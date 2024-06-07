Каким получился российский «бюджетник», который постарался взять лучшее у французов и... китайцев

И всё-таки Lada Iskra «в базе» получит пока дефицитные для российского автопрома опции. Не придётся доплачивать за две подушки безопасности, ABS и ESP; у топ-версии добавятся два боковых эйрбэга, по четыре парктроника спереди и сзади, климат- и круиз-контроль с ограничителем скорости.

С учётом обозначенных главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым цен, оснащение достойное, ведь «в сегодняшних ценах» Iskra могла бы стоить от 1,0 до 1,2 миллиона рублей. Если прогноз сбудется, базовая Iskra окажется на 20% дешевле «Весты» и на 15% дороже «Гранты».