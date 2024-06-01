Видео: самый противоречивый корейский кроссовер и его уникальные фишки

Новый Hyundai Santa FeВидео: самый противоречивый корейский кроссовер и его уникальные фишки
Что вы, например, скажете про специальный ультрафиолетовый карман для телефона и других мелочей, который может обеззараживать вещи? Не зря же говорят, что руль и смартфон являются главными рассадниками бактерий. Или посмотрите на скрытую ручку в задней стойке кузова, чтобы, цепляясь за нее, залезть на крышу или во внешний багажник. Тем более корейцы сразу анонсировали «внедорожную» версию Santa Fe с обвесом и даже специальными креплениями для экшн-камеры на крыльях — опять же, ничего подобного раньше не было. Хотите на всё это взглянуть и прикинуть вместе с нами, сколько новинка будет стоить в России? Смотрите новое видео.
Кстати, у нас можно посмотреть и видео про новый Hyundai Solaris! Не так давно корейский бестселлер сменил поколение. Светодиодная линия ходовых огней как у Staria, мускулы задних крыльев, причудливая задняя светотехника... И главное: Solaris теперь просто больше и солиднее. Смотрите его обзор прямо здесь.
Еще одна злободневная тема, связанная с корейцами: кто и как перезапускает покинутые автозаводы в России. Рассказ, как место Mazda, Hyundai и Renault занимают JAC, Dongfeng и GAC можно почитать здесь. В общем, не обошлось без участия зарубежных партнеров из одной единственной страны — Китая. При этом многие площадки до сих пор простаивают, и судьба их туманна.