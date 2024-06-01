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Лаборатория
Опубликовано 01 июня 2024, 07:00
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Новый Hyundai Santa Fe

Видео: самый противоречивый корейский кроссовер и его уникальные фишки
Hyundai Santa Fe нового поколения уже который месяц взрывает интернет — слишком уж квадратно и вызывающе теперь выглядит модель, которую мы знаем без малого 25 лет. Впрочем живьем всё смотрится более чем органично. Ретродизайн, с которым Hyundai заигрывает уже несколько лет, многим придется по вкусу. Santa Fe стал флагманом этого нового стиля. Внутри геометрическая тема продолжается, но среди всех этих углов нашелся ряд фишек, которые мы не видели в других кроссоверах. В общем, не дизайном единым!
Новый Hyundai Santa Fe
© Hyundai
Илья Фролов

Что вы, например, скажете про специальный ультрафиолетовый карман для телефона и других мелочей, который может обеззараживать вещи? Не зря же говорят, что руль и смартфон являются главными рассадниками бактерий. Или посмотрите на скрытую ручку в задней стойке кузова, чтобы, цепляясь за нее, залезть на крышу или во внешний багажник. Тем более корейцы сразу анонсировали «внедорожную» версию Santa Fe с обвесом и даже специальными креплениями для экшн-камеры на крыльях — опять же, ничего подобного раньше не было. Хотите на всё это взглянуть и прикинуть вместе с нами, сколько новинка будет стоить в России? Смотрите новое видео.

Кстати, у нас можно посмотреть и видео про новый Hyundai Solaris! Не так давно корейский бестселлер сменил поколение. Светодиодная линия ходовых огней как у Staria, мускулы задних крыльев, причудливая задняя светотехника... И главное: Solaris теперь просто больше и солиднее. Смотрите его обзор прямо здесь.

Еще одна злободневная тема, связанная с корейцами: кто и как перезапускает покинутые автозаводы в России. Рассказ, как место Mazda, Hyundai и Renault занимают JAC, Dongfeng и GAC можно почитать здесь. В общем, не обошлось без участия зарубежных партнеров из одной единственной страны — Китая. При этом многие площадки до сих пор простаивают, и судьба их туманна.

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