маневрировать задним ходом — камер заднего вида у него сразу две.
Зеркало или камера?
Одна из самых интересных фишек автомобиля — монитор на месте салонного зеркала заднего вида. Изображение на него передается с камеры, установленной рядом с обычной камерой заднего вида. Казалось бы, зачем менять привычное зеркало на изображение с камеры? Плюс — в увеличенном секторе обзора. Утверждают, что площадь видимости больше на 300 процентов. Система практически не требует привыкания и совершенно не боится темноты — светочувствительность отличная, но в то же время фары попутных машин не ослепляют камеру.
Разрешение и камеры, и монитора довольно высокое, и это особенно заметно, когда включаешь заднюю передачу и на центральном дисплее появляется изображение с обычной камеры заднего хода — оно заметно уступает по качеству. Словом, игра стоила свеч. Правда, есть и свои нюансы.
Камера находится посередине пятой двери (а не вверху), и изображение транслируется с непривычной точки. В хорошую погоду картинка была отличной, но, когда мы съехали с трассы в степь и за нами шлейфом полетела грязь, все изменилась — камера быстро стала пачкаться, а изображение в зеркале ухудшаться. Через некоторое время в картинка превратилось в темное коричневое пятно.
На этот случай инженеры предусмотрели омыватель заднего стекла, который имеет и отдельную форсунку для обеих задних камер. Это уже неплохо, но желание выйти с тряпкой и протереть «глазок» вручную остается. Кстати, монитор можно отключить — и зеркало вновь станет просто зеркалом.
Осторожно, овцы!
В арсенале XT5 немало электронных помощников. Например, система предупреждения об опасном сближении, функция автоматического переключения дальнего света на ближний, слежение за полосой движения, система распознавания пешеходов и система предотвращения столкновений на скорости до 30 километров в час. И все это есть уже в комплектации Premium, второй после базовой.
Стоит сказать, что животных (в прямом смысле этого слова) на сельских дорогах Казахстана значительно больше, чем людей. Нередко стада переходят дорогу, и нам невольно пришлось испытать работу одной из вспомогательных систем XT5. Когда одна из овец отбилась от своих собратьев и бросилась под колеса, кроссовер, подав предупредительный сигнал и высветив красненькую пиктограмму на приборной панели, активировал экстренное торможение.
Получается, на счету компании Cadillac как минимум одна спасенная овечья жизнь. Хорошо, что скорость у нас была небольшая, иначе даже при всей бдительности электроники животное могло бы пострадать.
Каньоны, горы, снег и полный привод
Наш маршрут пролегал не только через села, деревни и города в окрестностях Алматы, но и через степи, Чарынский каньон и даже через полузаброшенную обсерваторию высоко в горах. Путь туда оказался серьезной проверкой для изначально городской машины.
Обычный режим движения Кадиллака (эта программа называется «Тур» и по умолчанию выбрана при включении зажигания) предусматривает привод только на передние колеса. Лучше бы стандартным режимом был некий «4х4 авто», как на большинстве кроссоверов — полный привод на XT5 приходится задействовать вручную.
Зато схема работы трансмиссии весьма интересна: вместо типичной многодисковой муфты в приводе задних колес здесь установлены сразу две. Да, узел «удвоили», точно как камеры заднего вида. Таким образом система не просто передает крутящий момент на заднюю ось, но и динамически распределяет его между колесами.
И на бездорожье это выручает. Проехав через степь и спустившись в каньон, мы не встретили препятствий, где системе не хватило бы зацепа на колесах. Все ограничения оказались чисто геометрическими: у XT5 низко висит губа переднего бампера, ограничивая угол въезда. На крутых спусках приходилось следить за траекторией и перестраховываться.
20-дюймовые колеса, которыми комплектуется топовая версия Platinum, тоже не слишком подходят для езды по бездорожью. Спускаясь с горы от обсерватории, мы пробили колесо острым камнем, спрятавшимся под снегом. Благо, запасное колесо-докатка у XT5 есть.
Превосходящие силы
Cadillac XT5 предлагается только с полным приводом и с одним вариантом силового агрегата. Это 314-сильный бензиновый V6 объемом 3,6 литра и 8-диапазонный автомат.
Проверить динамику, отзывчивость двигателя и работу автомата нам удалось на «китайской дороге» — так местные жители называют автомагистраль, которая должна соединить Россию, Казахстан и Китай. И уже бы соединила, но российский участок пока не достроен.
По прямой автомобиль едет словно по рельсам независимо от скорости, а благодаря качественной шумоизоляции даже на 130 км/ч можно разговаривать, не повышая голос.
В таблице характеристик фигурирует время разгона до 96 километров в час (педантично указаны 6,97 секунды) — это эквивалент 60 миль в час на домашнем рынке Кадиллака. Говорят, полную метрическую «сотню» XT5 набирает примерно за 7,5 секунды — неплохо для двухтонного кроссовера с атмосферным мотором. Двигатель нетипичен для американской школы — он высокооборотный, и на пики мощности и крутящего момента выходит лишь хорошенько раскрутившись. Так что если не пришпоривать мотор, разгон будет плавным и не слишком эмоциональным, да и голос «шестерки» изрядно заглушен.
Еще одна «нетипичность» мотора — в скромном расходе горючего. Свою лепту вносит и японский автомат Aisin: из восьми его ступеней две верхние — повышающие, шоссейные (прямая передача — шестая). Беречь топливо помогает система частичного отключения цилиндров на малых нагрузках, а еще производитель официально разрешает лить в бак 92-й бензин. Правда, мы такого не рекомендуем — экономия сомнительная, а других резонов просто нет. Владельцы XT5 и так неплохо сэкономят — модели нет в «списке роскоши» Минпромторга, а значит повышенный налог платить не придется.
Дела салонные
Салон XT5 выглядит «дорого-богато», как и положено в этом классе: тут и отделка кожей и замшей, и множество деревянных элементов (которые действительно сделаны из дерева, а не «под дерево»), и огромная панорамная крыша.
Однако элементы управления смазывают впечатление. Например, все окна, кроме водительского, автоматически опускаются вниз, но, чтобы их поднять, приходится держать кнопку стеклоподъемника до победного конца. Управление климатом на заднем ряду совершенно не интуитивно: россыпь кнопок под ним не подписана, и приходится разбираться «методом тыка».
Селектор автомата тоже оказался своенравным: передачи переключаются, как обычно, при движении рычага вперед-назад, но вот чтобы включить заднюю передачу, нужно вести его до конца вперед и влево, что с непривычки получается не с первого раза.
Спинки задних сидений имеют регулировку по углу наклона – это плюс. Но в целом задний ряд не самый просторный: если пассажир выше 180 сантиметров усядется за водителем того же роста, его коленку упрутся в спинку переднего клесла.
Считаем деньги
Цена Cadillac XT5 стартует от 3 190 000 рублей. При этом в базовой комплектации Luxury уже есть почти все, что может прийти в голову. Например, сиденья и руль снабжены электрорегулировками, подогревом и памятью положений. Фары — по умолчанию светодиодные с подсветкой поворотов, климат-контроль — двухзонный, подушки безопасностей — даже для коленей передних седоков. Есть беспроводная зарядка для смартфонов, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, электропривод крышки багажника и дистанционный запуск двигателя. В базовую комплектацию включили даже панорамную крышу!
Комплектация Premium за 3 540 000 рублей предусматривает 20-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых, адаптивную подвеску, все упомянутые активные системы безопасности (в базовой версии — только система мониторинга мертвых зон), подогрев задних сидений и вентиляцию передних, трехзонный климат, навигацию, 14 динамиков Bose и еще кое-какие плюшки вроде подсветки наружных ручек дверей.
Вот теперь придется изрядно напрячь фантазию, чтобы представить, что еще может добавиться в комплектации Platinum за 3 990 000 рублей. А это как раз то самое зеркало-монитор, особая отделка экстерьера и салона, камеры кругового обзора и проекция данных на лобовое стекло. К ассистентам водителя добавляется автопарковщик и система предупреждения о поперечном трафике при езде задним ходом.
Получается, XT5 – едва ли не самый упакованный автомобиль в своем ценовом диапазоне. Помимо массы оборудования на борту он предлагает неординарный дизайн, благородную марку и весьма приятные ходовые качества. Так что относительно скромные продажи Кадиллака вероятно объясняются вовсе не какими-то проколами, а скорее тем, что у XT5 нет версии с «налоговой» мощностью до 250 л.с., как у других кроссоверов в этом классе.
Подробные технические характеристики
|Cadillac XT5
|Тип двигателя
|бензиновый, V6
|Рабочий объем, см3
|3649
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|314/6700
|Макс. момент, Нм/об/мин
|368/5000
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|автоматическая, 8-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ)*, мм
|4815х1903х1698
|Колесная база, мм
|2875
|Снаряженная масса, кг
|1931
|Объем багажника, л
|849–1784
|Разгон 0-96 км/ч, с
|7,0 c
|Макс. скорость, км/ч
|210–235
|Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
|10,0
|Объем топливного бака, л
|83